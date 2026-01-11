search
Duminică, 11 Ianuarie 2026
Adevărul
Costul alegerilor parțiale de la finalul anului trecut. Pe ce au dat banii competitorii electorali

Publicat:

Ciprian Ciucu, candidatul PNL care a câștigat Primăria Capitalei la alegerile organizate anul trecut, pe 7 decembrie, și Daniel Băluță, candidatul PSD, care s-a clasat pe locul trei în scrutinul local, au avut venituri electorale egale. 

Banii pentru campanie nu au reușit să le aducă și victoria unora dintre candidați FOTO Mediafax
Banii pentru campanie nu au reușit să le aducă și victoria unora dintre candidați FOTO Mediafax

Cheltuielile pentru alegerile parțiale locale organizate pe 7 decembrie au fost estimate la peste 67 de milioane de lei, cei mai mulți bani fiind alocați către MAI (45 milioane de lei) și Autoritatea Electorală Permanentă (16,9 milioane de lei). Sume mari au fost cheltuite și de partide în campania electorală, deși a fost redusă la jumătate ca timp, fiind desfășurată în perioada 22 noiembrie - 6 decembrie, în cazul alegerilor locale parțiale. 

Cei mai mulți bani pentru cercetări sociologice i-a dat USR, în timp ce cheltuielile cele mai mari pentru promovare online au fost la PSD. 

Candidatul care a investit mai mult 

Principalii candidați ai alegerilor parțiale organizate în decembrie anul trecut, liberalul Ciprian Ciucu și social-democratul Daniel Băluță, au strâns în campanie fiecare 810.000 lei. Banii pentru campania candidatului PNL au provenit din împrumuturi și venituri proprii (133.000 lei), în timp Daniel Băluță a avut doar venituri proprii. 

Cheltuielile PNL

PNL a cheltuit 80.000 de lei în București pentru cercetări sociologice, peste 407.000 de lei pentru materiale de propagandă electorală tipărite și peste 210.000 de lei pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online, rezultǎ din însumarea cheltuielilor.

Peste 146.000 de lei a plătit PNL tot în București pentru cheltuieli aferente serviciilor de telefonie și internet, transport și cazare, hrană, închirierea de spații și echipamente, vestimentația voluntarilor și a membrilor partidului politic, inscripționată cu denumirea sau numele competitorului electoral, cheltuieli de protocol destinate organizării de reuniuni electorale, cheltuieli pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor. 

Cheltuielile PSD

PSD a cheltuit 61.600 de lei în București pentru cercetări sociologice, peste 256.000 de lei pentru materiale de propagandă electorală tipărite și peste 303.000 de lei pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online și promovare online, potrivit cheltuielilor însumate.

La cheltuieli a mai trecut 121.000 pentru servicii mandatar financiar și 30.800 pentru creație materiale video TV și 11.495 pentru vestimentație, geacă personalizată. 

Cheltuielile USR

810.000 a strâns și Uniunea Salvați România pentru campania din București a lui Cătălin Drulă. Veniturile au provenit din împrumuturi. USR a cheltuit 157.000 de lei în București pentru cercetări sociologice, 170.000 de lei pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală și peste 113.000 de lei pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online, potrivit cheltuielilor însumate. 

Cheltuielile AUR

Anca Alexandrescu a fost susținută de Alianța Electorală Dreptate pentru București în alegerile pentru Primăria Capitalei. Această alianță a fost formată din partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNTCD).

199.000 de lei a cheltuit în București pentru materiale tipărite și 243.000 pentru materiale de promovare online. A mai declarat 49.000 de lei pentru servicii mandatar financiar.

Câștigătorul Consiliului Județean Buzău, cu venituri mai mici 

Marcel Ciolacu, fost premier și președinte al PSD, a câștigat președinția Consiliului Județean Buzău, revenind la politica locală. El a obținut pentru campanie două împrumuturi care însumează 800.000 de lei. 

Tot din împrumuturi a obținut bani și Avramescu Ștefăniță Alin, contracandidatul AUR al lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Județean Buzău, care a strâns mai mult, 810.000 lei. Cei 10.000 de lei în plus nu i-au adus însă și victoria. 

Candidatul susținut de Alianța Electorală PNL-USR, Moraru Mihai Răzvan, care s-a înscris în cursa electorală de la Buzău, a obținut 697.000 de lei din împrumuturi și 80.000 de lei din venituri proprii.  

