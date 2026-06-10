Alegeri primare SUA. Amiralul demis de șeful Pentagonului intră în cursa decisivă pentru Congres

Nancy Lacore avansează în turul doi al primarelor democrate, dar o așteaptă o bătălie de uzură într-un fief redesenat în favoarea republicanilor.

Scena politică din Carolina de Sud mocnește în culisele alegerilor primare, oferind un scenariu demn de un thriller politic cu ramificații direct la vârful Pentagonului. Nancy Lacore, fost amiral în Marina SUA – demisă recent într-un episod controversat de secretarul de Război, Pete Hegseth –, a reușit să avanseze în turul doi al scrutinului intern al Partidului Democrat pentru Primul District Congresional, potrivit proiecțiilor The Associated Press.

Pentru a obține nominalizarea oficială a partidului, Lacore va trebui să îl înfrunte în runda decisivă din 23 iunie pe Mac Deford, un veteran al Pazei de Coastă și fost consilier juridic al orașului Hilton Head Island. Miza este însă una cu dublu tăiș: câștigătorul acestei confruntări interne va avea de urcat un adevărat munte în alegerile generale din toamnă, într-o tentativă aproape sisifică de a cuceri un mandat controlat ferm de republicani.

Redesenarea districtului și moștenirea lăsată de Nancy Mace

Districtul de coastă din Carolina de Sud a fost reconfigurat în anul 2021 prin tehnica gerrymandering, fiind redesenat special pentru a deveni un bastion conservator mult mai sigur. Scaunul a fost deținut până în prezent de republicana Nancy Mace, o figură vocală în Congres, care a ales însă să nu mai candideze pentru realegere, optând pentru o cursă – în final eșuată – pentru fotoliul de guvernator al statului, scrie The New York Times.

Ceea ce o propulsează pe Nancy Lacore în atenția analiștilor de la Washington este profilul său atipic pentru un debutant în politică. În luna august a anului trecut, cariera sa militară de 35 de ani în Marina SUA a fost retezată brusc când a fost demisă de șeful Pentagonului, Pete Hegseth. Lacore a denunțat public faptul că demiterea sa a fost operată fără nicio justificare legală, survenind într-un val de înlocuiri prin care administrația a eliminat oficialii militari responsabili de evaluări de securitate și informații care au nemulțumit Casa Albă.

Această aură de victimă a epurărilor politice s-a transformat rapid în combustibil electoral. Încă de la lansarea candidaturii, fostul amiral s-a dovedit a fi o mașinărie extrem de eficientă de strâns fonduri, colectând jumătate de milion de dolari în primele două săptămâni și depășind pragul de 1,4 milioane de dolari până la finele lunii mai, conform registrelor federale (FEC).

Mai mult, Lacore beneficiază de sprijinul strategic al grupului The Bench – o organizație condusă de strategi democrați experimentați, care recrutează și consiliază doar 12 candidați la nivel național în acest ciclu electoral, selectați special pentru districtele considerate de un nivel de dificultate extrem. Rămâne de văzut dacă background-ul său militar și fondurile strânse vor fi suficiente pentru a sparge logica demografică și politică a unui district creat pentru a supraviețui valurilor democrate.