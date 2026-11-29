Ambele variante sunt posibile și adevărate, cu consecințe enorme pentru viitorul imediat și pentru tot ce înseamnă sau poate însemna viitorul UE ca structură politică unitară. Inclusiv pentru România.

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Dacă Rusia acceptă, asta înseamnă o primă etapă spre acceptarea de către Ucraina a unei viitoare cedări de teritorii, cele aflate acum dincolo de linia frontului și perspectiva unor negocieri în care Rusia va încerca să obțină un maximum de alte teritorii, poate, cum spun multe surse, chiar cu mult mai mult de celi 19% dinb teritoriu cât înseamnă acum suprafața de „dincolo de linia înghețată a frontului” de acum. Posibil să spere asta?

Sigur, conform unei logici din manualele militare care spune că cel care, în timpul luptei, cere un asemenea armistițiu imediat s-ar putea să fie într-o poziție pe care o estimează grau de susținut pe termen mediu și lung, ceea ce cazul cu Ucraina lipsită de sprijinul american, refuzat în termenii cei mai clari de Trump.

În acest context, e foarte interesant că anunțul venit de la Kiev a venit în paralel cu mesajul Kremlinului care a confirmat că se pregătește un nou ciclu de negocieri care să aibă loc la Abu Dhabi sub mediere americană (fără să indice o dată fixă) și în care Kievul încearcă să-i așeze și pe europeni la masa discuțiilor.

Ok, dar de aici complicații tehnice enorme. Prima și cea mai importantă (implicând direct și interesele României) este că, în cazul în care încep asemenea negocieri, întrebarea în imediat este în ce termeni vor încerca europenii să negocieze pentru a semna, totuși, bugetul restant, acum blocat pe câteva teme majore, una dintre ele fiind opoziția unor țări la banii care ar trebui acordați suplimentar Ucrainei...Cum se va proceda în continuare? Se va aștepta rezultatul negocierilor în eventualul format cvadripartit dacă Rusia va accepta ca la masă să fie și europeni și, al doilea punct de lămurit, dacă vor aproba ca în locul unui singur reprezentant al UE cu puteri depline, să vină o echipă de 5+2 persoane, compromisul anunțat de UE?

Altă chestiune deosebit de sensibilă este că, cel puțin până acum, încă nu există lămurit un alt aspect esențial al cererii făcute de Zelenski: este vorba despre

1. Negocierea unui armistițiu în vederea obținerii timpului necesar pentru negocierea unei soluții de pace general acceptabilă și conținând măcar o parte de garanții de securitate?

2. Este vorba despre un armistițiu parțial care să privească încetarea atacurilor reciproce, așa cum au cerut americanii, asupra sectorului energetic ai împotriva infrastructurilor critice?

3. Există oare deja deschise în acest moment, cum spun alte surse, mai ales provenind de la serviciile de informații militare, negocieri subterane care dau speranțe Ucraina este gata să discute cedarea totală a regiunii Donbas înaintea anunțului unui acord privind demararea negocierilor, respingând din start orice ar însemna „un armistițiu limitat” la chestiunea infrastructurilor energetice și la situația din Marea Neagră.

Pentru România, pentru Uniunea Europeană, chestiunea care apare acum are o importanță fundamentală deoarece, pentru viitor, o acceptare de către Ucraina a cedării de teritorii pentru a obține pacea ar reprezenta acceptarea unui scenariu care să poată fi invocat de fiecare dată când o țară ar vrea să-și extindă teritoriul pe modelul rusesc și care, tehnic, ar fi un precedent oricând posibil de evocat.

Va recunoaște oare UE un asemenea scenariu? Există un scenariu credibil în care aceasta să fie chiar o posibilitate realistă din moment ce reprezentanții UE se vor așeza la masa negocierilor pe o agendă în care acesta este principalul punct care trebuie acceptat de Ucraina...Desigur, conform tehnicii de fugă practicate în diplomație (vedeți ce s-a spus în timpul și după războiul din fost Iugoslavie) căci o asemenea soluție de cedare de teritorii patronată de marile puteri, inclusiv de UE, va fi o rezolvare acceptată punctual și care nu se va mai repeta.

Să vedem cu șefii de state și guverne din UE se vor poziționa în raport cu apelul făcut de Zelenski și de consecințele pe care le va crea fiecare dintre scenariile posibile, dincolo de rezolvarea situației din teren, anunțând poziția lor față de principiul „pace contra teritorii”. Sau, cine știe, poate va vrea cineva să fredoneze cântecul We’re Not Gonna Take It al celor de la Twisted Sister.