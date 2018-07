Care sunt cele 13 titluri nominalizate la Man Booker Prize 2018

Cei cinci juraţi care au decis care sunt cele 13 titluri care vor concurca pentru prestigiosul premiu sunt filosoful Kwame Anthony Appiah, scriitorul de romane poliţiste Val McDermid, criticul cultural Leo Robson, scriitoarea şi criticul literar Jacqueline Rose şi romancierul grafic Leanne Shapton.

Cele 13 cărţi au fost alese dintre 171 de titluri publicate în Marea Britanie şi Irlanda între 1 octombrie 2017 şi 30 septembrie 2018. Este cel mai mare număr de titluri înscrise în cei 50 de ani de când există premiul.

Man Booker Prize pentru ficţiune, care s-a acordat pentru prima dată în 1969, este deschis pentru scriitori de orice naţionalitate, care scriu în engleză şi care publică în Marea Britanie şi în Irlanda. 2018 este primul an în care romanele publicate în Irlanda sunt eligibile pentru premiu, după o schimbare a regulilor la începutul anului care „recunoştea relaţia specială dintre pieţele editoriale din Regatul Unit şi Irlanda”.

Lista scurtă, care va fi alcătuiră din şase titluri, va fi anunţată pe 20 septembrie, iar câştigătorul premiului, pe 16 octombrie.

Cele 13 titluri sunt:



Belinda Bauer (Marea Britanie) Snap (Bantam Press)

Anna Burns (Marea Britanie) Milkman (Faber & Faber)

Nick Drnaso (Statele Unite) Sabrina (Granta Books)

Esi Edugyan (Canada) Washington Black (Serpent’s Tail)

Guy Gunaratne (Marea Britanie) In Our Mad And Furious City (Tinder Press)

Daisy Johnson (Marea Britanie) Everything Under (Jonathan Cape)

Rachel Kushner (Statele Unite) The Mars Room (Jonathan Cape)

Sophie Mackintosh (Marea Britanie) The Water Cure (Hamish Hamilton)

Michael Ondaatje (Canada) Warlight (Jonathan Cape)

Richard Powers (Statele Unite) The Overstory (William Heinemann)

Robin Robertson (Marea Britanie)) The Long Take (Picador)

Sally Rooney (Irlanda) Normal People (Faber & Faber)

Donal Ryan (Irlanda) From A Low And Quiet Sea (Doubleday Ireland)