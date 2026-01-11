Premieră pe câmpul de luptă: dronele ucrainene distrug trupele rusești mai rapid decât le poate înlocui Putin

În decembrie 2025, pentru prima dată în război, pierderile de pe câmpul de luptă ale Rusiei au fost aproape egale cu numărul de trupe nou recrutate de Moscova în aceeași perioadă, dacă nu chiar mai mare, a dezvăluit recent șeful Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski.

Aceste rezultate se datorează utilizării intensive a sistemelor fără pilot de către forțele ucrainene. Mai ales în ultimul an, operațiunile cu drone au format miezul activității trupelor ucrainene pe front.

Peste 33.000 de soldați ruși au fost neutralizați în luna decembrie, a declarat șeful armatei ucrainene, explicând că această cifră include doar cazurile confirmate prin înregistrări video; pierderile reale suferite de Rusia sunt probabil mai mari de atât, a spus el.

Rusia nu a furnizat cifre oficiale privind pierderile. În ceea ce privește numărul de noi soldați trimiși în Ucraina lunar, estimări americane a plasat cifra în jurul a 30.000 în aprilie anul trecut. În luna mai, însă, președintele rus a declarat că numărul noilor recruți ar fi dublu. O evaluare a serviciilor secrete ucrainene din decembrie a arătat că Rusia și-a îndeplinit obiectivul de mobilizare pentru 2025 de 403.000 de oameni, ceea ce înseamnă o medie lunară de peste 36.000.

Un progres substanțial în privința capacităților de luptă cu drone

În decembrie, unitățile care operează sisteme aeriene fără pilot au efectuat aproximativ 339.000 de misiuni, în timp ce sistemele robotice terestre au finalizat aproape 2.100 de sarcini. În total, numărul de ținte lovite sau distruse de drone a crescut cu 31%, iar numărul personalului rus lovit a crescut cu peste 25% , a spus el.

Potrivit lui Sîrski, Ucraina și-a extins semnificativ capacitățile de drone în 2025 și are planuri de creștere a acestei forțe și în 2026, inclusiv prin formarea de unități specializate.

Forțele Sistemelor Fără Pilot, pe care Ucraina le-a înființat în iunie 2025 drept prima ramură dedicată dronelor militare din lume, reprezintă doar 2,2% din totalul personalului militar al Ucrainei, însă a devenit una dintre cele mai eficiente forțe de pe câmpul de luptă.

De partea cealaltă, Rusia își construiește propriile forțe de sisteme fără pilot, care ar putea atinge proporții impresionante. Potrivit lui Sîrski, care citează servicii de informații militare ucrainene, Moscova a creat trupe separate de drone, care numără aproximativ 80.000 de membri, și are planuri să le extindă până la 165.500 în 2026 și aproape 210.000 până în 2030.

În prezent, Rusia și-a depășit comanda anuală pentru producția de drone cu rază lungă de acțiune și produce în prezent peste 400 de astfel de drone pe zi.