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Generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major, videoconferinţă cu omologul său ucrainean despre coordonarea între structurile militare ale României şi Ucrainei

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Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a participat la o videoconferință cu omologul său ucrainean, în care s-a vorbit inclusiv despre o mai bună coordonare între structurile de apărare ale României şi Ucrainei.

Generalul Gheorghiță Vlad, discuţii cu omologul său ucrainean. FOTO: FOTO Inquam/Octav Ganea
Generalul Gheorghiță Vlad, discuţii cu omologul său ucrainean. FOTO: FOTO Inquam/Octav Ganea

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a participat la o videoconferință cu șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Syrskyi, în cadrul căreia au fost analizate evoluțiile recente ale situației de securitate din regiunea Mării Negre.

Potrivit postării sale pe Facebook de miercuri, 17 iunie, a generalului Gheorghiță Vlad, principalele teme discutate au fost evaluarea mediului de securitate din zonă, incidentele recente cu drone din România și modul în care acestea influențează stabilitatea regională, în contextul războiului din Ucraina.

Cei doi oficiali au abordat, de asemenea, măsuri de creștere a capacității de monitorizare și avertizare, precum și modalități de consolidare a coordonării între structurile militare ale celor două state, cu accent pe importanța menținerii unor canale constante de comunicare și a schimbului de informații relevante, pentru adaptarea deciziilor militare la evoluțiile din teren.

„Am avut o convorbire în sistem videoconferinţă cu şeful Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Syrskyi. În cadrul discuţiilor am analizat evoluţiile recente ale situaţiei de securitate din regiunea Mării Negre şi implicaţiile acestora asupra stabilităţii regionale. Am abordat aspecte referitoare la evaluarea mediului de securitate, măsurile de creştere a capacităţii de monitorizare şi avertizare, precum şi modalităţile de consolidare a coordonării între structurile militare”, a transmis generalul Gheorghiță Vlad.

Oficialul român a precizat că această convorbire face parte din seria contactelor periodice dintre cele două armate, desfășurate în contextul provocărilor de securitate generate de războiul din Ucraina.

Vă reamintim că discuţiile vin după două incidente grave de securitate pe teritoriul României, cel de la Galaţi, unde o dronă rusească a cărei traiectorie a fost deviată de Ucraina a lovit un bloc, rănind două persoane, şi explozia dronei ucrainene din Portul Constanţa.

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