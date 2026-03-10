search
Marți, 10 Martie 2026
Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, vine de la ora 13.00 la „Interviurile Adevărul”

Video Prima autostradă peste Carpați avansează rapid: tronsonul Tigveni–Curtea de Argeș ar putea fi deschis cu șase luni mai devreme

Publicat:

Tronsonul 4 al Autostrăzii Sibiu–Pitești, între Tigveni și Curtea de Argeș, ar putea fi dat în circulație cu aproximativ șase luni mai devreme decât termenul prevăzut în contract, respectiv în toamna acestui an. Autostrada Sibiu–Pitești este prima autostradă din România care traversează Carpații.

Anunțul a fost făcut de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea 4, cu o lungime de 9,86 kilometri, se apropie de pragul de 90%. În prezent, constructorul austriac PORR este mobilizat pe șantier cu aproximativ 300 de muncitori și peste 100 de utilaje.

„Stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea 4 (Tigveni–Curtea de Argeș) a autostrăzii Sibiu–Pitești se apropie de 90%. La tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, se montează instalațiile electrice și mecanice, iar la 10 dintre cele 12 poduri au fost montate deja parapetele”, a transmis Cristian Pistol într-o postare pe Facebook.

Dacă ritmul actual al lucrărilor va fi menținut, circulația ar putea fi deschisă pe această secțiune încă din 2026, cu aproximativ șase luni înainte de termenul contractual stabilit pentru februarie 2027.

Odată cu finalizarea acestui tronson, șoferii vor putea circula pe aproape 54 de kilometri din totalul de 122 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1).

În paralel, continuă lucrările pe secțiunile montane dintre Tigveni și Boița, care însumează peste 68 de kilometri. Aceste tronsoane, considerate cele mai dificile din punct de vedere tehnic, au termen de finalizare stabilit pentru anul 2029.

