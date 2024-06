Rusia salută interesul Turciei de a se alătura structurii BRICS+. Și cu ai noștri cum rămâne?

S-a cutremurat spațiul nostru de securitate, aici la margine de Europa și în centrul tradițional de primejdii, după ce, ieri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a salutat dorința manifestată d Turcia de a deveni membru al alianței BRICS.

Mai mult, a afirmat că subiectul va figura pe agenda următorului Summit al acestei Alianțe ce cuprinde Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Etiopia, Iran, Egipt și Emiratele Arabe Unite. Semnalul inițial a fost dat luni de Haikan Fidar, ministrul de externe al Turciei în discursul pe care l-a susținut la Center for China an Globalizaion atunci când, răspunzând unei întrebări privind intenția țării sale de a se alătura BRICA a răspuns „desigur că ne-am dori asta, de ce nu?” . Absolut suficient ca toate luminițele roși de urgență să se aprindă pe mai multe radare simultan (în afară de noi, căci avem alte preocupări) și să fi ridicat exponențial nivelul de așteptare pentru analiza negocierilor de la Beijing și, mai ales, a reuniunii de săptămâna viitoare de la Moscova unde subiectul respectiv va fi negociat între echipele de nivel înalt din capitalele interesate, anunțul fiind confirmat oficial și pe situl web al organizației.

BRICS News

@BRICSinfo

Follow

JUST IN: Turkey wants to join BRICS in 2024.

5:16 pm · 4 Jun 2024

·

493.8K

Views

De ce atâta emoție? Motivele sunt multiple.

În primul rând, cu ocazia vizitei la Beijing, ministrul d externe turc a confirmat în mod oficial alinierea țării sale la misiunea asumată de BRICS de a sprijini țările în curs de dezvoltare ceea ce, spun observatorii, înseamnă un mesaj direct de sprijin pentru politica economică fundamentală a BRUCS de reducere a dependenței de dolarul american, favorizând în primul rând schimburi comerciale în monedele naționale (așa cum e cazul acum pentru Rusia, India, Iran sau Arabia Saudită). Dar obiectivul următor pe agendă – și sunt semnale că, politic, sta e posibil să se anunțe la următorul Summit – este adoptarea unei monede electronice comune de referință, ceea ce este echivalent cu o ruptură sistemică enormă cu consecințe încă imposibil de estimat. Încep însă evaluările asupra efectelor pe care le poate avea mișcarea aceasta economică a Turciei asupra relațiilor cu celelalte state din Orientul Apropiat, acolo unde tensiunile în creștere continuă cu Israelul amenință să se traducă, posibil, și prin decizii privind ieșirea demonstrativă din circuitul dolarului american, favorizând BRICS.

O alternativă ostilă la UE și NATO? Ministrul turc de externe (foto) transmite mesajul contrar, extrem de interesant dacă vreodată ar fi posibil în contextul actual în care orice raționament este de tip adversativ: „În timp ce avem o uniune vamală cu UE, explorăm noi oportunități de cooperare cu alți câțiva parteneri de pe diferite alte platforme, incluzând BRICS...aștept să iau parte la întâlnirea reprezentanților din BICS+ de săptămâna viitoare” .

Tehnic, are dreptate., un dialog economic multiplex poate exista. Dar asta într-o lumea ideal, nu în condițiile în care alianțele existente uită de deceniile în care se prezentau mai degrabă - ca unități politice, revenind la nucleul lor militar de bază în pregătirea unor conflicte de proporții. În aceste condiții, ce poate însemna în mod exact relația Turciei, cel mai important atu militar al NATO din spațiul european, cu ansamblul BRICS căruia să i se alăture în demersul care să acționeze împotriva „hegemoniei SUA”?

Ce anume se va negocia la Moscova? Oricare ar fi temele puse pe agendă, prezența activă a Turciei – fie și doar ca partener asociat – va schimba multe dintre datele pe baza cărora se desenează hărțile actuale de securitate. Inclusi8v la Marea Neagră și, în acest caz, poate, ghinion, este justificată întrebarea din titlu.