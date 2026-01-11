Cererea pentru biletele de tratament prin Casa de Pensii a scăzut în 2025. Care sunt stațiunile preferate de olteni

În 2025 a scăzut numărul cererilor venite din partea asiguraților din sistemul public de pensii care pot beneficia de bilete de tratament distribuite prin Casa de Pensii Olt. Constantă este în schimb preferința oltenilor pentru anumite stațiuni.

Casa Județeană de Pensii Olt a distribuit anul trecut 2.730 de bilete de tratament balnear, pe baza solicitărilor venite de la asigurații din sistemul public de pensii, cu 14% mai multe decât în anul precedent. Prin repartizarea biletelor din cele 18 serii s-au rezolvat 64% dintre solicitări. Cu un an înainte, cererile au fost mai numeroase, iar biletele disponibile mai puține, astfel că în 2024 au plecat la tratament 2.669 persoane, puțin peste jumătate (52%) dintre cei care au depus solicitări.

Constantă a fost și în 2025 preferința oltenilor pentru stațiunile de pe Valea Oltului. Cele mai multe bilete valorificate către solicitanți au fost pentru stațiunile Olănești – 844 bilete și Căciulata – 447 bilete. Următoarea stațiune în preferințe a fost Govora – 214 bilete, urmată de Covasna – 160 bilete, Bala – 150 bilete. „Interesul ridicat pentru aceste stațiuni se datorează atât afecțiunilor tratate, cât și condițiilor de cazare și perioadelor de sejur disponibile”, au precizat reprezentanții Casei de Pensii Olt.

De menționat că pentru aproape fiecare serie au fost bilete nevalorificate în primă fază, acestea putând fi ulterior cumpărate de alți solicitanți care nu au avut norocul să se numere inițial printre cei cu bilete alocate.

În vederea repartizării biletelor se calculează pentru fiecare solicitant un punctaj, modalitatea de calcul fiind afișată pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. Au punctaj mai mare solicitanții care nu au mai beneficiat de un astfel de bilet de tratament, pensionarii cu pensie minimă etc..

Cine poate beneficia de tratament balnear prin Casa de Pensii

Categoriile care se pot adresa casei județene de pensii pe raza căreia domiciliază pentru a beneficia de bilete de tratament, în baza unei recomandări medicale, sunt următoarele:

- pensionari ai sistemului public de pensii;

- asigurați ai sistemului public de pensii;

- beneficiari ai unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii;

- soțul/soția asiguratului/pensionarului sistemului public de pensii, care nu este asigurat/pensionar al sistemului public de pensii;

- asigurați ai sistemului de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale.

„Plata biletelor de tratament balnear acordate prin casele județene de pensii se face diferențiat, în funcție de statutul și veniturile beneficiarilor. Pensionarii achită, de regulă, 50% din cuantumul brut al pensiei, suma neputând depăși costul integral al biletului. În cazul pensionarilor care realizează și venituri salariale, contribuția se stabilește prin cumularea veniturilor.

Pentru asigurați și salariați, contribuția este de 50% din valoarea biletului dacă venitul brut se situează sub nivelul câștigului salarial mediu brut. În situația în care venitul depășește câștigul salarial mediu brut, costul biletului este suportat integral de beneficiar.

Indiferent de categorie, niciun beneficiar nu achită o sumă mai mare decât tariful oficial al biletului de tratament balnear, stabilit pentru programul național de tratament”, au mai precizat reprezentanții CJP Olt.

De menționat că în 2025 prețul integral al biletelor a fost de aproximativ 3.000 lei.

Distribuirea biletelor de tratament începe, de regulă, în lunile februarie-martie, în primele serii biletele fiind mai puține și disponibile doar în unitățile de cazare ale Societății de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă „T.B.R.C.M.”- S.A. care aparține CNPP, respectiv 13 complexe balneare (Amara, Bala, Bizușa, Buziaș, Covasna, Geoagiu-Băi, Lacu Sărat, Moneasa, Nicolina, Olănești, Pucioasa, Sărata Monteoru, Băile 1 Mai) cu o capacitate de cazare de 3.180 de locuri. Complexele sunt suplimentate, după aprobarea bugetului național, prin organizarea de licitații pentru servicii hoteliere, în 2025 fiind contractate servicii hoteliere în 37 de stațiuni. Sejurul este de 16 zile (15 nopți) și cuprinde 12 zile de tratament.

Perioada verii este de departe cea mai solicitată, urmată de cea de toamnă. Ultima serie de bilete din 2025 a avut dată de prezentare în stațiune 4-5 decembrie 2025.