Chivu, în fața examenului carierei. Inter joacă diseară împotriva campioanei Napoli, după ce a pierdut toate derby-urile

Inter e prima în Italia, având în turul campionatului un parcurs peste așteptări. Cu 4 puncte în fața campioanei en titre Napoli, milanezii pot scoate din lupta pentru titlu marea rivală din sudul Italiei, dacă înving diseară în meciul programat pe Giueseppe Meazza, de la ora 21.45 (DigiSport1, PrimaSport1). Numai că derby-urile nu sunt specialitatea vicecampioanei Europei sub comanda românului.

Inter Milano a pierdut toate meciurile importante din acest sezon, atât în Serie A, cât și în Liga Campionilor. În startul campionatului, în septembrie, a venit înfrângerea în fața lui Juventus (3-4, cu gol primit în prelungiri). Apoi a cedat în octombrie contra adversarei de astăzi (1-3 pe stadionul Diego Maradona), pentru ca în noiembrie să piardă cu acasă cu AC Milan (0-1, cu penalty ratat de Calhanoglu).

În Liga Campionilor, echipa lui Cristi Chivu a arătat aceeași slăbiciune în fața adversarilor mari. După succese consecutive cu Ajax (2-0), Slavia Praga (3-0), Union SG (4-0) și Kairat Almaty (2-1), Inter a cedat când a dat de coloșii Europei: 1-2 cu Atletico Madrid (cu gol primit în prelungiri) și 0-1 cu Liverpool (același scenariu).

Cu toate acestea, milanezii au 7 victorii consecutive în Serie A, drept pentru care românul a primit titlul de ”antrenorul lunii decembrie” în Italia. Aseară, la conferința de presă, Cristi Chivu a vorbit despre slăbiciunea echipei sale în meciurile cu adversarii de calibru: „Este prea ușor să vorbim despre confruntări directe care nu au fost câștigate și despre anumite lucruri, pentru că asta arată cifrele. Realitatea este că sunt în fruntea clasamentului și am mai multe puncte decât cei care poate m-au învins”.

Are multe de la învățat de la Antonio Conte

Tehnicianul român, care a avut mai multe dueluri de la distanță în acest sezon cu Antonio Conte, omologul său de la Napoli, a prefațat întâlnirea dintre ei: „Nu este o înfruntare între mine și Conte. Jucătorii sunt protagoniștii acest sport. Îl respect foarte mult pe Conte ca antrenor. L-am întâlnit când încă jucam. L-am felicitat pentru ceea ce a reușit să transmită echipei. A evoluat, face lucruri care se potrivesc mai bine fotbalului de azi și le face bine.

E un învingător, iar noi, antrenorii tineri, avem multe de învățat de la el. În ultima vreme, s-a exagerat cu ceea ce poate reprezenta un antrenor. Evident că el este responsabil pentru un grup și, prin urmare, are un impact, dar jucătorii rămân întotdeauna în lumina reflectoarelor”, a răspuns Cristi Chivu când jurnaliștii i-au amintit despre declarațiile din trecut ale celor doi.