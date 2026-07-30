Trump și ecuația imposibilă a celor două războaie

Există o nouă coregrafie diplomatică la Casa Albă, perfecționată în cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump. Liderii străini nu mai sunt aduși împreună în fața camerelor de luat vederi, ca simbol al unității occidentale, ci sunt primiți separat, la interval de câteva ore, fiecare având propriul moment în Biroul Oval. Formula seamănă mai degrabă cu o serie de audiențe succesive, în care fiecare aliat își prezintă problemele în fața unui arbitru care preferă să lase impresia că păstrează aceeași distanță față de toți.

Marți, 28 iulie, această strategie s-a văzut mai clar ca niciodată. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul israelian Benjamin Netanyahu au trecut, unul după altul, pragul Casei Albe, într-o zi care a concentrat, în doar câteva ore, aproape toate marile dosare ale politicii externe americane: războiul din Ucraina, confruntarea cu Iranul, tensiunile din relația americano-israeliană și, ca un fir discret care a legat toate aceste evenimente, funeraliile senatorului Lindsey Graham – unul dintre ultimii politicieni americani care a susținut cu aceeași consecvență atât cauza Ucrainei, cât și pe cea a Israelului.

Benjamin Netanyahu a fost primul primit la Casa Albă. A intrat în Biroul Oval la ora locală 11:03 și a ieșit puțin după prânz, la 12:25. Între timp, purtătoarea de cuvânt a administrației, Karoline Leavitt, a transmis pe rețelele sociale că discuțiile au fost „pozitive și productive”, o formulă devenită aproape standard în limbajul diplomatic al actualei administrații și folosită ori de câte ori Washingtonul dorește să transmită că relația funcționează fără a intra în detalii.

Netanyahu a mers însă mult mai departe decât comunicatul oficial. Într-un interviu acordat Fox News, premierul israelian a descris întâlnirea drept una dintre cele mai bune pe care le-a avut vreodată cu Donald Trump. El a insistat asupra existenței unui „angajament comun” privind blocarea programului nuclear iranian, obiectiv care, în opinia sa, poate fi atins „fie prin mijloace diplomatice, fie prin altele”. Formula a fost suficient de ambiguă încât să lase deschis întregul spectru de opțiuni, de la noi sancțiuni până la eventuale lovituri militare.

În viziunea lui Netanyahu, alianța dintre Statele Unite și Israel rămâne „un zid de granit”. Declarația contrastează însă cu schimburile de replici din ultimele săptămâni. Donald Trump îl catalogase public pe premierul israelian drept „nebun” și afirmase, în stilul său caracteristic, că „fără mine, nu ar exista Israel”. Faptul că, la numai câteva săptămâni distanță, cei doi au afișat din nou o relație cordială spune poate mai multe despre caracterul profund tranzacțional al acestei relații decât toate comunicatele oficiale emise de cele două guverne.

După Netanyahu a venit rândul lui Volodimir Zelenski. Vizita președintelui ucrainean a avut ritmul unui adevărat maraton diplomatic. Programul a inclus o întâlnire privată cu Donald Trump în Biroul Oval, fără accesul presei, discuții cu senatori pe Capitol Hill, o întrevedere cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, iar apoi participarea la funeraliile senatorului Lindsey Graham, desfășurate la Catedrala Națională din Washington.

Tema centrală a discuției cu Donald Trump a fost, încă o dată, apărarea antiaeriană. Zelenski a readus în discuție promisiunea făcută de președintele american la summitul NATO de la Ankara, la începutul lunii, privind acordarea unei licențe care să permită producerea în Ucraina a interceptoarelor Patriot. Pentru Kiev, aceste sisteme au rămas practic singurele capabile să intercepteze în mod eficient rachetele balistice rusești.

Președintele ucrainean a declarat că au fost discutate „soluții concrete” împreună cu reprezentanții Lockheed Martin pentru trecerea la un sistem de coproducție. În paralel, șeful administrației prezidențiale de la Kiev a anunțat că cele două părți au convenit asupra „intensificării procesului de negociere la toate nivelurile”. Dincolo de formularea diplomatică, mesajul este însă mai puțin optimist: la mai bine de cinci ani de la începutul invaziei ruse, nu există încă niciun indiciu public că războiul se apropie de o soluție negociată.

Donald Trump îl provoacă pe Benjamin Netanyahu înaintea întâlnirii de la Casa Albă: „Știe cine este șeful”

Nici perspectivele privind producția locală de interceptoare Patriot nu sunt lipsite de rezerve. Analiști precum Max Bergmann, de la Center for Strategic and International Studies, atrag atenția că, chiar dacă proiectul va primi undă verde în întregime, efectele sale nu se vor vedea pe front în cursul anului 2026 și, foarte probabil, nici în 2027.

Contextul în care au avut loc aceste două vizite este la fel de important ca întâlnirile în sine. Prezența aproape simultană la Casa Albă a liderilor Ucrainei și Israelului s-a suprapus peste o zi în care Statele Unite au anunțat că au interceptat un atac-surpriză iranian îndreptat împotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu. Episodul a readus în prim-plan cât de fragil a devenit armistițiul tacit dintre Washington și Teheran și cât de ușor poate aluneca regiunea într-o nouă spirală a confruntării.

În același interval, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a purtat o discuție descrisă drept „francă” cu omologul său iranian, Abbas Araghchi. Kievul a cerut evitarea unei „escaladări inutile”, un detaliu care spune multe despre felul în care cele două mari crize ale verii lui 2026 au început să se intersecteze. Războiul din Ucraina și confruntarea dintre Statele Unite, Israel și Iran nu mai evoluează în universuri separate. Ele se influențează reciproc, iar Washingtonul încearcă să le gestioneze simultan cu resurse politice și militare din ce în ce mai limitate.

Și Congresul american a adăugat, în aceeași zi, un nou capitol acestui tablou complicat. Un grup bipartizan de senatori a anunțat un acord legislativ menit să lovească în finanțarea „mașinii de război” a lui Vladimir Putin prin blocarea statelor care continuă să cumpere petrol și gaze rusești. Inițiativa a fost prezentată explicit drept un omagiu adus memoriei senatorului Lindsey Graham, unul dintre cei mai consecvenți susținători ai sancțiunilor împotriva Rusiei. Nu este lipsit de semnificație faptul că dispariția unui singur senator a reușit să deblocheze o inițiativă pe care aripa izolaționistă din Partidul Republican o blocase luni întregi.

La finalul acestei zile încărcate rămâne imaginea unei administrații care a transformat întâlnirile separate într-un instrument de control al mesajului politic. Fiecare lider pleacă de la Washington cu propria declarație de succes, fără să fie obligat să împartă scena cu ceilalți aliați și fără să negocieze o imagine comună.

În doar câteva ore, doi dintre cei mai importanți parteneri strategici ai Statelor Unite, fiecare prins într-un război diferit, au primit aceeași atenție prezidențială. Ucraina continuă să ducă un război convențional de uzură împotriva Rusiei, purtat cu tancuri, artilerie, drone și rachete pe frontul est-european. Israelul se confruntă cu un conflict de altă natură, marcat de lovituri punctuale, operațiuni prin intermediari și confruntări indirecte cu Iranul în întregul Orient Mijlociu. În ambele cazuri, comunicatul oficial al Casei Albe a fost aproape identic: întâlniri „pozitive și productive”, o formulă suficient de vagă încât să permită fiecărei părți să proiecteze asupra ei propriile așteptări.

Cine l-ar putea înlocui pe Lindsey Graham în Senatul american? Opt republicani de urmărit în Carolina de Sud

Pentru România, aflată pe flancul estic/frontul estic al NATO, semnalele venite de la Washington confirmă un model deja cunoscut. Sprijinul american pentru Ucraina rămâne real și consistent, dar este tot mai mult negociat de la caz la caz, condiționat politic și lipsit de garanțiile ferme care caracterizau primii ani ai războiului. Fiecare nou pachet de asistență, fiecare transfer de armament și fiecare decizie privind producția militară trec printr-un proces de negociere care reflectă atât prioritățile administrației Trump, cât și echilibrul politic din Congres.

În acest context, discuția privind licențierea producției ucrainene de interceptoare Patriot depășește cu mult cadrul unui acord tehnic între Washington și Kiev. Ea poate deveni un precedent pentru întreaga arhitectură de apărare antirachetă a flancului estic al NATO și un model pentru statele care încearcă să își dezvolte propriile capacități industriale în domeniul apărării.

Pentru România, miza este evidentă. Într-un mediu strategic în care amenințarea rusă continuă să reprezinte principala constantă de securitate, iar Statele Unite sunt obligate să își împartă atenția între Europa și Orientul Mijlociu, consolidarea capacităților regionale de apărare nu mai este doar o opțiune de modernizare militară. Devine o necesitate strategică. Ziua de 28 iulie a arătat că Washingtonul poate gestiona simultan două războaie, dar și că fiecare dintre ele concurează pentru aceeași resursă limitată: atenția și angajamentul politic al Statelor Unite. Acesta este, probabil, cel mai important mesaj pe care aliații europeni ar trebui să îl rețină dintr-o zi în care Casa Albă a primit, pe rând, două războaie.