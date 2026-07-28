Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au avut marți dimineață, 28 iulie, o întâlnire cu ușile închise, înainte de ceremonia funerară dedicată senatorului republican Lindsey Graham. Discuțiile, desfășurate fără accesul presei, sunt urmărite cu atenție, pe fondul semnelor că administrația Trump își reconsideră poziția față de războiul din Ucraina.

UPDATE Zelenski s-a întâlnit cu Trump

Volodimir Zelenski a ajuns la Casa Albă, însă întâlnirea cu Donald Trump va avea loc în spatele ușilor închise, fără acces pentru presă, așa cum anunțase anterior purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean, Serhii Nikiforov.

Potrivit presei, Volodimir Zelenski este însoțit de șeful Biroului Prezidențial, Kirilo Budanov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, ministrul de Externe, Andrii Sibiha, adjuncții șefului Biroului Prezidențial, Pavlo Palisa și Andrii Kyslytsya, liderul grupului parlamentar Servitorul Poporului, Davyd Arakhamia, precum și de ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olha Stefanishyna.

După vizita la Casa Albă, președintele Ucrainei i-a adus un omagiu lui Lindsey Graham, pe care l-a numit „un adevărat prieten al Ucrainei”, și a transmis condoleanțe familiei acestuia.

„O întâlnire bună cu președintele Trump în Biroul Oval. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce facem împreună pentru a proteja viețile ucrainenilor și pentru a obține pacea”, a scris Volodimir Zelenski.

Potrivit liderului ucrainean, cei doi au discutat despre licențe pentru producerea de rachete interceptoare destinate sistemelor Patriot, alte inițiative din domeniul apărării și modalități de relansare a procesului diplomatic. Echipele celor două părți vor coordona următorii pași ai dialogului.

Potrivit The New York Times, întâlnirea a avut loc într-un format restrâns. Spre deosebire de întrevederea tensionată de anul trecut, când Trump l-a criticat public pe Zelenski și i-a transmis că „nu are cărți în mână”, actualele contacte dintre cei doi lideri sunt descrise drept mult mai cordiale.

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Schimbarea de ton vine după o întâlnire apreciată drept constructivă la summitul NATO din această lună și pe fondul unei atitudini mai favorabile Ucrainei manifestate în ultimele săptămâni de administrația Trump și de o parte a cercurilor conservatoare apropiate președintelui american.

Apărarea antiaeriană și cooperarea strategică, prioritățile Kievului

La scurt timp după sosirea în Statele Unite, Volodimir Zelenski a declarat că principala sa prioritate este consolidarea „apărării antibalistice și a cooperării strategice cu America”. Declarația sugerează că liderul ucrainean urmărește accelerarea discuțiilor privind producția și achiziția de sisteme Patriot, precum și avansarea acordului bilateral privind dezvoltarea și producția de drone.

Vizita este precedată de pași concreți în această direcție. Recent, trimisul special al Washingtonului la NATO, Matthew Whitaker, a efectuat o vizită la Kiev, unde au fost stabilite bazele unui acord privind cooperarea în domeniul dronelor. În paralel, o delegație ucraineană a purtat discuții cu reprezentanții companiei americane Raytheon, unul dintre principalii producători ai sistemelor Patriot.

O schimbare de atitudine la Casa Albă

În ultimele luni, administrația Trump pare să fi adoptat cea mai favorabilă poziție față de Ucraina de la revenirea republicanului la Casa Albă. Semnale în acest sens au venit atât din declarațiile oficialilor americani, cât și din apropierea unor influenceri conservatori de Kiev. Săptămâna trecută, activista conservatoare Laura Loomer, considerată o aliată a lui Donald Trump, s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski.

Relația tensionată dintre Trump și Netanyahu

Întâlnirea lui Trump cu Zelenski are loc în aceeași zi în care liderul american urmează să se întâlnească și cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, pentru prima dată după luna februarie.

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Relațiile dintre cei doi lideri s-au deteriorat în ultimele luni, pe fondul diferențelor privind strategia față de Iran. Dacă la începutul anului Washingtonul și Ierusalimul păreau coordonate în privința unei campanii militare împotriva Teheranului, ulterior au apărut divergențe majore.

Trump a surprins prin susținerea unui memorandum care prevede o perioadă de 60 de zile de încetare a ostilităților și reluarea negocierilor privind programul nuclear iranian, în schimbul redeschiderii Strâmtorii Ormuz. Potrivit mai multor analiști, Israelul nu a fost consultat înaintea încheierii acestui acord.

Nemulțumirea premierului israelian ar fi fost amplificată și de acordul anunțat recent între Statele Unite și Arabia Saudită privind dezvoltarea unui program nuclear civil saudit.

Ucraina revine în centrul agendei americane

Prezența lui Volodimir Zelenski la Washington este interpretată de analiști drept un nou semnal al repoziționării administrației Trump față de conflictul din Ucraina. După luni de incertitudine privind sprijinul american pentru Kiev, Casa Albă pare să transmită mesaje mai ferme de susținere, într-un moment în care războiul cu Rusia continuă fără perspective imediate de soluționare diplomatică.