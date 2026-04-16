search
Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Toate detaliile despre noile trenuri pe hidrogen Siemens Mireo Plus H cumpărate de statul român

0
0
Publicat:

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a acceptat oferta Siemens Mobility pentru achiziția a 12 trenuri pe hidrogen de tip Mireo Plus Hydrogen (H). Modelul ales este deja omologat și operat comercial în Germania. Pentru noile garnituri statul român va plăti 1,6 miliarde de lei, fără TVA, sumă ce include și contravaloarea mentenanței pentru o perioadă de 30 ani. Finanțarea este asigurată din fonduri europene. 

Siemens Mireo Plus H. FOTO: Facebook / Claudiu Mureșan
Mireo Plus H este un tren de generație a doua pe hidrogen, bazat pe o tehnologie hibridă care combină un sistem cu celulă de combustie și un pachet de baterii litiu-ion. Celula de combustie, produsă de partenerul Ballard Power Systems din Canada, generează electricitate printr-o reacție electro-chimică între hidrogenul stocat în rezervoare și oxigenul din aer. Singurul produs rezidual al acestui proces este vaporii de apă.

Hidrogenul este stocat în rezervoare montate pe acoperișul trenului, echipate cu cilindri de presiune de tip IV și protejate mecanic și împotriva radiațiilor UV. Un modul de gestionare a gazelor (GHU) monitorizează permanent presiunea, temperatura și nivelul de umplere. Bateriile de tracțiune recuperează energia produsă la frânare, care este ulterior refolosită pentru propulsie. Un software hibrid predictiv gestionează în timp real distribuția energiei între celula de combustie și baterie.

Motoarele sunt de inducție, alimentate prin convertizor, și acționează roțile direct, fără arbori cardanici, ceea ce reduce complexitatea mecanică și costurile de mentenanță.

Conform documentelor ARF și specificațiilor producătorului, trenurile ce urmează a fi achiziționate de România trebuie să îndeplinească, printre altele, următoarele cerințe:

Autonomie de până la 1.200 km, viteză maximă de 160 km/h și putere de tracțiune de 1,7 MW, cu o accelerație de până la 1,1 m/s². Realimentarea cu hidrogen durează mai puțin de 15 minute. Durata de funcționare normală solicitată prin caiet de sarcini este de minimum 18 ani, cu o durată de viață proiectată de minimum 30 de ani. Perioada de garanție generală este de 3 ani, cu garanții extinse de 6 ani pentru boghiuri, defecte ascunse de fabricație și elemente vopsite, respectiv 10 ani pentru caroserie.

Din punct de vedere al pasagerilor, fiecare unitate trebuie să aibă minimum 110 locuri pe scaune fixe, cu dispunere 2+2 sau 1+2, plus minimum 120 de locuri în picioare la o densitate nominală de 4 călători/m². Sunt obligatorii prize USB tip A și C și prize Schuko la 230V pentru fiecare două locuri alăturate. Trenurile trebuie să funcționeze la temperaturi externe cuprinse între -25°C și +40°C. Termenul maxim de livrare al întregului lot este de 45 de luni de la semnarea contractului.

Accesul persoanelor cu mobilitate redusă este reglementat strict: cel puțin 10% din locuri trebuie destinate acestora, iar zona de toaletă trebuie să includă spațiu pentru minimum două cărucioare cu rotile, cu sisteme de ancorare.

Trenurile sunt deja în operare comercială

Modelul ales de ARF nu este un prototip. Mireo Plus H a primit omologare pentru operare comercială de pasageri în Germania în decembrie 2024. Șapte unități operează pe linia Heidekrautbahn (RB27) în regiunea Berlin-Brandenburg, exploatate de Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), cu o frecvență de jumătate de oră și o viteză de traseu de 80 km/h. Potrivit Siemens Mobility, cele nouă luni de operare au demonstrat o reducere a emisiilor de CO2 de aproximativ 2.500 de tone pe an față de tracțiunea diesel, cu un consum anual evitat de 1,1 milioane de litri de motorină.

O a doua unitate, denumită "Freistaat Bayern", operează din același decembrie 2024 în Bavaria, pe rețelele Bayerische Regiobahn (BRB), în cadrul unui proiect-pilot de 2 ani și jumătate. La acestea se adaugă o comandă pentru trei unități pentru Südostbayernbahn, pe ruta Mühldorf-Tüßling-Burghausen, prevăzute a intra în serviciu din sfârșitul anului 2026.

Celulele de combustie din trenurile deja livrate au o densitate de putere de două ori mai mare față de sistemele convenționale și o durată de viață proiectată de 34.000 de ore de operare, cu un nivel de eficiență superior cu 5% față de generația anterioară.

Unde vor circula în România

Cele 12 trenuri Mireo Plus H achiziționate de România vor fi operate pe patru rute radiale față de București: București-Pitești, cu extindere spre Piatra Olt și Craiova; București-Aeroportul Henri Coandă; București-Târgoviște; și București-Pitești-Curtea de Argeș. Toate aceste rute sunt neelectrificate sau parțial electrificate, ceea ce face tracțiunea pe hidrogen, alături de soluțiile pe baterie, o alternativă la dieselul convențional fără a necesita investiții în infrastructura de catenară.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
digi24.ro
image
Justin Bieber a reaprins nostalgia la Coachella. Imagini inedite din timpul show-ului | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan avansează un scenariu exploziv: „E posibil să avem un guvern minoritar.” Președintele susține că PSD a încălcat acordul cu PNL, dar că referendumul PSD este legitim
gandul.ro
image
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
mediafax.ro
image
Transfer-șoc! Fostul star de la FCSB, aproape să semneze
fanatik.ro
image
„Nu ești mult mai mamă, dacă ai născut pe cale naturală”. Interviu cu prof. dr. Monica Cîrstoiu, care desființează miturile „anticezariană” de pe panourile din București
libertatea.ro
image
„Lumea e devastată de o mână de tirani”. Papa Leon, după disputa cu Trump: Manipulează „numele lui Dumnezeu” pentru propriul câștig
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
FOTO O Jurnalistă celebră și un antrenor uriaș, filmați pe ascuns împreună! Ambii sunt căsătoriți
digisport.ro
image
Un ciclon lovește puternic România, iar apoi în țara noastră va ajunge un val de aer polar: Vremea o va lua razna pe în a doua jumătate a lunii aprilie
stiripesurse.ro
image
Ciclon peste România, mâine, apoi o masă de aer polar vine cu ploi și frig. Prognoza meteo ANM pentru a doua jumătate a lunii aprilie
antena3.ro
image
Carburanţii, mai ieftini cu un leu, temporar. Când se vor scumpi iar
observatornews.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
cancan.ro
image
Un pensionar a obligat Casa de Pensii să îi recunoască 15 ani ca munciți la grupa a II-a. Ce meserie a avut?
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Eşti filmat în loc public iar imaginile sunt postate pe reţelele sociale. Ce poţi face, conform Codului Civil
playtech.ro
image
Problemele medicale cu care se confruntă o cunoscută tenismenă. A decis să nu mai ascundă nimic
fanatik.ro
image
AUR coboară la 37%, minimul după prezidențiale. Analist: „Extrema dreaptă-balamuc e în declin. George Simion este un semnal de alarmă pentru noi toți”
ziare.com
image
Vinicius, lăsat la stadionul lui Bayern după decizia UEFA! Autocarul lui Real Madrid a plecat fără el
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
Foști judecători CCR explică, pas cu pas, cum Bolojan poate rămâne în funcție. Aprobare vs. vot de încredere
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Izvorul Tămăduirii 2026. Tradiții și miracole în Vinerea Luminată. Ce este interzis și ce este obligatoriu astăzi
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Sarah, fiica cea mică a Anamariei Prodan, de nerecunoscut. Cum arată după ce a „topit” un număr considerabil de kilograme
click.ro
image
Filmările la „Survivor” s-au încheiat. Cine sunt cei doi concurenți care se luptă pentru marele premiu de 100.000 de euro
click.ro
image
A rămas fără dinți după ce a mers în Turcia să-și repare dantura: „Aș vrea să pot da timpul înapoi”
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
ChatGPT Image Apr 16, 2026, 01 59 41 PM png
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă startul la curaj, decizii și începuturi noi
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prietenii lui Valentin Sanfira rup tăcerea despre trecutul lui. Ce obișnuia să facă fostul soț al Codruței Filip: „Mi-a spus el în culise”
image
Sarah, fiica cea mică a Anamariei Prodan, de nerecunoscut. Cum arată după ce a „topit” un număr considerabil de kilograme

OK! Magazine

image
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă startul la curaj, decizii și începuturi noi

Click! Sănătate

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță