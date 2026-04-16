Toate detaliile despre noile trenuri pe hidrogen Siemens Mireo Plus H cumpărate de statul român

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a acceptat oferta Siemens Mobility pentru achiziția a 12 trenuri pe hidrogen de tip Mireo Plus Hydrogen (H). Modelul ales este deja omologat și operat comercial în Germania. Pentru noile garnituri statul român va plăti 1,6 miliarde de lei, fără TVA, sumă ce include și contravaloarea mentenanței pentru o perioadă de 30 ani. Finanțarea este asigurată din fonduri europene.

Mireo Plus H este un tren de generație a doua pe hidrogen, bazat pe o tehnologie hibridă care combină un sistem cu celulă de combustie și un pachet de baterii litiu-ion. Celula de combustie, produsă de partenerul Ballard Power Systems din Canada, generează electricitate printr-o reacție electro-chimică între hidrogenul stocat în rezervoare și oxigenul din aer. Singurul produs rezidual al acestui proces este vaporii de apă.

Hidrogenul este stocat în rezervoare montate pe acoperișul trenului, echipate cu cilindri de presiune de tip IV și protejate mecanic și împotriva radiațiilor UV. Un modul de gestionare a gazelor (GHU) monitorizează permanent presiunea, temperatura și nivelul de umplere. Bateriile de tracțiune recuperează energia produsă la frânare, care este ulterior refolosită pentru propulsie. Un software hibrid predictiv gestionează în timp real distribuția energiei între celula de combustie și baterie.

Motoarele sunt de inducție, alimentate prin convertizor, și acționează roțile direct, fără arbori cardanici, ceea ce reduce complexitatea mecanică și costurile de mentenanță.

Conform documentelor ARF și specificațiilor producătorului, trenurile ce urmează a fi achiziționate de România trebuie să îndeplinească, printre altele, următoarele cerințe:

Autonomie de până la 1.200 km, viteză maximă de 160 km/h și putere de tracțiune de 1,7 MW, cu o accelerație de până la 1,1 m/s². Realimentarea cu hidrogen durează mai puțin de 15 minute. Durata de funcționare normală solicitată prin caiet de sarcini este de minimum 18 ani, cu o durată de viață proiectată de minimum 30 de ani. Perioada de garanție generală este de 3 ani, cu garanții extinse de 6 ani pentru boghiuri, defecte ascunse de fabricație și elemente vopsite, respectiv 10 ani pentru caroserie.

Din punct de vedere al pasagerilor, fiecare unitate trebuie să aibă minimum 110 locuri pe scaune fixe, cu dispunere 2+2 sau 1+2, plus minimum 120 de locuri în picioare la o densitate nominală de 4 călători/m². Sunt obligatorii prize USB tip A și C și prize Schuko la 230V pentru fiecare două locuri alăturate. Trenurile trebuie să funcționeze la temperaturi externe cuprinse între -25°C și +40°C. Termenul maxim de livrare al întregului lot este de 45 de luni de la semnarea contractului.

Accesul persoanelor cu mobilitate redusă este reglementat strict: cel puțin 10% din locuri trebuie destinate acestora, iar zona de toaletă trebuie să includă spațiu pentru minimum două cărucioare cu rotile, cu sisteme de ancorare.

Trenurile sunt deja în operare comercială

Modelul ales de ARF nu este un prototip. Mireo Plus H a primit omologare pentru operare comercială de pasageri în Germania în decembrie 2024. Șapte unități operează pe linia Heidekrautbahn (RB27) în regiunea Berlin-Brandenburg, exploatate de Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), cu o frecvență de jumătate de oră și o viteză de traseu de 80 km/h. Potrivit Siemens Mobility, cele nouă luni de operare au demonstrat o reducere a emisiilor de CO2 de aproximativ 2.500 de tone pe an față de tracțiunea diesel, cu un consum anual evitat de 1,1 milioane de litri de motorină.

O a doua unitate, denumită "Freistaat Bayern", operează din același decembrie 2024 în Bavaria, pe rețelele Bayerische Regiobahn (BRB), în cadrul unui proiect-pilot de 2 ani și jumătate. La acestea se adaugă o comandă pentru trei unități pentru Südostbayernbahn, pe ruta Mühldorf-Tüßling-Burghausen, prevăzute a intra în serviciu din sfârșitul anului 2026.

Celulele de combustie din trenurile deja livrate au o densitate de putere de două ori mai mare față de sistemele convenționale și o durată de viață proiectată de 34.000 de ore de operare, cu un nivel de eficiență superior cu 5% față de generația anterioară.

Unde vor circula în România

Cele 12 trenuri Mireo Plus H achiziționate de România vor fi operate pe patru rute radiale față de București: București-Pitești, cu extindere spre Piatra Olt și Craiova; București-Aeroportul Henri Coandă; București-Târgoviște; și București-Pitești-Curtea de Argeș. Toate aceste rute sunt neelectrificate sau parțial electrificate, ceea ce face tracțiunea pe hidrogen, alături de soluțiile pe baterie, o alternativă la dieselul convențional fără a necesita investiții în infrastructura de catenară.