Rușii amplifică sensul apelului la  „război sfânt” împotriva Occidentului. Ce Biserică-i va da ascultare? Unde? Când? 

Dacă vreodată va urma din partea Kremlinului un document, un mesaj înaintea începerii unei invazii sau unei acțiuni militare în continuarea conflictului din Ucraina, atunci, cu siguranță, acesta va trebui să se sincronizeze cu cel, deja faimos, care s-a dorit justificarea religioasă a acțiunii militare speciale împotriva Ucrainei.

Foto: patriarchia.ru

Textul la care mă refer, devenit celebru, s-a intitulat „prezentul și viitorul Lumii Ruse” https://patriarchia.ru/article/105523 și a fost adoptat pe 27 martie 2024 în cadrul ședinței plenare a celui de-al XXV-lea Consiliului mondial al poporului rus, organizație fondată în mai 1993 de Kiril, pe atunci Mitropolit de Smolensk și șef al departamentului de relații externe al Patriarhatul Moscovei.

Interesant de reamintit că Putin însuși era așteptat să participe personal la ședința respectivă, dar a preferat să se adreseze onoratei audiențe printr-un mesaj video transmis pe un ecran din marea sală de congrese a Kremlinului, acolo unde, odinioară, se desfășurau ședințele Politburo al Partidului Comunist al URSS. Chipul lui Putin a apărut pe ecranul central având la de-a dreapta și stânga două mari icoane..

În textul adoptat de sfințita adunare se face o redefinire politică și ideologică a conceptului de „război sfânt”, utilizat până atunci, de nenumărate ori, în tradiția catolică, ceea ce este o inovație pe care cu greu cineva o va mai scoate din școala rusească de gândire politică și militară.

Se spune în acel document că „din punct de vedere spiritual și moral, operațiunea militară specială este un război sfânt în care Rusia și poporul său, apărând spațiul spiritual unificat al Sfintei Rusii, îndeplinesc misiunea de „Păstrător”, protejând lumea de asaltul mondialismului și de victoria Occidentului căzut în satanism”.

Sprijinul Bisericii Ortodoxe pentru războiul Kremlinului nu este doar teoretic, mesajele sale sunt adresate fiecărui soldat prezent pe câmpul de luptă , împlinindu-și datoria sacră față de popor și Dumnezeu. În consecință, va primi răsplata cuvenită: Biserica înțelege că dacă cineva, împins de simțul datoriei și nevoia de a-și împlini jurământul...merge la război acolo unde-l cheamă datoria și dacă cineva moare împlinind acest lucru, atunci, fără îndoială, a îndeplinit un act echivalent cu sacrificiu. Aceia se vor sacrifica pentru alții. Și, din cauza asta, credem că sacrificiul său spală toate păcatele pe care le-a comis vreodată persoana respectivă”.

Mai nou, profesioniștii din laboratoare propagandei militare ofensive aprofundează tematica și mijloacele puse la dispoziția pentru a atinge, în final, la nivelul conștiinței personale, fiecare soldat de pe linia frontului, pus în contact nemijlocit cu relicve sacre într-o procesiune relativ neobișnuită.

Pe 3 septembrie 2026, Patriarhul Kiril a fost în fruntea unei mari procesiuni religioase la Moscova întru cinstirea moaștelor prințului medieval Dimitrii Donskoi, înscris în mitologia eroică a poporului rus ca învingător în marea bătălie împotriva Hoardei de Aur (Kulikovo, 1380), canonizat și simbol al unității naționale și capacității militare de rezistență a țării.

Patriarhul Kirill a evocat „un moment deosebit, atunci când forțe acționează pentru a ne diviza Biserica și societatea, pentru a ne priva de memoria istorică și de unitate națională”. Promisiunea făcută de Patriarh este că eroul canonizat „se va alătura, nevăzut, trupelor rusești într-o aliniere unică de luptă” și a promis că relicvele vor fi trimise pe front și în Donbas.

Mai există un adaos politico-liturgic, unul dintre semnele la care să fim atenți atunci când studiem operațiunea complexă de propagandă care prefațează sau însoțește „războiul sfânt” al Rusiei. E vorba despre Marea Rugăciune obligatoriu de rostit în toate bisericile Rusiei: „Rugăciunea pentru victoria Sfintei Rusiei”, inițial denumită Rugăciune pentru reinstaurarea păcii și apoi modificată personal de Patriarh pentru a include o terminologie specific militară.

Sună așa:

Doamne, Dumnezeul Oștirilor, Dumnezeul mântuirii noastre, privește cu milostivire spre umilii Tăi slujitori, ascultă-ne și Te îndură de noi; căci iată, cei ce caută vrajba s-au ridicat cu armele împotriva Sfintei Rusii, dorind să dezbine și să nimicească poporul ei. Scoală-Te, Dumnezeule, spre ajutorul poporului Tău și dăruiește-ne biruință prin puterea Ta. Grăbește-Te spre copiii Tăi credincioși, care râvnesc la unitatea Bisericii Ruse; întărește-i în duhul dragostei frățești și izbăvește-i din necaz. Oprește-i pe cei ce sfâșie veșmântul Tău – care este Biserica Dumnezeului Celui Viu – întunecându-le mințile și împietrindu-le inimile, și zădărnicește planurile lor. Prin harul Tău, călăuzește-i pe cei ce se lipesc de Tine spre tot binele și îmbogățește-i cu înțelepciune! Întărește-i pe ostași și pe toți apărătorii Patriei noastre în poruncile Tale; revarsă asupra lor puterea Duhului și păzește-i de moarte, de rănire și de robie! Adu acasă pe cei fără adăpost și pe cei aflați în exil; hrănește-i pe cei flămânzi; întărește-i și vindecă-i pe cei bolnavi și suferinzi; și dăruiește nădejde și mângâiere celor aflați în tulburare și întristare! În aceste zile, dăruiește iertarea păcatelor și odihna veșnică tuturor celor uciși sau celor ce au murit din pricina rănilor și a bolilor! Umple-ne de credință, nădejde și dragoste întru Tine; restabilește pacea și unitatea în tot cuprinsul Sfintei Rusii; și înnoiește dragostea unora față de alții în poporul Tău, ca, într-un glas și cu o singură inimă, să Te mărturisim pe Tine – Unul Dumnezeu, slăvit în Treime. Căci Tu ești Ocrotirea, Biruința și Mântuirea celor ce își pun nădejdea în Tine, și Ție slavă înălțăm – Tatălui și Fiului și Sfântului Duh – acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Îmi pare a fi, personal nu am o îndoială în acest sens, un semnal și propunere pentru un model care, dacă și când se va simți nevoia, să fie transmis către spațiile ortodoxe care trebuie să afle care ar fi Calea și Adevărul. Un semnal și un model pentru scenarii complexe care se construiesc cu mare grijă, auziți mereu de războiul hibrid care, iată, are mai multe componente decât s-a crezut până acum și ar putea să creeze noi falii în lumea care, astfel, va deveni o țintă mai ușor de cucerit.

Nu uitați: deja, în acțiunea complexă politico-teologică, conflictul militar nu mai este prezentat ca un război clasic geopolitic ci ca o înfruntare spirituală globală împotriva lumii occidentale în declin. Totul este sintetizat într-o amplă analiză teoretică intitulată „Războiu: dincolo de cauzele și consecințele sale vizibile” https://patriarchia.ru/article/122252 publicată pe 28 iulie 2026 de editura Patriarhatului Moscovei.

Semnal major de atenție? Citiți ce se spune acolo:

„Fiindcă lumea există din contactul între bine și rău, finalitatea războiului este în mare măsură determinată de voința lui Dumnezeu și învinge cel care se află de partea luminii. Vocația noastră pământească este de a fi războinicii Domnului...Rusia încearcă să iasă victorioasă din acest război care a fost declanșat împotriva noastră de forțele răului...Este nevoie de mobilizarea tuturor – atât a armatei cât și a forțelor politice și, evident, în primul rând cea care trebuie să se mobilizeze este Biserica”.

Conform regulilor de manual, e foarte probabil că au fost de mult timp identificați și motivați corespunzător vectorii care vor acționa ca echipe de șoc pentru campaniile naționale de propagandă.

Dar când se va ordona trecerea la acțiune directă?