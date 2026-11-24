Pe 2 decembrie 2024, Curtea Constituțională a validat rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale. Pe 6 decembrie, aceeași Curte a anulat din oficiu întregul proces electoral. În patru zile, votul românilor a trecut de la bun de validat la bun de aruncat.

Foto: Mugur Varzariu (canva)

Raportul de 432 de pagini prezentat de AUR, rezultat al unei cercetări parlamentare coordonate de deputata Laura Gherasim, contestă temeiul probator al anulării. Cotroceniul răspunde că raportul nu aduce argumente noi. Foarte bine. Atunci să ne explice mai convingător argumentele vechi. La aproape doi ani de la anulare, întrebarea rămâne cât se poate de simplă. Unde sunt rușii în probele pe baza cărora ni s-a anulat votul?

În Republica Moldova, poliția a indicat o bancă rusească, o rețea coordonată, potrivit anchetatorilor, de Ilan Șor și transferuri de 39 de milioane de dolari într-o presupusă schemă de cumpărare a voturilor. La București, motivarea CCR vorbește despre promovare online netransparentă, distorsionarea egalității de șanse și nereguli de finanțare. În documentele declasificate apare și ipoteza unui actor statal. Dacă autoritățile române pot atribui Moscovei o operațiune care a afectat scrutinul, să arate pe ce se bazează și cum a afectat operațiunea rezultatul. La Chișinău ni s-a arătat pe unde au trecut banii. La București încă întrebăm pe unde a trecut demonstrația.

Călin Georgescu avea susținători și înainte ca lumea bună să-l descopere pe TikTok. O investigație Public Record a documentat prezența în jurul său, de-a lungul anilor, a unor foști oameni din servicii, armată și poliție. Investigația vorbește despre oameni și despre legăturile lor cu Georgescu. De aici se poate porni cu întrebări cât se poate de concrete. Cine l-a sprijinit, în ce calitate și cu ce resurse? Mai ales când candidatul își face o virtute din faptul că vine „din afara sistemului”.

Reflexul ăsta l-am învățat în comunism. În decembrie ’89, dușmanul avea un nume. Teroriștii. În iunie ’90, a venit rândul legionarilor. „Golanii” din Piața Universității au devenit, în discursul puterii, fasciști. Ion Iliescu i-a îndemnat pe mineri să ocupe Piața și s-o apere de ceea ce numea „elemente fasciste”. Fasciștii erau în discurs. Morții și bătuții au fost cât se poate de reali.

Trei decenii și jumătate mai târziu, suntem speriați cu rușii. Ține și de data asta. Dacă ni s-ar fi spus că ascensiunea lui Georgescu se poate explica printr-o mișcare crescută aici, oricât de obscure i-ar fi fost legăturile, mă îndoiesc că am fi înghițit la fel de ușor anularea alegerilor. O mișcare crescută aici ridică o întrebare incomodă. Cine a sprijinit-o, aici, la noi? Chiar dacă Moscova a avut un rol, tot avem de lămurit ce s-a făcut în România, cine a făcut și pe ce probe s-a întemeiat decizia de a anula votul.

De aproape doi ani așteptăm raportul complet promis de Cotroceni, care să lămurească și acuzațiile de ingerință rusească. De aproape 37 de ani așteptăm ca justiția să stabilească răspunderile pentru morții Revoluției. De 36 de ani așteptăm un verdict pe fond în dosarul Mineriadei din iunie 1990. Înalta Curte a trimis dosarul Revoluției înapoi la Parchetul Militar în 2024. În aprilie 2026, a dispus restituirea dosarului Mineriadei pentru refacerea rechizitoriului. În ritmul ăsta, mai apucă o generație să învețe numele monștrilor înainte să aflăm cine a răspuns pentru ce s-a întâmplat.

Tap-Tap și trei cireșe virtuale. Așa sună povestea până ajungi la cifrele din rechizitoriu. În octombrie 2026, procurorii l-au trimis în judecată pe Bogdan Peșchir pentru coruperea alegătorilor. Potrivit acuzației, cadourile pe TikTok și transferurile în criptomonede însumează aproximativ 290.000 de dolari și ar fi fost folosite pentru a determina alegători să-l voteze pe Georgescu. Instanța va judeca acuzația, iar Peșchir beneficiază de prezumția de nevinovăție. Cât despre anulare, ce se știa la 6 decembrie 2024 despre efectul acestor plăți asupra rezultatului?

Mi-ar plăcea să văd aceeași curiozitate și când vine vorba de finanțatorii marilor partide și de vechea recuzită electorală, de la șepci și căni la sacoșa cu ulei și zahăr. Cât costă, cine plătește și ce așteaptă în schimb? Întrebările astea ar trebui puse cu aceeași insistență și la sediul de partid, și pe TikTok.

Georgescu a declarat zero lei cheltuieli de campanie. AEP i-a aplicat o amendă de 200.000 de lei. Potrivit vicepreședintelui AEP, suma achitată efectiv a fost de 32.500 de lei. Articolul 52 din legea alegerilor prezidențiale prevede anularea în caz de fraudă de natură să schimbe atribuirea mandatului ori ordinea candidaților care intră în turul al doilea. CCR și-a întemeiat intervenția pe atribuția sa constituțională de a veghea la respectarea procedurii de alegere a președintelui. Tocmai de aceea vreau să văd explicat, cu probe care pot fi verificate, cum s-a ajuns de la neregulile invocate la cea mai drastică măsură posibilă.

Poți împărți o sumă la două milioane de voturi și să obții un preț pe vot. Cu aceeași metodă afli și cât a costat fiecare aplauz la un miting. Într-o campanie pot exista și promovare plătită, și oameni care scriu, distribuie și îi conving pe alții din proprie inițiativă. Știu cum arată mobilizarea asta din campaniile pentru drepturile omului. Când Amnesty International le cere oamenilor să scrie autorităților pentru a opri un abuz, forța campaniei vine tocmai din faptul că oameni care nu se cunosc aleg să facă același lucru. Dacă tratezi însuși entuziasmul voluntarilor ca pe un indiciu de fraudă, le faci un serviciu partidelor care își permit să cumpere publicitate cât nu-și permite un independent într-o viață.

Precedentul e mai important decât cariera oricărui candidat. Comisia de la Veneția tratează anularea alegerilor ca pe o măsură de ultim resort și cere ca decizia să se bazeze pe fapte suficient stabilite. La noi, cetățeanului i s-a cerut să accepte anularea pe loc și să aștepte explicația completă. Un stat care nu poate arăta de ce a anulat votul n-are dreptul să-l confiște pe credit.

Călin Georgescu, George Simion, Diana Șoșoacă, Klaus Iohannis, Victor Ponta și Nicușor Dan sunt politicieni. Unii vin, alții pleacă. Dreptul de a-i alege și de a-i da jos trebuie să le supraviețuiască tuturor. Venim dintr-o dictatură în care ni se spunea pe cine să votăm și dintr-o presă în care ni se spunea ce să credem. Încrederea în vot se câștigă greu după o asemenea școală. S-o risipești pretinzând că o aperi e o performanță de care ne puteam lipsi. Prin vot îi putem da jos pe cei care guvernează. Presa îi poate sili să răspundă pentru ce fac între două alegeri. Așa se păzește democrația.

Avem și un haz negru al nostru. Am intrat în Uniunea Europeană în 2007. Treisprezece ani mai târziu, britanicii au ieșit. Am intrat în NATO în 2004.

Două decenii mai târziu, americanii au anunțat că reduc o parte din prezența militară pe flancul estic, inclusiv în România. După asemenea coincidențe, aproape că-ți vine să crezi că pe unde intrăm noi se alege praful.

Cu alte cuvinte, România n-are nevoie nici de capitaliști, nici de fasciști, nici de legionari și nici de ruși ca să se saboteze singură. Suntem o pagubă pentru toți, dar mai ales pentru noi înșine. Ne facem singuri mai mult rău decât ar putea plănui pentru noi orice dușman din afară.