Războiul care stinge lumina și scumpește pâinea

Din Golf până la Marea Neagră, loviturile asupra energiei și rutelor comerciale arată că războiul se câștigă și prin capacitatea unei țări de a-și ține economia și societatea în funcțiune.

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Războiul pentru reziliență: Golful, Hormuz, Ucraina și Marea Neagră. Infrastructura a devenit câmpul de luptă principal

Săptămâna 9–16 octombrie 2026 scoate în evidență o schimbare pe care istoria militară o cunoaște din vremea războaielor de asediu, dar pe care globalizarea părea să o fi lăsat în urmă: ținta nu mai este doar armata adversarului, ci capacitatea societății sale de a funcționa. Din Golful Persic până la gura Canalului Sulina, conflictele care se desfășoară simultan urmează aceeași logică. Infrastructura energetică, logistică și comercială este lovită pentru a obține concesii politice. Rafinăriile, terminalele de gaze lichefiate, aeroporturile, strâmtorile și rețelele electrice au ajuns să cântărească strategic mai mult decât multe poziții de pe front.

Competiția decisivă se poartă, astfel, și pentru reziliență: capacitatea de a rezista, de a repara și de a continua. Câștigă cel care poate absorbi lovituri fără să piardă coeziunea internă, încrederea partenerilor și accesul la resurse. Iranul, Rusia, Ucraina, Arabia Saudită și statele europene joacă, fiecare cu mijloacele sale, aceeași partidă: încearcă să transforme vulnerabilitățile adversarului în avantaje la negociere. Pentru România, aflată la întâlnirea flancului estic al NATO cu Marea Neagră, aceste evoluții reprezintă o problemă de securitate imediată.

Golful: aritmetica asimetrică a Teheranului

Investigația Reuters din 15 octombrie a documentat cel puțin 135 de lovituri de precizie asupra a 84 de obiective de infrastructură din statele Golfului, de la începutul conflictului. Este bilanțul unei campanii îndelungate, nu al unei singure săptămâni. Tocmai durata îi dă greutate: Iranul urmărește să adune efecte în timp, dincolo de impactul spectaculos al unui atac. Instalațiile petroliere, facilitățile de gaze lichefiate, aeroporturile și nodurile logistice lovite au ceva în comun: susțin, direct sau indirect, prezența și operațiunile americane în regiune.

Teheranul compensează astfel diferența de putere militară. Nu trebuie să obțină superioritate aeriană sau navală pentru a schimba calculele adversarului. Îi ajunge să poată provoca perturbări repetate. Statele Unite și partenerii lor au mijloace militare net superioare, dar apărarea simultană a aeroporturilor, terminalelor, conductelor și rutelor comerciale consumă resurse considerabile. Atacul costă mai puțin decât protecția, iar fiecare interceptare reușită amintește că apărarea trebuie menținută permanent. Este vechea ecuație a gherilei, adusă în epoca rachetelor de croazieră și a dronelor: apărătorul trebuie să reușească de fiecare dată, atacatorului îi ajunge să reușească din când în când.

Miza iraniană este să transforme vulnerabilitățile partenerilor Washingtonului în limite pentru strategia americană. Fiecare capitală din Golf care începe să calculeze cât o costă găzduirea bazelor americane transmite, chiar și fără să vrea, o parte din presiunea Teheranului către Washington.

Arabia Saudită și Yemen: vitrina Viziunii 2030 sub foc

Atacurile houthi asupra Aeroportului Internațional King Khalid din Riad, inclusiv episodul major din 10 octombrie, și extinderea amenințărilor asupra infrastructurii Saudi Aramco lovesc în trei puncte sensibile: siguranța populației, transportul aerian și imaginea de stabilitate pe care Regatul își construiește diversificarea economică. Bilanțurile victimelor au fost actualizate succesiv pe parcursul săptămânii. Cifrele fiecărui incident trebuie deosebite de totalurile cumulative anunțate de autoritățile saudite. Dincolo de bilanțuri, rămâne însă persistența atacurilor: în pofida campaniei militare împotriva lor, houthiții continuă să lovească centrul economic și administrativ saudit.

Amânarea summitului Uniunea Europeană–Consiliul de Cooperare al Golfului, programat inițial pentru 24 octombrie la Riad, arată cum consecințele militare ajung în diplomație. Când un stat nu mai poate garanta securitatea unui eveniment internațional major, pierde mai mult decât o întâlnire din calendar. Sunt afectate predictibilitatea, încrederea partenerilor și capacitatea de a transforma investițiile în influență geopolitică. Atacurile apasă, astfel, asupra programelor de diversificare economică și, mai departe, asupra relațiilor dintre Europa, Golf și statele care asigură securitatea regiunii.

Riadul se află într-o dilemă cunoscută. Intensificarea operațiunilor poate distruge capacități de lansare, dar riscă să prelungească războiul și să aducă noi atacuri asupra teritoriului saudit. Negocierea reduce costurile imediate, însă, fără garanții verificabile, îi lasă adversarului posibilitatea de a relua presiunea. Cooperarea defensivă cu Turcia, Pakistanul și partenerii europeni lărgește opțiunile Regatului, fără să formeze o coaliție ofensivă. Ankara urmărește influență regională și cooperare industrială. Islamabadul trebuie să împace angajamentele față de Riad cu relația sa cu Iranul. Europenii vor, înainte de toate, să protejeze fluxurile energetice.

Yemenul adaugă presiune. Atacul din 15 octombrie asupra complexului prezidențial Al-Maashiq din Aden, folosit de guvernul recunoscut internațional, arată că mișcarea houthi poate amenința simultan Arabia Saudită și adversarii săi yemeniți. Operațiunile din zona Taiz și competiția pentru accesul la Bab el-Mandeb confirmă importanța rutelor de aprovizionare și a punctelor de acces maritim. Controlul lor va cântări la o eventuală negociere. Rămâne necesară o precizare: legăturile politice și militare dintre Iran și houthiți nu dovedesc că Teheranul conduce operațional fiecare acțiune a organizației.

Hormuz: de la petrol la pâine

În Strâmtoarea Hormuz, aceeași problemă capătă dimensiuni globale. Declarațiile contradictorii ale Teheranului și Washingtonului despre regimul navigației, atacurile asupra navelor comerciale și avertizările privind minele navale descriu un spațiu în care posibilitatea de a trece nu mai înseamnă și libertatea de a circula în siguranță, la costuri suportabile. Faptul că navele tranzitează strâmtoarea nu garantează funcționarea normală a coridorului. Primele de risc, întârzierile, restricțiile și nesiguranța echipajelor pot sufoca traficul chiar și fără o blocadă declarată.

Avertismentul ONU din 14 octombrie privind riscul unei crize internaționale a îngrășămintelor arată că efectele depășesc energia. Întârzierea transporturilor de uree și sulf poate da peste cap ciclurile agricole din Asia și Africa. Urmările se vor vedea apoi în prețul alimentelor, în bugetele publice și în stabilitatea socială. Un blocaj maritim în Golf poate deveni, după câteva luni, o criză a pâinii la Cairo sau la Dhaka.

Propunerea unui mecanism de coordonare în Oman, care să faciliteze tranzitul, oferă deocamdată o soluție limitată. Eficiența sa depinde de un acord operațional între Washington și Teheran. Aici se află și paradoxul: o înțelegere aparent tehnică, restrânsă la un singur domeniu, poate avea mai multă valoare strategică decât o declarație generală despre încetarea ostilităților.

Washington, Moscova, Kiev: motorina ca instrument diplomatic

Presiunea energetică din Golf explică parțial schimbarea conduitei americane față de Rusia. Relaxarea temporară a restricțiilor asupra motorinei rusești, începută la 9 octombrie, urmărește să calmeze piața combustibililor. Ea vine însă cu un cost politic în relația cu Ucraina și cu partenerii europeni. Washingtonul încearcă să obțină două rezultate prin aceeași măsură: stabilizarea piețelor și deschiderea unui canal cu Moscova. Kremlinul poate beneficia de venituri și de relaxarea comercială fără să ofere concesii militare pe măsură. Accelerarea eliberării rezervelor coordonate de Agenția Internațională pentru Energie confirmă că gestionarea crizei combustibililor a devenit parte a politicii de securitate.

Pentru Kiev, problema depășește cantitatea de motorină vândută. Contează raportul dintre presiunea exercitată asupra Rusiei și avantajele care i se acordă. Dacă Moscova continuă să lovească infrastructura energetică ucraineană în timp ce primește facilități comerciale, o negociere bazată pe reciprocitate își pierde credibilitatea. Washingtonul se confruntă cu propria contradicție: prețurile mai mici la pompă aduc beneficii economice și electorale imediate, dar reduc presiunea asupra Moscovei.

În acest context trebuie privită deteriorarea armistițiului energetic anunțat de președintele Donald Trump la 11 octombrie. În lipsa unei confirmări comune, a unor obligații operaționale clare și a unui mecanism de verificare, înțelegerea a lăsat loc unor interpretări diferite. Continuarea loviturilor rusești și reluarea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor, inclusiv asupra celei din regiunea Riazan la 15 octombrie, arată cât de mare poate fi distanța dintre anunțarea politică a unui acord și aplicarea lui pe teren.

Cele două strategii energetice folosesc resurse diferite, dar urmăresc o logică apropiată. Moscova lovește electricitatea, încălzirea și transporturile ucrainene înaintea iernii. Kievul atacă producția și distribuția combustibililor ruși, transferând o parte din costul războiului în economia adversarului. Războiul de uzură intră într-o etapă în care energia, personalul, munițiile și serviciile tehnologice cântăresc mai mult decât câștigurile teritoriale marginale.

Relatările despre restricționarea unor servicii satelitare folosite de forțele ucrainene și despre diminuarea unor fluxuri americane de informații operative trebuie tratate cu atenție. Este necesară delimitarea informațiilor atribuite unor surse oficiale de măsurile confirmate public de instituțiile competente. Problema pe care o ridică aceste relatări este însă clară: dependența de infrastructuri tehnologice controlate din exterior poate face ca o decizie contractuală să limiteze direct operațiunile militare.

Europa: responsabilitate asumată din necesitate

Reacția europeană arată încercarea de a compensa incertitudinea venită dinspre Washington. Sprijinul militar britanic, consultările franco-ucrainene privind aviația, pregătirea finanțării europene pentru 2027 și opoziția Germaniei față de normalizarea prematură a relațiilor economice cu Rusia indică priorități care nu mai coincid pe deplin cu cele ale administrației americane.

Aceste diferențe nu înseamnă destrămarea relației transatlantice. Ele obligă însă Europa să asigure continuitatea apărării ucrainene într-o măsură pentru care nu se pregătise. Testul va veni după aprobarea fondurilor: transformarea banilor în livrări, capacitate industrială, apărare antiaeriană, mentenanță și sprijin predictibil pe mai mulți ani. Sunt tocmai domeniile în care Europa a fost, de-a lungul timpului, mai generoasă în declarații decât în producția din fabrici.

Chiar și în această confruntare rămân deschise câteva ferestre diplomatice înguste. Aranjamentele pentru repararea alimentării electrice externe a centralei nucleare de la Zaporojie, facilitate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, arată că părțile pot accepta măsuri tehnice punctuale în absența unui acord politic. Asemenea înțelegeri reduc riscul unor incidente cu efecte regionale. În același timp, ele verifică dacă angajamentele reciproce pot fi respectate. Din această încredere, oricât de limitată, s-ar putea construi ulterior un acord mai larg.

Marea Neagră: războiul ajunge la Sulina

Atacurile cu drone din 14–15 octombrie asupra navelor comerciale din apropierea gurii Canalului Sulina, soldate cu incendii și dispariția a șapte membri ai echipajelor, aduc războiul împotriva infrastructurii la granița României. O sursă militară aliată a indicat originea rusă a dronelor. Această informație trebuie însă deosebită de confirmarea publică, instituțională, a responsabilității pentru fiecare incident. Din punct de vedere juridic și militar, lovirea unor nave în apropierea spațiului aliat nu declanșează automat mecanismele de apărare colectivă.

Consecințele strategice apar însă indiferent de această delimitare: crește riscul comercial, sunt perturbate exporturile ucrainene prin coridorul dunărean, se consumă resurse de supraveghere și sporesc obligațiile defensive ale statelor riverane. Rusia aplică la Sulina, la o scară mai mică, aceeași aritmetică folosită de Iran în Golf: lansarea unei drone costă incomparabil mai puțin decât supravegherea permanentă a unui coridor maritim.

Pentru România, Bulgaria și Turcia, securitatea maritimă trebuie privită împreună cu protecția porturilor, comunicațiilor, energiei și fluxurilor logistice. Un incident care afectează navigația comercială și aprovizionarea ucraineană produce consecințe economice și militare fără să mute linia frontului.

Miza regională este păstrarea unui nivel de siguranță care să le permită armatorilor, asigurătorilor și investitorilor să continue activitatea fără să trateze vestul Mării Negre ca pe o zonă de război. De regulă, piața asigurărilor își dă verdictul înaintea diplomaților.

Scenarii pentru iarna 2026–2027

Datele săptămânii conturează patru evoluții posibile pentru următoarele trei până la șase luni. Procentele sunt estimări analitice ale autorului, bazate pe tendințele observate. Ele exprimă o apreciere orientativă, fără precizia unor prognoze rezultate dintr-un model cantitativ.

Scenariul 1 — Uzura gestionată. Probabilitate ridicată, circa 45%.

Niciun front nu se închide și niciunul nu escaladează decisiv. Iranul și houthiții continuă atacurile într-un ritm suficient pentru a provoca pierderi și cheltuieli, dar sub pragul care ar determina o campanie americană de amploare. Hormuz rămâne formal deschis, însă tranzitul este scump, primele de risc se mențin ridicate, iar mecanismul omanez funcționează doar parțial.

Washingtonul prelungește relaxarea restricțiilor pentru motorina rusească. Armistițiul energetic rămâne o formulă declarativă, iar Rusia și Ucraina continuă să lovească rețele electrice și rafinării pe tot parcursul iernii. Europa asigură finanțarea, dar livrează lent. La Sulina, incidentele se repetă intermitent, fără atribuire oficială, iar costul asigurărilor maritime crește treptat. Este scenariul cel mai probabil tocmai pentru că se poate instala fără ca vreun actor să ia o decizie de schimbare a cursului.

Scenariul 2 — Pacea sectorială. Probabilitate medie, circa 25%.

Presiunea prețurilor, riscul crizei îngrășămintelor și apropierea iernii împing părțile către acorduri tehnice. Prin Oman este negociat un regim verificabil de tranzit în Hormuz. Aranjamentele AIEA de la Zaporojie sunt extinse către alte obiective energetice. Rusia și Ucraina acceptă un armistițiu energetic care include, de această dată, obligații precise și un mecanism de monitorizare.

Riadul și houthiții reiau negocierile, iar summitul UE–CCG este reprogramat. Ar fi o „pace pe bucăți”: încrederea se construiește prin înțelegeri limitate, înaintea unui acord politic general. Riscul este ca Moscova și Teheranul să folosească răgazul pentru a-și reface capacitățile și să transforme acordurile tehnice într-un avantaj strategic.

Scenariul 3 — Escaladarea în Golf. Probabilitate medie-redusă, circa 20%.

Un atac cu foarte multe victime, o mină care scufundă un petrolier sau o lovitură reușită asupra unui nod critic Aramco determină Washingtonul să lanseze o campanie amplă împotriva capacităților iraniene și houthi. Prețul petrolului urcă abrupt, eliberările de rezerve coordonate de Agenția Internațională pentru Energie devin insuficiente, iar criza îngrășămintelor se transformă într-o criză alimentară în Asia de Sud și Africa.

Paradoxal, această evoluție ar întări poziția Rusiei. Washingtonul ar avea și mai multă nevoie de motorina rusească și de reducerea intensității confruntării pe frontul ucrainean. Resursele de apărare antiaeriană și de supraveghere ar fi redirecționate către Orientul Mijlociu, în detrimentul flancului estic.

Scenariul 4 — Contagiunea pontică. Probabilitate redusă, circa 10%, impact maxim.

Atacurile asupra navigației din vestul Mării Negre se intensifică și lovesc o navă sub pavilion aliat sau infrastructura portuară românească. Discuția despre articolul 4 și, eventual, articolul 5 ar impune consultări și decizii concrete. Alianța ar trebui să răspundă unei întrebări pe care a evitat-o din 2022: cum aplică apărarea colectivă în fața unei amenințări hibride, ieftine și greu de atribuit?

Dacă o asemenea evoluție s-ar suprapune peste restricționarea serviciilor satelitare și a fluxurilor de informații pentru Ucraina, ar fi testate simultan coeziunea NATO și credibilitatea garanției americane. Iar testul s-ar produce exact în zona în care România este cea mai expusă.

Indicatorii care vor arăta spre care dintre aceste scenarii ne îndreptăm pot fi urmăriți. În Golf contează ritmul și precizia loviturilor asupra infrastructurii, evoluția primelor de risc în Hormuz și punerea în funcțiune a mecanismului omanez. În relația Washington–Moscova–Kiev contează prelungirea sau retragerea derogărilor pentru motorina rusească, apariția unui mecanism de verificare a armistițiului energetic și clarificarea statutului serviciilor satelitare. Pentru Europa, testul îl reprezintă primele livrări concrete din finanțarea pentru 2027. În Marea Neagră trebuie urmărite frecvența incidentelor din zona Sulina, atribuirea lor oficială și reacția pieței de asigurări maritime.

Concluzii: lecția pentru flancul estic

Cele patru teatre — Golful, Hormuz, Ucraina și Marea Neagră — funcționează ca niște vase comunicante. Loviturile iraniene scumpesc energia. Prețurile mai mari împing Washingtonul către concesii față de Moscova. Concesiile reduc presiunea asupra Rusiei. Iar o Rusie mai puțin presată poate avea mai multă libertate să extindă riscul către Sulina. Vulnerabilitatea se transmite de la o verigă la alta.

Pentru România, concluzia are două părți. Prima privește apărarea în sensul ei concret, de fiecare zi. În războiul pentru reziliență, contează sistemele de armament, dar și capacitatea de a proteja porturi, conducte, rețele electrice și coridoare logistice. Portul Constanța și Canalul Sulina sunt astăzi active strategice de prim rang ale Alianței, cu un rol care depășește activitatea comercială.

A doua privește locul Bucureștiului la masa deciziilor. Când atenția americană se împarte între Golf, Pacific și negocierea cu Moscova, România trebuie să aibă o voce mai puternică în stabilirea priorităților NATO la Marea Neagră. Istoria regiunii, de la Războiul Crimeii la secolul strâmtorilor, arată cât de des au hotărât marile puteri soarta Mării Negre în absența statelor riverane. Apartenența la Alianță trebuie susținută de propria capacitate de rezistență, pentru ca acest precedent să nu se repete.

Sper ca noul ministru de externe, care vine de la NATO, să cunoască bine aceste realități și să acționeze în consecință. La finalul acestui articol, se cuvine să spun și un lucru personal: am lucrat cu domnul Dan Neculăescu în anii 2000, la documentele de aderare a României la NATO. Era atunci un „băiat simpatic”, foarte implicat în ceea ce făcea. Între timp am îmbătrânit cu toții. Nu știu cum este astăzi, dar, din partea mea, pornește cu un credit mare de încredere. Știe, cel puțin, cum se lucrează pe coridoarele politice ale NATO.