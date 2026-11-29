Astăzi, în Spania, au loc alegeri parlamentare anticipate. Nu știm încă rezultatele și nici ce guvern va rezulta din votul spaniolilor. Dar există deja câteva lucruri foarte interesante, poate chiar complicate, mai ales pentru noi, cei care facem parte din marea familie a Partidului Popular European Creștin-Democrat.

Foto: Alegeri legislative în Spania FOTO: AFP

Sondajele publicate înaintea alegerilor indicau aproximativ 31% pentru Partido Popular, 29% pentru socialiștii premierului Pedro Sánchez și 18% pentru Vox. Dacă aceste estimări se vor confirma și se vor transforma într-o majoritate parlamentară, Spania ar putea avea un guvern de dreapta condus de Alberto Núñez Feijóo.

Dar eu vreau să atrag atenția asupra unui lucru care s-a întâmplat deja, înainte ca spaniolii să intre în secțiile de votare.

Partido Popular, partidul spaniol din PPE, și Vox, formațiune a dreptei radicale care face parte din grupul Patrioți pentru Europa, și-au temperat confruntarea electorală, au ajuns la un acord concret pentru alegerile pentru Senat și au lăsat deschisă posibilitatea unei colaborări la guvernare. De altfel, cele două partide guvernează deja împreună în patru dintre comunitățile autonome ale Spaniei. Este o evoluție politică pe care o urmăresc cu mult interes.

Vox păstrează însă poziții radicale în privința unor politici europene. Faptul că și-a moderat confruntarea cu Partido Popular în această campanie electorală nu înseamnă că toate diferențele dintre cele două partide au dispărut. Negocierile de după alegeri ne vor arăta cât de departe sunt dispuse să meargă cele două formațiuni și, mai ales, în ce direcție. Pentru mine, ca membru al PPE, contează enorm programul pe baza căruia se va construi o eventuală majoritate. Vreau să văd dacă Vox este dispus să accepte responsabilitățile guvernării în condițiile respectării angajamentelor europene și euroatlantice ale Spaniei și ale principiilor democratice pe care noi, popularii creștin-democrați europeni, le apărăm.

Dar simpla existență a unei majorități parlamentare nu reprezintă, în sine, o garanție a unei bune guvernări. Cred că noi, în România, știm foarte bine acest lucru!

Din decembrie 1982 și până astăzi, Spania a avut numai CINCI prim-miniștri! Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy și Pedro Sánchez. Dacă alegerile de astăzi vor aduce o schimbare de guvern, Spania ar putea avea al șaselea premier în aproape 44 de ani.

Știți câți prim-miniștri am avut noi, în România, numai din 2020? Tot șase! Ludovic Orban, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan și actualul premier, Luca Niculescu. Vă rog să vă gândiți puțin la această comparație. Vorbim despre două democrații europene, ambele cu dispute politice puternice. Spania are propriile crize, tensiuni teritoriale, confruntări ideologice și dificultăți economice. Actualele alegeri anticipate demonstrează asta. Și totuși, în aproape 44 de ani, spaniolii au avut doar cinci oameni la conducerea guvernului. Noi am ajuns la șase, numai din 2020!

Eu cred că aici se află și una dintre explicațiile diferențelor de dezvoltare dintre statele europene. Am condus administrația Aradului timp de patru mandate și știu ce înseamnă să ai proiecte care durează ani de zile, să construiești echipe, să negociezi finanțări și să urmărești realizarea unor investiții. Stabilitatea contează enorm. Poți avea un program excelent, poți avea oameni competenți, dar dacă se schimbă mereu conducerea, prioritățile și deciziile, dezvoltarea va avea de suferit.

Iar această comparație mă duce inevitabil cu gândul la ce s-a întâmplat în România anul acesta. Ilie Bolojan a încercat să introducă o disciplină bugetară și administrativă de care țara avea mare nevoie. Reformele sale au fost dificile și au produs nemulțumiri, dar au pornit de la probleme reale, care nu puteau fi ignorate la nesfârșit. Pe 5 mai, PSD și AUR au decis să îl demită. Ce a urmat? Peste cinci luni de blocaj politic, negocieri, desemnări eșuate și incertitudine, într-o perioadă în care România avea nevoie de decizii economice importante.

Și cine a câștigat din toate acestea?

Am criticat și continui să critic colaborarea dintre PSD și AUR. PSD, partid care se revendică de la social-democrația europeană, și-a unit voturile cu cele ale unei formațiuni extremiste pentru a demite un guvern din care chiar PSD făcuse parte și care își asumase reforme dificile. Iar românii au avut deja ocazia să vadă consecințele acestei colaborări.

În Spania vom vedea, după alegeri, ce angajamente sunt dispuse să își asume partidele care negociază formarea unei majorități. Le voi judeca după aceleași criterii politice pe care le aplic și în România.

Eu cred că partidele democratice trebuie să fie foarte exigente atunci când negociază cu formațiuni radicale. Apartenența la aceeași majoritate parlamentară presupune asumarea unor responsabilități comune, iar orientarea europeană, respectarea instituțiilor democratice și securitatea țării nu pot deveni obiecte de negociere pentru obținerea unor voturi în Parlament.

Dar dincolo de discuția privind componența viitorului guvern spaniol, rămâne o întrebare pentru întreaga clasă politică românească.

Cât timp mai putem continua să sacrificăm stabilitatea guvernării pentru calcule politice de moment?

Partidele trebuie să își apere ideile, să se confrunte și să ofere cetățenilor alternative reale. Dar, după alegeri, cineva trebuie să și guverneze, să construiască drumuri, să reformeze instituții, să atragă investiții, să administreze bugete și să își asume decizii dificile.

Mă uit la Spania și observ că, în ciuda confruntărilor politice foarte dure, țara a reușit să păstreze o continuitate remarcabilă la nivelul conducerii guvernului. Rămâne de văzut dacă viitoarea majoritate parlamentară va reuși să păstreze această continuitate și să ofere spaniolilor o guvernare coerentă.

Astăzi, spaniolii își aleg reprezentanții. Dar, indiferent de rezultatul alegerilor, comparația cu România rămâne. Spania ar putea ajunge la al șaselea premier în aproape 44 de ani. România este deja la al șaselea din 2020!

Și eu mă întreb câți ani de dezvoltare am pierdut schimbând guverne, abandonând reforme și reconstruind majorități care n-au rezistat. Pentru că, până la urmă, guvernele vin și pleacă. Dar timpul pierdut de o țară nu mai poate fi recuperat printr-o nouă negociere politică.