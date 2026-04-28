Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
Victor Ponta, la Interviurile Adevărul

Primele trenuri regionale cu propulsie pe hidrogen vor fi livrate în România. Când va fi lansat transportul pentru pasageri

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a semnat marţi cu Asocierea Siemens Mobility contractul pentru achiziţia a 12 trenuri electrice alimentate cu hidrogen, în valoare totală de peste 1,134 miliarde de lei, fără TVA, echivalentul a 229,328 milioane de euro.

Siemens Mobility va livra 12 trenuri electrice pe hidrogen. Foto Siemens Mobility

Contractul marchează primul proiect de trenuri cu hidrogen din România și unul dintre primele proiecte de acest tip din Europa Centrală și de Est. Proiectul reprezintă un pas semnificativ în direcția decarbonizării transportului feroviar regional și a modernizării serviciilor de transport de călători din România.

Contractul include atât livrarea trenurilor, cât și servicii complete de mentenanță și reparații pentru o perioadă inițială de 15 ani, cu opțiune de extindere pentru încă 15 ani. Lansarea serviciului de transport de pasageri este prevăzută pentru anul 2029.

Astăzi, 28 aprilie 2026, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), a fost încheiat contractul de achiziţie pentru trenurile electrice alimentate cu hidrogen (RE-H) noi, între Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), în calitate de autoritate contractantă, şi asocierea Siemens Mobility, formată din: Siemens Mobility SRL, Siemens Mobility GmbH, Siemens Mobility Austria GmbH, în calitate de furnizor. Cele două părţi semnatare au fost reprezentate de preşedintele ARF, Claudiu-Marinel Mureşan, respectiv de directorul general Siemens Mobility România, Emil Gabriel Voinea", a informat ARF.

Finanţarea proiectului va fi asigurată prin Programul Transport 2021-2027, iar cofinanţarea de la bugetul de stat.

Potrivit sursei citate, termenul de livrare al primei rame este de 24 de luni de la semnarea contractului, iar livrarea întregului lot de 12 rame se va efectua în termen de 36 de luni, la care se adaugă perioada de mentenanţă de 15 ani. Astfel, primele rame vor ajunge în România pentru a fi testate şi omologate în a doua jumătate a anului 2028, iar pasagerii români se vor putea bucura de acestea în primăvara anului 2029.

Prin acest contract, nu cumpărăm doar trenuri - schimbăm direcţia transportului feroviar din România. Trenurile pe hidrogen înseamnă tehnologie curată, eficienţă şi o soluţie concretă pentru rutele neelectrificate, acolo unde până acum opţiunile au fost limitate. Şi avem destule astfel de rute. România nu mai stă pe margine, ci intră în rândul ţărilor care construiesc viitorul mobilităţii. Este un pas curajos, dar necesar, prin care demonstrăm că putem aduce inovaţia europeană acasă şi o putem transforma în beneficii reale pentru oameni", a transmis preşedintele ARF, Claudiu-Marinel Mureşan.

La rândul său, directorul general Siemens Mobility România, Emil Voinea, a precizat că trenurile moderne şi confortabile care fac obiectul contractului semnat vor contribui la creşterea şi îmbunătăţirea traficului interurban şi regional, subliniind totodată că acestea reprezintă un pas concret către un transport feroviar mai sustenabil, cu beneficii deja demonstrate în reducerea emisiilor de CO2.

Ramele electrice sunt compuse din două vagoane şi asigură 131 de locuri pe scaune. Unităţile sunt prevăzute cu sistem de semnalizare şi siguranţă ETCS nivel 2, precum şi cu sistemul naţional PZB 90. Din punct de vedere al confortului pasagerilor, ramele dispun de sisteme de climatizare, reţea Wi-Fi la bord, prize de 220 V, spaţii dedicate pentru bagaje voluminoase, spaţii pentru biciclete, zonă specială pentru scaune rulante (persoane cu mobilitate redusă), ferestre cu construcţie specială, care permit trecerea semnalului de telefonie mobilă.

ARF subliniază că, potrivit HG 1453 din 8 decembrie 2022 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022-11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători, automotoarele electrice alimentate cu hidrogen vor fi atribuite în mod temporar către doi din cei şase operatori de transport feroviar (OTF), care au încheiat contracte de servicii publice pentru transportul feroviar de călători în perioada decembrie 2022 - 11 decembrie 2032 (CSP 2022 - 2032).

Astfel, în conformitate cu prevederile Metodologiei de alocare a materialului rulant nou achiziţionat, cele 12 RE-H vor fi distribuite astfel: CFR Călători - 10 trenuri electrice alimentate cu hidrogen (RE-H), respectiv 2 RE-H pe ruta Bucureşti N. - Târgovişte, 1 RE-H pe ruta Piteşti -Curtea de Argeş, 3 RE-H pe ruta Bucureşti N. - Piteşti - Craiova, 1 RE-H pe ruta Bucureşti Nord - Aeroport Henri Coandă, 3 RE-H pe ruta Bucureşti Nord - Piteşti, iar Transferoviar - 2 RE-H, distribuite astfel: 1 RE-H pe ruta Bucureşti N. - Târgovişte, 1 RE-H pe ruta Bucureşti Nord - Aeroport Henri Coandă.

Propulsie pe hidrogen și eficiență energetică

Mireo Plus H este echipat cu un sistem de propulsie electrică bazat pe pile de combustie cu hidrogen, completat de baterii pentru stocarea energiei. Bateriile sunt încărcate fie prin sistemul cu pile de combustie, fie prin frânare regenerativă, asigurând o utilizare extrem de eficientă a energiei și emisii locale zero în timpul operării. Conceptul vehiculului a fost optimizat pentru a reduce semnificativ greutatea, complexitatea componentelor, consumul de energie și costurile de mentenanță. Toate componentele-cheie de la bord au fost deja validate în proiecte anterioare Siemens Mobility, garantând un nivel ridicat de maturitate tehnică și fiabilitate operațională.

Când ar putea circula primele trenuri cu hidrogen în România. Motivele întârzierii proiectului

Mireo Plus H – un tren regional modern pentru România

Trenurile destinate României sunt bazate pe platforma Siemens Mireo și sunt configurate ca rame articulate cu două unități, cu o viteză maximă de operare de 120 km/h. Proiectate pentru operare cu un singur mecanic, vehiculele sunt bidirecționale și ideale pentru serviciile regionale de transport de călători. Fiecare ramă oferă 131 de locuri fixe și 5 locuri rabatabile, asigurând un nivel ridicat de confort pentru pasageri și eficiență operațională. Trenurile pot circula în tracțiune multiplă, cu până la două unități cuplate, oferind flexibilitate pentru cerințele actuale și viitoare de operare.

Sisteme de siguranță și informare a pasagerilor

Vehiculele vor fi echipate cu sistemul de protecție a trenului PZB (control intermitent al trenului) și cu ETCS – Sistemul European de Control al Trenurilor, asigurând conformitatea cu standardele europene de siguranță și interoperabilitate. Un sistem modern de informare a pasagerilor va furniza informații continue despre călătorie prin afișaje interioare și exterioare, precum și prin anunțuri automate, îmbunătățind experiența pasagerilor și sprijinind personalul operațional.

ARF, despre trenurile pe hidrogen: mai mulţi producători sunt interesaţi să participe la licitaţie

Servicii complete și prezență locală în România

Pe lângă livrarea trenurilor, contractul include un pachet complet de mentenanță pe o durată de 15 ani, cu opțiune de extindere pentru încă 15 ani. Activitățile de mentenanță vor fi realizate local, în România, inclusiv într-un depou dedicat din București, de către personal Siemens Mobility.

Mentenanța va fi susținută de soluțiile digitale Railigent X pentru managementul flotei și al mentenanței, concepute pentru optimizarea disponibilității trenurilor și extinderea duratei de viață a componentelor și bateriilor. Pachetul de servicii oferă o soluție integrată end‑to‑end, care include mentenanță preventivă și corectivă, revizii generale, responsabilitate completă ca Entity in Charge of Maintenance (ECM) și furnizare continuă de materiale, asigurând o disponibilitate optimă a trenurilor și o exploatare fiabilă și fluentă. Prin înlocuirea materialului rulant diesel, noile trenuri cu hidrogen vor contribui la reducerea semnificativă a emisiilor și a zgomotului în transportul feroviar regional, sprijinind obiectivele de sustenabilitate și climă ale României.

Mireo Plus H, împreună cu Mireo Plus B, face parte din platforma de succes Siemens Mireo, care cuprinde 24 de flote și aproape 600 de trenuri. Platforma se remarcă prin tehnologie modernă, eficiență energetică ridicată, cu economii de până la 25%, și avantajele unei platforme standardizate, care generează sinergii și beneficii economice.

