A fost o vreme în care întâlnirile marilor conducători ai lumii mai păstrau o fărâmă de solemnitate. Nu din moralitate, căci istoria e plină de criminali la patru ace, ci măcar de dragul aparenței că educația și civilizația sunt indispensabile exercitării puterii.

Foto: Mugur Varzariu (canva)

La Shenzhen, această aparență a dispărut.

În locul aristocrației spiritului, am asistat la reuniunea unor parveniți ai istoriei: trei oameni care conduc imperii, dar care confundă măreția propriilor țări cu propria persoană. Acolo unde noblețea se măsoară în numărul de rachete nucleare, iar prestigiul în capacitatea de a-i teroriza pe ceilalți, spectacolul și-a găsit afișul: salvarea păcii mondiale. Un obiectiv suficient de generos încât să nu poată fi contestat și suficient de vag încât să nu oblige la nimic.

Așa s-a deschis o nouă reprezentație a Circului Trumpolino, cu toată distribuția: Trumpolino, Putinel și Xionline. Fast prăfuit, trâmbițe și clovni.

Numai că trupa și-a pierdut prospețimea. La primul mandat, Trumpolino era o curiozitate politică, un accident spectaculos și vulgar al democrației americane. Astăzi, numărul s-a învechit. Vulgaritatea a devenit rutină, iar importanța pe care și-o arogă nu se mai măsoară prin ce construiește, ci prin nevoia de a-și înălța singur un Arc de Triumf, de teamă că istoria îl va uita.

Alături de el, Putinel a părut clovnul îmbătrânit al unei trupe care rulează același număr de decenii: aceleași amenințări, aceeași obsesie pentru teritorii, aceeași nostalgie imperială. Un repertoriu pe care spectatorii nu-l mai găsesc amuzant, dar pentru care continuă să plătească, unii chiar cu viața. Putin nu mai are nimic nou de oferit lumii. Nici măcar o minciună originală.

Xi Jinping, zis Xionline, a fost altceva: nu clovnul, ci platforma. Nu pentru că ar fi un reper moral, ci pentru că deține mașinăria industrială care transformă ambițiile geopolitice în instrumente reale. China produce. Rusia amenință. America lui Trump negociază spectacolul propriei importanțe.

Dintre cei trei, Xi a înțeles cel mai bine avantajul suprem: nu trebuie să fii cel mai gălăgios clovn ca să conduci spectacolul. Uneori este suficient să deții circul.

Iluzia bilanțului: pace fără pace și nuke-uri pentru începători

Ce a produs, concret, această reuniune istorică?

1. Pacea în Ucraina. Putin a ajuns la Shenzhen fără să ofere vreo concesie teritorială și a plecat cu premiul suprem: imaginea de partener egal al președinților american și chinez, reabilitat simbolic la masa marilor puteri. Ucraina n-a primit nici pace, nici garanții. Războiul a fost chiar omis din declarația finală. Un conflict cu sute de mii de victime a fost suficient de important pentru o poză de grup, dar prea incomod pentru a fi numit.

2. Pericolul nuclear. Aici circul a atins culmile absurdului. Trei lideri ai unor puteri atomice s-au întâlnit ca să constate că armele nucleare sunt periculoase, o descoperire de calibrul faptului că focul arde. Fără tratate, fără termene, fără reduceri de arsenale. Doar angajamentul unui viitor dialog și promisiunea vagă că ar fi preferabil să nu arunce planeta în aer.

3. Reforma ordinii internaționale. Aici se ascunde miza reală. Cei trei au vorbit despre reformarea ONU și respectarea suveranității statelor. Dar, în viziunea acestei aristocrații a parveniților, „noua ordine” nu pare să însemne drepturi pentru cetățeni, ci libertate pentru conducători. Nu instituțiile care protejează oamenii trebuie întărite, ci mecanismele care îi pot trage la răspundere pe dictatori trebuie neutralizate.

Priviți coincidența: la punctul trei al declarației comune, cei trei au invocat respectarea imunităților oficialilor statelor și au avertizat Curtea Penală Internațională să nu-și abuzeze jurisdicția.

Unul este căutat de tribunal, altul îi sancționează judecătorii, iar al treilea nu-i recunoaște autoritatea. Și tocmai ei s-au întâlnit să ne explice cum trebuie să funcționeze justiția internațională.

Imaginați-vă trei suspecți reuniți pentru reformarea Codului penal. După îndelungi deliberări, ajung la concluzia că principala problemă a societății nu este infracțiunea, ci posibilitatea ca infractorul să fie pedepsit.

Cam aceasta pare să fie filosofia noii ordini mondiale.

O ordine bazată pe reguli presupune că și cei puternici se supun legii. Ordinea propusă la Shenzhen riscă să însemne exact contrariul: regulile sunt pentru cei slabi, impunitatea pentru cei puternici.

Nu vor să desființeze crimele împotriva umanității. Vor să desființeze consecințele lor juridice.

După decenii în care omenirea a încercat să limiteze arbitrariul puterii prin legi și instituții, trei dintre cei mai puternici oameni ai planetei par să fi descoperit avantajele întoarcerii la arbitrariu.

Nu este o nouă ordine mondială. Este vechea lege a celui mai puternic, proaspăt ambalată în limbaj diplomatic.

Cine a câștigat?

Xi: coroana de maestru de ceremonii și confirmarea rolului Chinei ca mare putere diplomatică.

Putin: reabilitarea simbolică și o fotografie de colecție, fără să ofere vreo concesie majoră în schimb.

Trump: dreptul de a spune că a făcut istorie și o declarație care îi legitimează ostilitatea față de un tribunal care îl irită.

Iar restul lumii? A primit o culegere de clișee diplomatice și dovada că, atunci când marii conducători își descoperă interesele comune, protejarea propriei puteri poate deveni mai importantă decât protejarea oamenilor.

Desigur, dialogul dintre puterile nucleare este preferabil confruntării. Dar există o diferență între a discuta despre pace și a face pace. Între a promite securitate și a o produce. Între a reforma instituțiile internaționale și a le dezarma în fața celor pe care ar trebui să-i poată trage la răspundere.

La Shenzhen n-am asistat la nașterea unei noi ordini mondiale, ci la reînvierea vechii legi a celui mai puternic, frumos împachetată în limbaj de lemn.

Un miliardar american fascinat de propria imagine, un fost ofițer sovietic obsedat de refacerea unui imperiu și un conducător comunist care administrează una dintre cele mai puternice economii ale planetei au încercat să ne convingă că simplul fapt de a se întâlni reprezintă un progres al civilizației.

Au confundat importanța țărilor pe care le conduc cu propria valoare. Puterea cu autoritatea morală. Și declarația comună cu realizarea istorică.

Iar dacă acesta e spectacolul pentru care omenirea trebuie să suporte costurile umane și economice ale ambițiilor lor, spectatorii au tot dreptul să se ridice de pe scaune și să strige, într-un singur glas:

Dați-ne banii înapoi!