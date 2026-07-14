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Cine l-ar putea înlocui pe Lindsey Graham în Senatul american? Opt republicani de urmărit în Carolina de Sud

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Decesul subit al senatorului Lindsey Graham a declanșat speculații imediate la Washington și în Carolina de Sud cu privire la succesiunea unuia dintre cei mai influenți politicieni republicani. Partidul se confruntă acum cu două probleme urgente: cine va ocupa temporar fotoliul vacant și cine va fi candidatul oficial pe buletinele de vot în alegerile din noiembrie.

Lindsey Graham a murit la scur timp după ce s-a întros dintr-o vizită din Ucraina/FOTO:X
Lindsey Graham a murit la scur timp după ce s-a întros dintr-o vizită din Ucraina/FOTO:X

Guvernatorul statului Carolina de Sud urmează să decidă dacă va numi un senator de tranziție (un așa-numit „placeholder”) sau dacă va opta pentru o numire strategică, menită să ofere unui candidat un avantaj direct pentru scrutinul din toamnă.

Analiștii politici subliniază că loialitatea față de președintele Donald Trump și șansele de succes în fața candidatei democrate Annie Andrews vor fi criteriile decisive în această cursă.

Principalii candidați din Camera Reprezentanților

Câțiva membri actuali ai Congresului SUA din partea Carolinei de Sud se află deja în centrul discuțiilor:

Nancy Mace

Membră a Camerei Reprezentanților cu o puternică vizibilitate la nivel național, Mace ia în considerare „cu seriozitate” o candidatură la Senat, conform unor surse citate de Axios și Politico. Cu fonduri de campanie substanțiale și o capacitate dovedită de strângere de fonduri, ea a testat deja terenul în trecut, concurând împotriva lui Graham în primarele republicane din 2014. Recent, Mace a pierdut cursa internă pentru nominalizarea la funcția de guvernator.

Ralph Norman

Reprezentant al aripii conservatoare, Norman beneficiază de un sprijin solid din partea bazei militante și de o relație apropiată cu Donald Trump. La fel ca Mace, el a eșuat recent în tentativa de a obține nominalizarea pentru funcția de guvernator.

Joe Wilson

Veteranul delegației republicane din Carolina de Sud, în vârstă de 78 de ani, și-a exprimat interesul atât pentru numirea temporară, cât și pentru mandatul plin. Totuși, într-o postare pe platforma X, Wilson a menționat că scopul său principal rămâne menținerea majorității republicane din Camera Reprezentanților.

Russell Fry și William Timmons

Ambii reprezintă noua generație de politicieni republicani din stat. Fry are legături strânse cu mișcarea condusă de Trump, în timp ce Timmons este văzut ca o opțiune viabilă de compromis în cazul în care partidul dorește promovarea unei figuri emergente.

Liderii de la nivel statal

Henry McMaster

În calitate de guvernator, McMaster controlează procesul de numire interimară, însă el însuși ar putea fi o opțiune pentru acest post datorită experienței sale vaste și a staturii politice. Întrebarea este dacă va dori să părăsească funcția actuală de guvernator pentru un mandat în Senat.

Pamela Evette

Viceguvernatoarea statului deține o vizibilitate crescută și a ajuns recent în turul doi al primarelor republicane pentru postul de guvernator, beneficiind de susținerea oficială a lui Donald Trump.

Candidații din afara establishment-ului politic

Mark Lynch

Om de afaceri din regiunea Greenville, Lynch a obținut aproape 30% din voturi în alegerile primare din iunie, unde l-a contestat pe Lindsey Graham de pe poziții de outsider. Acesta a confirmat deja pentru The New York Times că va rămâne în cursă și că va aloca încă 5 milioane de dolari din fonduri proprii pentru campanie.

Cine s-a retras din cursă?

Deși numele ei a circulat intens în spațiul online datorită profilului său de fost guvernator al statului și fost ambasador al SUA la ONU, Nikki Haley a exclus o eventuală candidatură. Un purtător de cuvânt al acesteia a declarat pentru Bloomberg că Haley „nu are în plan să candideze pentru o funcție publică în acest moment”.

Cum funcționează procedura

Persoana desemnată de guvernatorul McMaster pentru a ocupa temporar locul din Senat nu trebuie neapărat să fie aceeași cu cea care va candida în alegerile generale din noiembrie. Cu toate acestea, unificarea celor două opțiuni ar oferi partidului stabilitate și continuitate logistică.

„Multe depind de rapiditatea cu care se vor mișca lucrurile, dar în acest moment nu există un favorit cert care să poată egala imediat statura politică deținută de Lindsey Graham la nivel național”, a explicat dr. Robert Oldendick, profesor de științe politice la Universitatea din Carolina de Sud.

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