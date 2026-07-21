 Puteam fi oricare dintre noi: Tragedia de pe Valea Oltului și biletul spre moarte de pe drumurile României | adevarul.ro
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Puteam fi oricare dintre noi: Tragedia de pe Valea Oltului și biletul spre moarte de pe drumurile României

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Un om a murit în timp ce circula pe un drum național, pe Valea Oltului. Astăzi am realizat că puteam fi eu în acea mașină sau cineva din familia mea sau unul dintre prietenii mei. Trec foarte des pe Valea Oltului și gândul că oricând puteam fi eu sau cei dragi mie victima unui asemenea incident este înspăimântător.

Parchetul competent trebuie să se sesizeze
Parchetul competent trebuie să se sesizeze

Valea Oltului în forma actuală este un bilet spre moarte. Oricare dintre noi, oricare persoană dintre miile de persoane care trec zilnic riscă moartea.

Unii poate nu înțeleg gravitatea acestei tragedii. Nu a fost o simplă întâmplare, nici un dezastru natural, o inundație sau un cutremur.

A fost o tragedie pe un drum public, unde siguranța oamenilor trebuie să fie o prioritate.

Da, această tragedie putea fi evitată. Un om nu ar trebui să moară absurd, lovit de un bolovan, în timp ce își vede de drum pe o șosea națională într-o țară europeană.

România are una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității pe șosele din Europa, iar cauzele nu se rezumă doar la greșelile conducătorilor auto. Există și responsabilitatea celor care trebuie să administreze, să verifice și să securizeze infrastructura rutieră.

Nu mai avem nevoie doar de mesaje de regret după fiecare tragedie, avem nevoie de măsuri urgente, de responsabilitate și de răspunsuri clare.

Putem fi oricare dintre noi, putea fi fostul președinte care venea săptămânal de la București la Sibiu sau actualul președinte sau orice alt demnitar.

Parchetul competent trebuie să se sesizeze și să verifice dacă această tragedie putea fi prevenită. Dacă se va constata că persoane sau instituții responsabile de siguranța drumului nu și-au îndeplinit obligațiile, acestea trebuie să răspundă conform legii, inclusiv sub aspect penal.

Eu voi evita Valea Oltului !!!

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