Prețul experienței gratuite

Programul DiscoverEU pare, la prima vedere, una dintre acele inițiative europene „simpatic simbolice”: un bilet de tren gratuit pentru tineri, o invitație la călătorie, o fotografie frumoasă cu Europa văzută prin ochii unei generații care abia își începe drumul. Și totuși, dincolo de această aparență ușor festivă, DiscoverEU este, probabil, unul dintre cele mai concrete instrumente prin care Uniunea Europeană încearcă să transforme o idee abstractă — apartenența europeană — într-o experiență directă, personală, aproape inițiatică.

Lansat în 2018 și integrat ulterior în Erasmus+, programul a ajuns, în doar câțiva ani, la o scară impresionantă: aproape două milioane de tineri au aplicat, iar peste 400.000 au primit permise de călătorie. Dincolo de cifre, relevant este mecanismul în sine: la 18 ani, într-un moment de trecere între adolescență și viața adultă, tinerii sunt invitați să iasă din propriul spațiu național și să experimenteze Europa ca realitate trăită, nu ca discurs. Nu e o bursă, nu e un schimb academic, nu e o politică publică în sens clasic. Este, mai degrabă, o formă de „pedagogie a mobilității”.

În ultimii ani, programul și-a consolidat ritmul și vizibilitatea, dar a devenit, în același timp, mai competitiv. Dacă în primele ediții rata de acceptare gravita în jurul unui sfert dintre aplicanți, rundele recente au coborât chiar spre 15–16%. Interesul a crescut, presiunea pe locuri s-a intensificat, iar DiscoverEU a început să funcționeze, implicit, și ca un barometru al apetitului pentru mobilitate al tinerilor europeni.

În acest context, poziția României devine cu atât mai interesantă. Analiza comparativă cu țări precum Polonia, Ungaria sau Bulgaria arată un paradox: România are, constant, o rată de acceptare mult peste media europeană. În unele runde recente, diferența este spectaculoasă — de la o medie UE de aproximativ 16% la peste 60% în cazul României. Bulgaria se apropie și ea de acest profil, în timp ce Ungaria rămâne în jurul mediei, iar Polonia se situează constant sub aceasta, ceea ce indică o competiție mult mai ridicată.

La o lectură superficială, s-ar putea spune că tinerii români sunt „avantajați”. În realitate, semnificația este aproape inversă. DiscoverEU nu este un program meritocratic în sens clasic, iar diferențele de rată de acceptare nu reflectă calitatea candidaților, ci raportul dintre numărul de aplicanți și cota alocată fiecărei țări. Cu alte cuvinte, România nu are o rată mare de succes pentru că ar avea „cei mai buni” candidați, ci pentru că are, relativ, mai puțini solicitanți pe loc disponibil.

De aici începe, de fapt, discuția importantă. De ce, într-un program care oferă o experiență de mobilitate aproape gratuită, competiția este mai redusă în România decât în alte țări europene? Răspunsul nu este unul simplu și, probabil, nici singular.

În primul rând, există o problemă de vizibilitate și informare. DiscoverEU nu a devenit, în România, un reper cultural pentru generațiile tinere, așa cum s-a întâmplat în alte state. În al doilea rând, există bariere socio-economice reale: chiar dacă transportul este acoperit, costurile de cazare, masă și trai zilnic rămân în sarcina participanților, iar pentru mulți tineri acest lucru poate fi descurajant. Nu în ultimul rând, există o diferență de cultură a mobilității. În Vest, ideea de a călători singur la 18 ani, de a traversa mai multe țări, de a improviza un traseu european, este aproape banală. În România, ea rămâne, încă, mai degrabă o excepție decât o normă.

Rezultatul este un paradox care merită reținut: șansele de a fi acceptat sunt mai mari, dar participarea nu este pe măsură. Cu alte cuvinte, accesul formal la mobilitate există, dar accesul real — capacitatea de a transforma acel bilet într-o experiență — este inegal distribuit.

Din această perspectivă, DiscoverEU funcționează nu doar ca un program de mobilitate, ci și ca un instrument de diagnostic. El arată, indirect, unde există apetit, unde există bariere și unde există decalaje între oportunitate și utilizarea ei efectivă. Faptul că Polonia are o rată mai mică de acceptare nu indică o problemă, ci dimpotrivă: o cerere mare, o competiție ridicată, o presiune reală pe locuri. Faptul că România are o rată mare nu este, în sine, un avantaj, ci un semn că potențialul programului nu este pe deplin valorificat.

Și totuși, dincolo de aceste diferențe, miza rămâne aceeași. DiscoverEU nu este despre turism, ci despre experiență. Nu este despre kilometri parcurși, ci despre distanțe culturale reduse. Este una dintre puținele politici europene care nu se vede în statistici economice, ci în biografii individuale. Iar dacă există o concluzie care merită formulată, ea ar fi aceasta: Europa nu se construiește doar prin tratate și instituții, ci și prin astfel de experiențe personale, discrete, dar decisive, care transformă o hartă în într-un spațiu familiar.