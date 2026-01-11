search
Duminică, 11 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cererea pentru biletele de tratament prin Casa de Pensii a scăzut în 2025. Care sunt stațiunile preferate de olteni

0
0
Publicat:

În 2025 a scăzut numărul cererilor venite din partea asiguraților din sistemul public de pensii care pot beneficia de bilete de tratament distribuite prin Casa de Pensii Olt. Constantă este în schimb preferința oltenilor pentru anumite stațiuni.

Stațiunile Călimănești și Căciulata, printre preferatele oltenilor FOTO: Centrul de Promovare VL
Stațiunile Călimănești și Căciulata, printre preferatele oltenilor FOTO: Centrul de Promovare VL

Casa Județeană de Pensii Olt a distribuit anul trecut 2.730 de bilete de tratament balnear, pe baza solicitărilor venite de la asigurații din sistemul public de pensii, cu 14% mai multe decât în anul precedent. Prin repartizarea biletelor din cele 18 serii s-au rezolvat 64% dintre solicitări. Cu un an înainte, cererile au fost mai numeroase, iar biletele disponibile mai puține, astfel că în 2024 au plecat la tratament 2.669 persoane, puțin peste jumătate (52%) dintre cei care au depus solicitări.

Constantă a fost și în 2025 preferința oltenilor pentru stațiunile de pe Valea Oltului. Cele mai multe bilete valorificate către solicitanți au fost pentru stațiunile Olănești – 844 bilete și Căciulata – 447 bilete. Următoarea stațiune în preferințe a fost Govora – 214 bilete, urmată de Covasna – 160 bilete, Bala – 150 bilete. „Interesul ridicat pentru aceste stațiuni se datorează atât afecțiunilor tratate, cât și condițiilor de cazare și perioadelor de sejur disponibile”, au precizat reprezentanții Casei de Pensii Olt.

De menționat că pentru aproape fiecare serie au fost bilete nevalorificate în primă fază, acestea putând fi ulterior cumpărate de alți solicitanți care nu au avut norocul să se numere inițial printre cei cu bilete alocate.

În vederea repartizării biletelor se calculează pentru fiecare solicitant un punctaj, modalitatea de calcul fiind afișată pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. Au punctaj mai mare solicitanții care nu au mai beneficiat de un astfel de bilet de tratament, pensionarii cu pensie minimă etc..

Cine poate beneficia de tratament balnear prin Casa de Pensii

Categoriile care se pot adresa casei județene de pensii pe raza căreia domiciliază pentru a beneficia de bilete de tratament, în baza unei recomandări medicale, sunt următoarele:

- pensionari ai sistemului public de pensii;

- asigurați ai sistemului public de pensii;

- beneficiari ai unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii;

- soțul/soția asiguratului/pensionarului sistemului public de pensii, care nu este asigurat/pensionar al sistemului public de pensii;

- asigurați ai sistemului de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale.

 „Plata biletelor de tratament balnear acordate prin casele județene de pensii se face diferențiat, în funcție de statutul și veniturile beneficiarilor. Pensionarii achită, de regulă, 50% din cuantumul brut al pensiei, suma neputând depăși costul integral al biletului. În cazul pensionarilor care realizează și venituri salariale, contribuția se stabilește prin cumularea veniturilor.

Pentru asigurați și salariați, contribuția este de 50% din valoarea biletului dacă venitul brut se situează sub nivelul câștigului salarial mediu brut. În situația în care venitul depășește câștigul salarial mediu brut, costul biletului este suportat integral de beneficiar.

Indiferent de categorie, niciun beneficiar nu achită o sumă mai mare decât tariful oficial al biletului de tratament balnear, stabilit pentru programul național de tratament”, au mai precizat reprezentanții CJP Olt.

De menționat că în 2025 prețul integral al biletelor a fost de aproximativ 3.000 lei.

Distribuirea biletelor de tratament începe, de regulă, în lunile februarie-martie, în primele serii biletele fiind mai puține și disponibile doar în unitățile de cazare ale Societății de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă „T.B.R.C.M.”- S.A. care aparține CNPP, respectiv 13 complexe balneare (Amara, Bala, Bizușa, Buziaș, Covasna, Geoagiu-Băi, Lacu Sărat, Moneasa, Nicolina, Olănești, Pucioasa, Sărata Monteoru, Băile 1 Mai) cu o capacitate de cazare de 3.180 de locuri. Complexele sunt suplimentate, după aprobarea bugetului național, prin organizarea de licitații pentru servicii hoteliere, în 2025 fiind contractate servicii hoteliere în 37 de stațiuni. Sejurul este de 16 zile (15 nopți) și cuprinde 12 zile de tratament.

Perioada verii este de departe cea mai solicitată, urmată de cea de toamnă. Ultima serie de bilete din 2025 a avut dată de prezentare în stațiune 4-5 decembrie 2025.

Slatina

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv”
digi24.ro
image
Răspunsul lui Trump după ce a fost întrebat dacă ar ordona capturarea lui Putin. Ce a recunoscut public, fără ezitare
stirileprotv.ro
image
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
gandul.ro
image
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
mediafax.ro
image
Marius Șumudică, scandal la primul meci la Al-Okhdood! S-a contrat cu starul de 50 de milioane de euro. Video
fanatik.ro
image
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
libertatea.ro
image
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
digisport.ro
image
De ce următoarele ore în Iran sunt critice și de ce tăcerea nu mai este o opțiune
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
"A luat-o la palme să verifice". Mărturia părinţilor ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Constanţa
observatornews.ro
image
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
cancan.ro
image
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
prosport.ro
image
Ce riști dacă ignori o notificare oficială de la statul român, în 2026. Amenzile și consecințele explicate
playtech.ro
image
El e noul fundaș central al CFR-ului. Daniel Pancu îl are deja în cantonament pe uriașul de 1,93, care trebuie să sperie toți atacanții din Superligă. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Un copil a văzut-o pe culturista pe care toți o acuză că-și editează pozele și s-a luat cu mâinile de cap! 3 cuvinte spuse
digisport.ro
image
Protestele din Iran iau o turnură radicală: femeile iraniene își aprind țigările de la portretul în flăcări al ayatollahului Khamenei
stiripesurse.ro
image
Șeful IPJ Dolj s-a stins în mod fulgerător, la locul de muncă. Acesta și-a pierdut viața la doar 51 de ani
kanald.ro
image
Orașul care și-a făcut propriul soare. O oglindă uriașă aduce lumina în valea scufundată în întuneric din...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Ramona Olaru le dă clasă multor bărbați. Câți bani face pe lună. Îi întoarce cu lopata. Nu trăiește doar din salariu, ci are și propria afacere, plus multiplele reclame pe care le are lunar
romaniatv.net
image
Serviciul militar voluntar a intrat în vigoare. Câți bani primește un voluntar
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Zodiile care vor avea de înfruntat un necaz. Divinitatea le ajută să treacă cu bine peste această perioadă grea
click.ro
image
Un nou tip de țeapă face ravagii în România: „Era să mi-o iau rău de tot” Cum acționează escrocii și ce greșeli să nu faci
click.ro
image
Horoscop rune 10–17 ianuarie. Două zodii depășesc greutățile vieții, trag lozul câștigător și primesc susținere în tot ceea ce fac
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Camion Chevrolet, model 1938 (© digitaltmuseum.org)
România Mare și achizițiile de mijloace motorizate în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
image
Zodiile care vor avea de înfruntat un necaz. Divinitatea le ajută să treacă cu bine peste această perioadă grea

OK! Magazine

image
Cum i-a frânt inima Prințul William chiar de ziua ei! Kate, afectată din plin de gestul dezolant și rece

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!