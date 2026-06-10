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Cât plătesc PSD, PNL și USR pentru sedii și ce instituții achită cele mai mari chirii către stat: lista completă publicată de RA-APPS

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RA-APPS a publicat miercuri lista contractelor prin care imobile aflate în patrimoniul statului sunt date în folosință persoanelor juridice, oferind pentru prima dată după 1989 informații detaliate despre chiriași, suprafețe, adrese și valoarea contractelor.

RA-APPS a publicat lista chiriașilor din patrimoniul statului. FOTO: Mediafax / Octav Ganea
RA-APPS a publicat lista chiriașilor din patrimoniul statului. FOTO: Mediafax / Octav Ganea

Printre beneficiari se regăsesc instituții publice, companii private, dar și partide politice care folosesc terenuri și clădiri aflate în administrarea regiei.

Ce sedii folosesc partidele 

Documentul arată că o parte dintre marile partide folosesc terenuri aferente unor construcții vândute în trecut de stat.

PNL figurează cu trei contracte. Cel mai mare este pentru sediul central din Aleea Modrogan nr. 1, unde utilizează un teren de peste 20.000 de metri pătrați pentru care plătește aproximativ 1.000 de euro pe lună. Organizația București folosește un teren de 562 de metri pătrați din Aleea Modrogan nr. 22 pentru aproximativ 28 de euro, iar filiala Ilfov un teren de 531 de metri pătrați din Aleea Modrogan nr. 3 pentru circa 27 de euro.

PSD apare cu un teren de aproape 5.400 de metri pătrați la sediul central din Șoseaua Kiseleff nr. 10, pentru care plătește aproximativ 270 de euro lunar. Organizația PSD Ilfov utilizează un teren de 928 de metri pătrați pe strada Negustori nr. 3 pentru circa 46 de euro. În schimb, PSD Sector 1 figurează cu un spațiu construit de aproape 81 de metri pătrați pe Bulevardul Magheru nr. 7, pentru care plătește aproximativ 739 de euro și 421 de lei.

PUSL utilizează unul dintre cele mai mari spații identificate în document în rândul partidelor: o construcție de aproape 787 de metri pătrați și un teren de 2.782 de metri pătrați pe Șoseaua Kiseleff nr. 57, pentru aproximativ 5.855 de euro lunar.

Pro România ocupă o clădire de aproape 546 de metri pătrați pe strada Gina Patrichi nr. 10, pentru care achită aproximativ 3.883 de euro.

Partidul Mișcarea Populară folosește o clădire de 655 de metri pătrați și un teren de 1.474 de metri pătrați pe strada Nicolae Iorga nr. 11, costul contractului fiind de aproximativ 2.803 euro și 2.305 lei.

În document mai apar Partidul Bunăstării Decente, cu două spații situate pe Șoseaua Kiseleff nr. 24, Partidul Alianța Lege și Ordine, cu un sediu pe strada Alecu Russo, precum și Uniunea Salvați România, care utilizează un spațiu de 41 de metri pătrați într-o vilă de pe Șoseaua Kiseleff nr. 55.

Infografie realizată cu AI
Infografie realizată cu AI

Consiliul Concurenței și ANAF, în fruntea clasamentului

Cele mai mari chirii din document sunt însă plătite de instituții publice.

Consiliul Concurenței ocupă primul loc, cu un contract de aproximativ 463.000 de lei pe lună. Pe locul al doilea se află Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), cu aproape 411.000 de lei.

În top urmează Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu aproximativ 349.000 de lei, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu circa 171.000 de lei, și Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, cu aproximativ 130.000 de lei.

Autoritatea Electorală Permanentă figurează cu două contracte importante, de aproximativ 119.000 de lei și 105.000 de lei. În clasament mai apar Curtea de Conturi și Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, cu câte aproximativ 111.000 de lei fiecare, precum și Ministerul Finanțelor, cu circa 95.000 de lei.

Publicarea listei reprezintă prima centralizare de acest tip făcută publică de RA-APPS după 1989 și oferă o imagine detaliată asupra modului în care este utilizat patrimoniul imobiliar aflat în administrarea statului.

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