search
Duminică, 11 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Educația cu doi miniștri? Cât de eficiența ar putea fi o astfel de variantă. „Poate că un ministru pentru preuniversitar ar schimba raportul de putere"

0
0
Publicat:

Începutul de an ne găsește tot fără ministru al Educației, după demisia lui Daniel David. Iar în spațiul public a fost avansată o nouă idee, de către consilierul prezidențial Sorin Costreie și preluată apoi de liderul de sindicat Marius Nistor: doi miniștri ai Educației, unul pentru învățământul preuniversitar și altul pentru universitar. Am întrebat mai mulți actori din sistem cum văd o astfel de soluție. Ideea nu este rea, dar depinde de implementare, este părerea unanimă.

Ce soluții sunt avansate pentru Educație. Foto: Facebook
Ce soluții sunt avansate pentru Educație. Foto: Facebook

Cum sună ideea avansată

,,Eu de ani de de zile spun că mai degrabă cred că nouă ni s ar potrivi modelul francez, polenez, suedez, care au două ministere separate, au un minister al educației și un minister al universităților și cercetării", spunea Sorin Costreie, consilier prezidențial pe probleme de educație, în cadrul unui podcast realizat de Educație Privată.

 Acesta a adus și argumente: ,,Am văzut-o în urma lucrului la firul ierbi în minister. Sunt lumi diferite, nu total diferite, că toți facem educație, dar practici diferite, tot felul de provocări diferite. Mie mi se pare că este cu atât mai greu să predai cu cât te duci la vârste mai mici. După mine, cel mai greu este la grădiniță și acolo ar trebui să avem oamenii cei mai bine pregătiți din punct de vedere al intervenției."

La idee a aderat și Marius Nistor, liderul Federației Sindicale ,,Spiru Haret", care reprezintă cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

„Asta ar putea fi o soluție: să ai un ministru propriu-zis și un ministru delegat care se ocupe strict de învățământul preuniversitar, care să empatizeze cu sutele de mii de lucrători din domeniu”, declara Nistor pentru Libertatea

Ce spun oamenii din Educație

Potrivit lui Viforel Dorobanțu, director la Școala Gimnazială Curcani, o astfel de variantă ar putea fi bună, dat fiind faptul că în alte țări funcționează. 

,,Un argument solid ar fi și faptul că învățământul preuniversitar și cel universitar funcționează după două legi distincte, fiecare cu particularitățile lor. Ideea domnul Costreie este valabilă, din punctul meu de vedere, doar dacă cei doi miniștri vor avea portofolii similare".

Directorul de școală crede și că varianta ar trebui pusă în practică invers decât a susținut Marius Nistor:

,,Nu cel de la preuniversitar să fie ministru delegat, ci el să fie cu prerogative egale cu cel de la universitar."

Profesorul de Științe Sociale Doru Căstăian este de părere că:

,,Este o idee care are potențial, pentru că sentimentul ăsta că miniștrii Educației care provin din universitar sunt rupți de realitatea din preuniversitar e vechi, bine înrădăcinat și constant".

Foarte mult depinde însă de cum ar fi pusă în practică soluția:

,,Dacă acești doi miniștri vor funcționa pur și simplu ca doi poli de putere, incapabili să lucreze la o viziune comună, în care să fie integrată experiența și expertiza fiecăruia dintre ei - și evident a echipelor pe care le au în spate - atunci degeaba operăm transformarea asta. Ar fi încă o mișcare pur formală, fără efecte în practică. De aceea, repet, în principiu ideea mi se pare rezonabilă și cred că ar duce la efecte benefice, dar numai cu această condiție: a integrării acestor sub-viziuni într-o viziune comună, coerentă, realistă și aplicabilă."

Acest lucru s-ar putea întâmpla însă și în momentul de față, fără două ministere diferite, mai crede Doru Căstăian:

,,Pentru că există secretari de stat pentru învățământul preuniversitar. Dar, cine știe, poate că existența unui ministru pentru preuniversitar ar schimba un pic raportul de putere și ar da o șansă mai mare și problemelor din preuniversitar să își facă loc pe agenda ministrului." 

FOTO/ Inquam Photos/ Octav Ganea
FOTO/ Inquam Photos/ Octav Ganea

Gabi Bartic: ,,O separare ar putea fi benefică"

Am cerut și opinia specialistei în Educație Gabi Bartic, care merge pe aceeași linie ca Sorin Costreie, Doru Căstăian și Viforel Dorobanțu, aceea că educația preuniversitară și cea univeristară au logici diferite. Și explică în amănunt de ce:

,,Preuniversitarul gestionează un sistem de masă, cu o misiune socială majoră: să țină cât mai mulți copii cât mai mult timp în școală și să le ofere competențe reale de viață – de la literație și gândire critică, până la autonomie, adaptabilitate și capacitatea de a funcționa într-o societate complexă. Aici vorbim despre echitate, incluziune, prevenirea abandonului, formarea de bază și reducerea diferențelor structurale dintre copii.

Universitarul, în schimb, are un rol predominant de selecție, specializare și performanță. Obiectivul său nu este universalizarea, ci formarea de absolvenți foarte bine pregătiți, capabili să răspundă unor cerințe profesionale sofisticate, să facă cercetare, să inoveze și să se adapteze rapid pe piețe ale muncii competitive și internaționale."

Tocmai de aceea, crede Gabi Bartic, o separare atât de buget, cât și de conducere și viziune strategică ar putea fi benefică: 

,,Ar permite politici publice mai coerente, decizii mai bine calibrate pe realitățile fiecărui nivel și ar reduce riscul ca problemele unui sector să fie tratate cu instrumentele nepotivite ale celuilalt."

Gabi Bartic mai spune că pentru reușita în practică este nevoie propunerea ,,să nu fie doar o împărțire administrativă formală, ci una dublată de claritate în obiective, responsabilități și indicatori de performanță. Altfel spus, separarea are sens dacă vine cu o viziune diferită pentru fiecare nivel de educație – nu dacă produce doar încă un nivel de birocrație".

Ce țări au ministere separate și cum funcționează

Spania are, în cadrul Guvernului, două structuri separate pentru educația generală și pentru învățământul universitar:

  1. Ministerul Educației și Formării Profesionale - este responsabil de politicile și managementul învățământului preuniversitar (școli și licee) și formării profesionale
  2. Ministerul Universităților - dedicat politicilor pentru învățământul superior

Modelul în sine este bun, pentru că permite obiective clare și politici mai bine adaptate fiecărui nivel. Probleme apar și acolo atunci când cele două ministere au în frunte oameni din partide diferite, iar coordonarea nu este ideală. În plus, dificultăți apar și în ceea ce privește tranziția de la liceu la facultate, pentru că nu sunt perfect aliniate cerințele. Binde știut în ceea ce privește modelul spaniol este că acolo educația, la fel ca toate domeniile esențiale, este puternic descentralizată. Asta pentru că regiunile autonome au politici diferite. 

Și Franța are două ministere diferite, dar la ei coordonarea funcționează mult mai bine. 

  1. Ministerul Educației Naționale - este responsabil de învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal și stabilește programele naționale
  2. Ministerul Învățământului Superior și Cercetării - răspunde de univertăți, Grandes Écoles și de cercetarea științifică.

Spre deosebire de Spania, aici deciziile se iau la nivel unitar, nu sunt decise regional, iar bacalaureatul francez e strâns legat de cerințele din învățământul superior.

Polonia este o altă țară europeană cu două ministere ale Educației. 

  1. Ministerul Educației Naționale - se ocupă de învățământul preuniversitar; stabilește cadrul general, dar școlile și autoritățile locale au un rol important în implementare
  2. Ministerul Științei și Învățământului Superior - răspunde de universități și de cercetare.

Istoricul Ministerul Educației din Polonia este unul complicat. În 2006 a fost introdusă pentru prima oară separarea, iar în 2021 s-a revenit la un singur minister - Ministerul Educației și Științei - cu scopul de a coordona educația și cercetarea mai centralizat. Varianta aceasta nu a durat mult: în 2024, educația a fost împărțit din nou între două ministere. Un minister unic crea confuzie și suprasolicitare, a fost argumentul.

În România a existat mereu un singur minister, iar de la Revoluție și până acum au existat 30 de miniștri ai Educației. Rareori mandatele au ajuns la doi ani, iar în unele situații miniștrii nu au rezistat mai mult de câteva luni sau, așa cum a fost cazul lui Ioan Mang, câteva zile. 

Educație

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv”
digi24.ro
image
Răspunsul lui Trump după ce a fost întrebat dacă ar ordona capturarea lui Putin. Ce a recunoscut public, fără ezitare
stirileprotv.ro
image
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
gandul.ro
image
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
mediafax.ro
image
Marius Șumudică, scandal la primul meci la Al-Okhdood! S-a contrat cu starul de 50 de milioane de euro. Video
fanatik.ro
image
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
libertatea.ro
image
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
digisport.ro
image
Protestele din Iran iau o turnură radicală: femeile iraniene își aprind țigările de la portretul în flăcări al ayatollahului Khamenei
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
"A luat-o la palme să verifice". Mărturia părinţilor ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Constanţa
observatornews.ro
image
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
cancan.ro
image
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
prosport.ro
image
Ce riști dacă ignori o notificare oficială de la statul român, în 2026. Amenzile și consecințele explicate
playtech.ro
image
El e noul fundaș central al CFR-ului. Daniel Pancu îl are deja în cantonament pe uriașul de 1,93, care trebuie să sperie toți atacanții din Superligă. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Un copil a văzut-o pe culturista pe care toți o acuză că-și editează pozele și s-a luat cu mâinile de cap! 3 cuvinte spuse
digisport.ro
image
Mobilizare totală la Londra: se alocă sute de milioane de lire pentru trupele britanice care ar putea ajunge în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Șeful IPJ Dolj s-a stins în mod fulgerător, la locul de muncă. Acesta și-a pierdut viața la doar 51 de ani
kanald.ro
image
Orașul care și-a făcut propriul soare. O oglindă uriașă aduce lumina în valea scufundată în întuneric din...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Ramona Olaru le dă clasă multor bărbați. Câți bani face pe lună. Îi întoarce cu lopata. Nu trăiește doar din salariu, ci are și propria afacere, plus multiplele reclame pe care le are lunar
romaniatv.net
image
Serviciul militar voluntar a intrat în vigoare. Câți bani primește un voluntar
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Zodiile care vor avea de înfruntat un necaz. Divinitatea le ajută să treacă cu bine peste această perioadă grea
click.ro
image
Un nou tip de țeapă face ravagii în România: „Era să mi-o iau rău de tot” Cum acționează escrocii și ce greșeli să nu faci
click.ro
image
Horoscop rune 10–17 ianuarie. Două zodii depășesc greutățile vieții, trag lozul câștigător și primesc susținere în tot ceea ce fac
click.ro
Pisică, Pexels (4) jpg
Pisicile își aleg omul după energie, nu după mâncare. Ce să înțelegi când o felină te ”vrea”
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Rămășițele mumificate ale șmanei UsSergue1 (© Patrice Gérard / CNRS)
Secretul ultimei șamane din Siberia, descoperit de un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
image
Zodiile care vor avea de înfruntat un necaz. Divinitatea le ajută să treacă cu bine peste această perioadă grea

OK! Magazine

image
Cum i-a frânt inima Prințul William chiar de ziua ei! Kate, afectată din plin de gestul dezolant și rece

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!