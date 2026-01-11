search
Duminică, 11 Ianuarie 2026
Cu Dennis Man decisiv, PSV deschide 2026 cu o victorie răsunătoare. Gol și assist pentru român, după ce și-a umilit adversarul

Publicat:

Dennis Man a fost titular în partida dintre PSV Eindhoven și Excelsior Rotterdam și a intrat imediat în joc. Fotbalistul român a fost foarte activ încă din primele minute și și-a dominat fără probleme adversarul direct.

Dennis Man Foto/Facebook PSV
Dennis Man Foto/Facebook PSV

Jucând pe partea dreaptă, acesta a reușit o fază spectaculoasă în care și-a depășit clar oponentul, apoi a oferit o pasă decisivă către Wanner, care a înscris fără emoții.

În meciul cu Excelsior, Man a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, având o contribuție importantă încă din prima repriză, când a pasat decisiv și a confirmat forma foarte bună în care se află. După pauză, Dennis Man și-a trecut și numele pe lista marcatorilor. El a făcut scorul 5-1 pentru PSV, după o acțiune individuală impresionantă, în care a trecut de mai mulți adversari și a finalizat precis, trimițând mingea direct în poartă.

După experiența la Parma, se pare că Dennis Man și-a găsit locul ideal

Dennis Man a reușit o fază spectaculoasă în meciul dintre PSV Eindhoven și Excelsior, oferind o pasă decisivă după doar opt minute de joc. Evoluția sa a atras imediat atenția.

Stilul ofensiv practicat de PSV Eindhoven se potrivește perfect calităților sale, iar acest lucru se vede în contribuțiile constante la fazele de atac, fie prin goluri, fie prin pase decisive.

Dennis Man profiteert van de defensieve fouten bij Excelsior 😳#psvexc pic.twitter.com/mylycC31Qv

— ESPN NL (@ESPNnl) January 10, 2026

La primul meci din anul 2026, extrema dreaptă a avut un impact rapid

Man și-a depășit fără dificultate adversarul de pe partea dreaptă, a pătruns în careu și l-a observat excelent pe Wanner, căruia i-a oferit o pasă precisă. Mijlocașul german a finalizat din interiorul careului și a deschis scorul.

Grație acestui assist, Dennis Man ajunge la zece contribuții decisive pentru PSV în acest sezon, în toate competițiile. Românul a marcat patru goluri și a oferit șase pase decisive. Printre cele mai importante reușite se numără dubla înscrisă împotriva lui Napoli, în victoria categorică, 6-2, obținută de echipa olandeză în fața campioanei Italiei.

