Pentru că pretutindeni roata se învârte, o nouă stângă prinde contur

Nu se întâmplă doar în Europa. Africa, India și America Latină se confruntă, de asemenea, cu mișcări de protest generaționale, adesea mai ample decât cele din Italia, Grecia, Belgia, Portugalia și chiar din Franța, Serbia sau Albania.

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O parte atât de mare a planetei este afectată încât nu mai putem vorbi de o simplă coincidență. Desigur, nu ne aflăm în mijlocul anilor ’60, când toată tineretul lumii, de la Est la Vest și de la Orient la Occident, se angajase să răstoarne ordinea stabilită, dar ar fi de ajuns ca alte țări să se mobilizeze – poate Statele Unite, ba chiar China – pentru ca paralela să se impună.

În anii ’60, era respinsă întreaga ordine postbelică, acea lume divizată în două, în care tinerii americani erau trimiși să moară în Vietnam, în timp ce Europa Centrală se sufoca sub jugul rus, în care cele două blocuri își împărțeau „Lumea a Treia” și în care moravurile și convențiile rămâneau pretutindeni la fel de puritane ca la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Nici în Est, nici în Vest, generația baby-boomerilor nu mai voia nimic din toate acestea: nici supunerea femeii, nici înăbușirea Primăverii de la Praga, nici dictaturile militare din „back-yard”-ul american, nici „socialismul real” al bătrânilor de pe Piața Roșie.

Douăzeci și cinci de ani mai târziu, ei câștigaseră. Comunismul dispăruse, iar revoluția sexuală schimbase profund lumea, dar o nouă generație face astăzi bilanțul și nu găsește nimic satisfăcător în victoriile părinților săi.

În lipsa unei morale a libertății, care rămâne încă de conceput, această generație suferă din cauza absenței unor reguli de viață la care să se conformeze și nu dispune de mijloace semnificative pentru a se apăra în fața aroganței și brutalității banilor, care nu se mai teme de nimic de când nu mai are teamă de comunism.

Deoarece crede că nu mai trebuie să-și facă griji în privința negocierii unor compromisuri cu forța de muncă, capitalul pune în mod sistematic interesele acționarilor mai presus de cele ale angajaților și generalizează precaritatea. Inegalitățile redevin abisale. Corupția prinde rădăcini, iar fantomele războiului și ale schimbărilor climatice alimentează angoasa existențială a unei generații care asistă la regresul funcției redistributive a statului și a serviciilor publice din domeniul educației și sănătății.

Fiecare continent are propria sa istorie și fiecare țară are particularitățile sale, dar oriunde se mobilizează noile generații, regăsim fie cererea unei educații de calitate, fie denunțarea corupției, fie respingerea forțelor politice uzate, fie chiar un amestec al mai multor dintre aceste motive.

Acest lucru este valabil de la Senegal până în Chile, de la India până în Albania, de la Franța până în Kenya, iar această generație – spre deosebire de veșnicii scandalagii – dorește mai presus de toate ordine, respectarea legii, soluții credibile la dificultățile sale și caută chiar să regăsească reguli de viață într-un neopuritanism în ascensiune.

Nimic nu seamănă mai puțin cu generația baby-boomerilor decât urmașii lor. Unii flirtau cu anarhia, deoarece, în numele libertății individuale, contestau statul și regulile stabilite. Ceilalți, dimpotrivă, aspiră la restabilirea unor reguli comune și a puterii pierdute a statelor, deoarece redescoperă că legea este arma celor mai slabi, întrucât temperează dreptul celui mai puternic și i se impune acestuia.

Fără să-și dea seama, generația baby-boomerilor și individualismul lor au deschis calea către marea revenire a lui Adam Smith. Promotori ai unor noi curente politice în India, Serbia, Albania și, în curând, și în alte părți, nepoții lor sunt, la rândul lor, social-democrați fără să știe, nu mai ostili economiei de piață decât era Keynes și foarte departe de visurile unei „mari revoluții”. Ceea ce își doresc ei nu este revoluția, ci un nou reformism, o întoarcere la statul arbitru și la compromisurile dintre capital și muncă, la ceea ce a constituit New Deal-ul și modelul social european.

Căci pretutindeni roata se învârte, o nouă stânga se naște.