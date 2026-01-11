Americanii au „adoptat-o” pe Ana Bărbosu, dar tot vor să-i ia medalia de la Olimpiadă. Când se judecă apelul de la TAS

Cel mai fierbinte moment al Jocurilor Olimpice de la Paris 2024 a fost finala de la sol, unde gimnastele Ana Bărbosu și Jordan Chiles au luptat pentru medalia de bronz. După o mulțime de răsturnări de situație, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decis că trofeul este al româncei, însă americanii nu au renunțat și au făcut apel. Rezultatul acestuia nu a venit încă de la judecătorii instanței din Lausanne, iar sportiva de peste Ocean așteaptă decizia cu sufletul la gură.

Chiar dacă între timp Ana Bărbosu a acceptat oferta Stanford University Women’s Gymnastics de a studia și a se pregăti acolo, ba chiar a renunțat să reprezinte România la Mondialele de anul trecut din Indonezia, americanii nu renunță la medalia care, spun ei, i se cuvine lui Jordan Chiles. Cecile Canqueteau-Landi, antrenoarea sportivei din SUA, a rememorat momentele din finala de la Paris, în podcastul The Line.

Filmul evenimentelor, povestite de antrenoarea lui Chiles

„Când a venit nota, valoarea pentru execuție era cu o zecime mai mică decât credeam că poate obține. Riscul pe care îl ai când te duci la arbitri și faci contestație este că nota poate crește sau poate scădea. M-am uitat la Jordan și ea a zis «Fă-o! Nu am nimic de pierdut, sunt pe 5 acum». Dacă era să fie mai mică nota, era pe 6 sau 7, ceea ce nu conta. Dacă urca, era pe locul 3. Așa că am alergat spre arbitri și am făcut contestație.

Nu am avut multe speranțe, pentru că rar se modifică nota. Apoi, eu îmi puneam lucrurile în geantă și am ridicat privirea să urmăresc reluarea. Jordan era lipită de ecran. M-a lovit în umăr și a spus: „Oh, Doamne!”. Am ridicat privirea și clasamentul era schimbat. A trecut de pe locul 5 pe locul 3. Plângea, țipa, se tăvălea pe jos. Ea își dorea foarte mult medalia olimpică individuală, luase deja aurul cu echipa. Își dorea enorm asta.

În așteptarea deciziei TAS

A doua zi am auzit că România, care căzuse de pe 3 pe 4, a făcut la rândul ei contestație, reclamând că a noastră nu fusese depusă într-un minut. Eu am făcut-o cât de repede am putut, dar n-am cronometrat. Dar dacă era făcută prea târziu contestația noastră, de ce au acceptat să mai schimbe clasamentul? Trebuia să spună că e prea târziu! Apoi am depus mărturie, în care am explicat ce am făcut. După aceea ne-au sunat și ne-au spus că îi vor lua medalia lui Jordan. Eu nu aveam dovada că o făcusem sub un minut.

Am ajuns în Franța pentru a-mi vizita familia. Și-am spus dintr-o dată: «Oh, Doamne! Simone a filmat documentarul pentru Netflix, am avut microfonul și oamenii care ne-au filmat!». Am sunat-o pentru a-i cere acea secvență. A găsit-o, făcusem contestația în 47 secunde. Am spus: «E sub un minut!». Am făcut apel și e încă în proces, la Tribunalul din Elveția. Noi nu vrem ca sportiva româncă să piardă medalia, dar Jordan vrea ca rezultatul să fie oficial. Așteptăm decizia ca Jordan să fie a treia. Ea și-a păstrat și medalia. Sperăm ca decizia să vină în prima parte a lui 2026”, a încheiat antrenoarea franceză.

În finala probei de gimnastică de la sol de la Jocurile Olimpice 2024, evoluția Anei Maria Bărbosu a fost notată cu 13.700, clasându-se pe locul 3. Jordan Chiles a fost a 5-a, cu 13.666. Contestația depusă pe masa arbitrilor a fost aprobată inițial, astfel că i s-a adăugat o zecime la notă și a urcat pe locul 3. La TAS, medalia i-a fost retrasă americancei și redată româncei. Urmează apelul.