Actualul primar, Ioan Doru Dăncuș, ar fi fost sechestrat, umilit, obligat să consume cocaină și supus unei tentative de agresiune sexuală, în cadrul unei operațiuni de șantaj. Incidentul s-ar fi petrecut în noaptea de 28 spre 29 septembrie, într-un apartament din București, în care edilul fusese atras de o fostă angajată a instituției pe care o conduce.

Foto: Facebook / Dancus Ioan Doru

Ce căuta primarul municipiului Baia Mare, la acea oră din noapte, în apartamentul unei foste angajate? În ce context a avut loc întâlnirea? Sunt întrebări legitime, chiar dacă răspunsurile nu ar justifica în niciun fel agresiunea la care acesta ar fi fost supus.

Condamn fără echivoc asemenea acte de violență, indiferent de identitatea sau caracterul victimei. Drepturile fundamentale ale omului nu sunt o recompensă pentru buna purtare.

Dar nici statutul de victimă nu reprezintă un certificat de integritate morală.

De la un primar condamnat la un primar care ne vorbește despre moralitate

Să nu uităm cine l-a precedat pe Doru Dăncuș la conducerea acestei instituții.

Cătălin Cherecheș a fost condamnat definitiv, la 24 noiembrie 2023, la cinci ani de închisoare cu executare pentru luare de mită. Înainte de pronunțarea condamnării definitive, acesta a fugit din România, folosind actul de identitate al unei rude. A fost prins ulterior în Germania și adus în țară.

Același Cătălin Cherecheș este primarul care, în 2011, a ridicat zidul de segregare rasială de pe strada Horea.

Au trecut cincisprezece ani de atunci. Primarul s-a schimbat. Mentalitatea instituțională pare să fi supraviețuit.

Astăzi, succesorul său ne vorbește despre moralitate, despre clanurile mafiote care încearcă să controleze orașul și despre respectarea legii. Ne spune că nu poate accepta ceea ce legea interzice și că propria conștiință nu îi permite să facă anumite compromisuri.

Frumoase cuvinte. Păcat că avem și documente.

Ce spune executorul judecătoresc despre Primăria Baia Mare

În februarie 2024, instanța a stabilit definitiv obligația municipalității de a demola zidul de segregare rasială.

Pentru că Primăria a refuzat să execute de bunăvoie hotărârea judecătorească, Asociația Loving Colours a demarat procedura executării silite.

La 2 iulie 2026, executorul judecătoresc a solicitat Primăriei informațiile necesare punerii în executare a hotărârii.

Răspunsul municipalității a fost înregistrat la biroul executorului abia la 12 noiembrie. După mai bine de patru luni.

Cum caracterizează executorul judecătoresc acest răspuns, în adresa sa din 18 noiembrie 2026?

„Pur formal și nu are nicio legătură cu obiectul solicitării.”

Primăria invocă existența unei contestații la executare. Executorul îi amintește însă că simpla formulare a unei asemenea contestații nu suspendă de drept executarea silită. Mai mult, cererea de suspendare provizorie a executării fusese deja respinsă de instanță.

Cu alte cuvinte, executarea trebuie să continue.

În același document, executorul judecătoresc atrage atenția asupra faptului că nici solicitarea de emitere a certificatului de urbanism în vederea demolării, înregistrată la Primărie la 11 noiembrie, nu primise răspuns până la data redactării adresei.

Concluzia executorului judecătoresc este cât se poate de clară:

„Această omisiune coroborată cu răspunsul evaziv nr. 34951/R/2026 demonstrează o atitudine evidentă de rea-credință și de împiedicare a executării unei hotărâri judecătorești definitive.”

Nu sunt cuvintele mele. Sunt cuvintele unui executor judecătoresc, consemnate într-un document oficial, semnat și ștampilat.

Acesta acordă municipalității un termen de cel mult trei zile de la primirea adresei pentru a comunica informațiile solicitate și îi pune în vedere posibilele consecințe juridice ale refuzului sau ale unui nou răspuns evaziv, inclusiv perspectiva răspunderii penale.

Aceasta este instituția condusă de omul care ne vorbește astăzi despre propria intransigență morală.

Legea, un serviciu cu circuit închis

Nu mă interesează, în acest context, afacerile primarilor din Baia Mare, cercurile lor de apropiați sau natura relațiilor pe care aceștia le întrețin în afara instituției.

Mă interesează un singur lucru: raportul lor cu legea în exercitarea funcției publice.

Cum poate un primar să invoce respectul pentru lege drept dovadă a propriei integrități, în timp ce instituția pe care o conduce se opune executării unei hotărâri judecătorești definitive?

Cum poate să își prezinte verticalitatea morală drept motiv al persecuției sale, în timp ce un executor judecătoresc îi reproșează administrației conduse de el o conduită de rea-credință?

Cum poate pretinde că apără legalitatea în materie de construcții, în timp ce perpetuează existența unei construcții a cărei demolare a fost dispusă definitiv de justiție?

Domnule Dăncuș, legea nu este un serviciu cu circuit închis, de care beneficiați atunci când sunteți victima unei infracțiuni și pe care îl puteți ignora atunci când sunteți reprezentantul unei instituții obligate să execute o hotărâre judecătorească.

Monopolul asupra moralității nu vine odată cu mandatul de primar.

Instituția care își supraviețuiește propriilor monștri

Problema Primăriei Baia Mare nu se reduce la biografia unui primar condamnat pentru corupție și nici la circumstanțele în care succesorul său ar fi devenit victima unei operațiuni de șantaj.

Problema este cultura instituțională a impunității. Acea convingere că funcția publică îi conferă titularului nu doar puterea de a aplica legea, ci și privilegiul de a decide când aceasta i se aplică.

Primarii se schimbă. Partidele se schimbă. Discursurile despre moralitate se primenesc. Disprețul față de obligațiile instituției rămâne.

De cincisprezece ani, în Baia Mare, câteva zeci de metri de beton ilustrează mai bine decât orice discurs electoral natura morală a administrației locale.

Un zid ridicat de un primar condamnat ulterior pentru corupție este menținut în picioare de o administrație al cărei primar își proclamă astăzi atașamentul neclintit față de lege.

Nu îi doresc domnului Dăncuș să fie victima vreunei infracțiuni. Îi doresc să beneficieze de întreaga protecție a legii, ca orice alt cetățean al României.

Dar le doresc același lucru și romilor de pe strada Horea.

Diferența este că, în cazul lor, justiția s-a pronunțat deja definitiv.

Iar omul care ne vorbește astăzi despre câtă încredere are în justiție conduce tocmai instituția care refuză să îi pună hotărârea în aplicare.

Nu trebuie să fii sfânt pentru a merita protecția legii. Dar trebuie să fii ipocrit pentru a o invoca în propria apărare, în timp ce o sfidezi în exercitarea puterii publice.