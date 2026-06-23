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Pacienții europeni plătesc adevăratul preț al intervenției guvernelor în stabilirea prețurilor medicamentelor

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Europenii se află într-o poziție dificilă când vine vorba de strategiile lor naționale de sănătate. Măsurile „Most Favored Nation” (MFN – Națiunea cea mai favorizată), propuse de administrația Trump în data de  12 mai 2025 și implementate treptat începând cu 2026, leagă prețurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă medicală și dispensate de farmacii  americane  de cel mai scăzut preț echivalent din 19 țări membre ale OCDE, inclusiv 14 state membre ale Uniunii Europene. La rândul lor, majoritatea statelor membre ale UE utilizează sistemul de referențiere internațională a prețurilor, stabilind costul medicamentelor în funcție de un grup de țări de referință și aliniindu-se la cel mai mic numitor comun.

FOTO Pixabay
FOTO Pixabay

Rezultatul este un efect de domino pe două continente, în care o singură decizie europeană privind un preț redus devine standardul pentru producătorii americani aflați la mii de kilometri distanță. În plus, există și alte presiuni externe, precum taxa de import de 15% pentru produsele farmaceutice, propusă de administrația Trump în aprilie 2026. Ca urmare, statele europene sunt puternic presate  să majoreze prețurile medicamentelor. În caz contrar, acestea riscă să piardă investiții farmaceutice viitoare din cauza comprimării profiturilor pe piața americană – cea mai mare piață farmaceutică din lume – provocată de prețuri artificial de mici  în  propriile lor țări.

Ca răspuns, factorii de decizie din UE analizează adoptarea unei poziții comune de retorsiune, logica aparentă fiind că au mai multă putere de negociere atunci când lucrează și se coordonează decât atunci când acționează separat. Însă o intervenție guvernamentală mai amplă în domeniul medicamentelor nu este soluția; dimpotrivă, aceasta este problema care explică de ce pacienții din Uniune se află într-o poziție atât de vulnerabilă încă de la început.

Adoptate pentru a menține costurile la un nivel minim și pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a bugetelor de sănătate, politicile de aliniere a prețurilor au înrăutățit accesul pacienților la tratamente.

Ca în orice alt caz de plafonare a prețurilor, atunci când guvernele alocă resurse la un preț sub cel de pe piață, cererea depășește oferta. Consumatorii se confruntă cu penurii și raționalizare, ceea ce se traduce prin liste de așteptare pentru anumite produse. Într-adevăr, timpul median pentru  disponibilitatea unui medicament este deja de 532 de zile la nivelul întregii Uniuni, potrivit celui mai recent sondaj W.A.I.T., variind de la 56 de zile în Germania până la 1.201 zile (cel mai ridicat) în cazul României.

Propunerile MFN introduc și mai multă incertitudine, forțând companiile farmaceutice să amâne și mai mult lansarea de noi  produse pe piața europeană. De exemplu, compania Insmed a amânat introducerea în Germania a medicamentului său antiinflamator Brinsupri, invocând lipsa de claritate privind regimul de prețuri MFN. În mod concret, un timp lung de așteptare  se traduce în mai multă suferință umană, sub forma unor boli care altfel nu ar fi existat sau a unor afecțiuni potențial vindecabile care devin cronice.

Și mai grav, regimurile de stabilire externă a prețurilor au costat europenii – și întreaga lume – numeroase descoperiri medicale. Europa era cândva un lider în inovația din domeniul științelor naturii, fiind responsabilă pentru 55% dintre noile medicamente dezvoltate la nivel mondial în anii 1970. Acest lucru s-a schimbat odată cu apariția actualului model de prețuri, care le-a privat pe companiile din domeniu de marjele ridicate necesare pentru a investi în medicamente revoluționare.

Drept urmare, capitalul și cercetarea s-au mutat în Statele Unite. Până în anii 2000, America genera 57% dintre produsele farmaceutice inovatoare, comparativ cu doar 31% în Europa. Astăzi, 40% dintre noile medicamente dezvoltate în SUA nu ajung niciodată la pacienții din UE. Impactul plafonărilor de prețuri  este atât de sever încât aceste măsuri reduc anual cercetarea și dezvoltarea farmaceutică globală cu peste 56 de miliarde de dolari (48,86 miliarde de euro), ducând la pierderea a 25 de medicamente noi în fiecare an care ar fi putut salva vieți.

Situația este însă pe cale să se înrăutățească odată cu MFN. Un raport Reuters a constatat că, în cele zece luni care au urmat implementării parțiale a MFN, lansările de medicamente noi în Europa au scăzut cu aproximativ 35%. Este greu să explici pacienților și familiilor lor că au avut pur și simplu ghinionul de a se naște în Europa și, prin urmare, nu pot beneficia de un tratament care le-ar fi putut  salva viața.

Ceea ce Europa nu ar trebui să facă este să urmeze exemplul recent al Germaniei privind reducerea prețurilor, în baza planului GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Germania doar pare să  se abată de la tendința europeană, deoarece nu utilizează referențierea internațională a prețurilor, preferând un sistem de rabaturi naționale. În realitate, însă, guvernul federal a extins moratoriul asupra prețurilor de rambursare, menținând înghețate majoritatea nivelurilor de rambursare ale medicamentelor la valorile din 2009 până în anul 2030.

Rezultatul a fost același, cu o plafonare, și a fost perfect previzibil. Confruntată cu un viitor investițional sumbru și cu MFN deja în vigoare, compania Eli Lilly a suspendat investiții de 1 miliard de euro într-o unitate de producție din Alzey, redirecționând capacitățile către Statele Unite. Deși guvernul german a făcut câteva concesii, acesta nu și-a reconsiderat încă politica de reducere a prețurilor, lăsând pacienții germani în incertitudine.

Soluția ideală ar fi abandonarea oricărei forme de intervenție guvernamentală în favoarea programelor directe către consumatori și a stabilirii prețurilor pe baza mecanismelor pieței – adevărata rețetă din spatele succesului industriei farmaceutice americane. În absența voinței politice necesare pentru un astfel de pas, statele membre ale UE ar trebui să încheie acorduri care să stimuleze inovația și să reflecte mai bine costurile reale și riscurile asociate cercetării, dezvoltării și producției.

Acordul recent dintre Statele Unite și Regatul Unit reprezintă un exemplu de bună practică. America a acceptat să înghețe tarifele ridicate pentru produsele farmaceutice britanice până în ianuarie 2029 și să suspende aplicarea măsurilor MFN împotriva Regatului Unit. La rândul său, Marea Britanie a acceptat să ofere rabaturi mai reduse, devenind astfel mai atractivă pentru inovațiile costisitoare, dar cu potențial ridicat de recompensă, beneficiind în același timp de protecție împotriva politicilor de aliniere a prețurilor. În interesul propriilor pacienți, mai presus de orice altceva, Uniunea Europeană ar trebui să urmeze același model.

Acest articol a fost scris în colaborare cu Dr. Emil Pânzaru,  director de cercetare în cadrul Consumer Choice Center. În calitate de director, Dr. Pânzaru a publicat analize privind impactul modelelor naționale și internaționale de stabilire a prețurilor medicamentelor, inclusiv un raport privind  dezavantajele politicii MFN pentru pacienții americani, realizat împreună cu analista pentru afaceri americane Elizabeth Hayes.

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