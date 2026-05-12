Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
Uniunea Europeană nu are de ales decât să-și apere politicile de liber schimb într-o lume ostilă

Ziua Europei este momentul perfect pentru a celebra și a medita asupra viitorului Uniunii Europene. Avem  cu atât mai multe motive de satisfacție datorită cadoului timpuriu reprezentat de Acordul Comercial Interimar UE-Mercosur, intrat în vigoare la 1 mai 2026. În același timp, faptul că negocierile au durat mai mult de 25 de ani e  un prilej de reflecție  asupra modului în care lumea a devenit mai protecționistă și mai haotică din acel moment.  Căile obișnuite de soluționare pașnică a disputelor comerciale între state prin intermediul Organului de Apel al Organizației Mondiale a Comerțului au rămas inaccesibile din 2019. Fără mecanisme instituționale de control, statele recurg tot mai frecvent la mijloace indirecte pentru a submina acordurile de liber schimb. Comisia Europeană a documentat nu mai puțin de 410 obstacole netarifare în 67 de țări în raportul său din noiembrie 2025 adresat Direcției Generale pentru Comerț.

FOTO Arhivă

UE nu ar trebui să trateze această evoluție negativă cu superficialitate. Obiectivele Uniunii privind autonomia strategică, competitivitatea industrială și inovarea de vârf depind de reziliența lanțurilor de aprovizionare și presupun reducerea pârghiilor economice ale actorilor ostili. La rândul lor, aceste aspecte implică încheierea de acorduri cu cât mai mulți potențiali aliați pentru a diversifica lanțurile de aprovizionare și a aborda dependențele strategice în agricultură, apărare, energie, securitate și materii prime esențiale pentru tehnologii moderne . Departe de a fi un aspect secundar, menținerea și aplicarea comerțului internațional deschis sunt, așadar, esențiale pentru existența UE.

Pentru a fi clar, această afirmație nu constituie un apel la contraprotecționism și în niciun caz  un argument împotriva acordurilor formale. Acordul UE-Mercosur are avantaje incontestabile. Este un câștig pentru ambele părți, apropiindu-se de o piață comună de 700 de milioane de consumatori, în care UE poate anticipa exporturi suplimentare de 77,6 miliarde de euro până în 2040, iar Mercosur va crește cu un maxim estimat de 0,7% al producției totale brute în următorul deceniu. Producătorii agricoli români vor avea access mai uşor la piaţa sud-americană, mai ales în privinţa vinurilor şi băuturilor spirtoase (actualmente un tarif de 35%), dar şi al brânzeturilor (penalizată până la întelegere cu un tarif de 28%). Iar consumatorii români se pot bucura de vestita carne de vită argentiniană şi alte delicatese la preţuri accesibile, dar şi de produse financiare, facilităţi maritime şi noi platforme digitale. România are toate motivele să ratifice acordul comercial alături de celalalte state membre UE.

Totuși, acordurile formale nu pot ține pasul singure cu unele obstacole ascunse. Un procent estimat de 23% din cele 410 bariere (93 de cazuri) sunt mascate sub forma unor standarde pretins stricte, în cadrul cărora statul în cauză impune companiilor europene protocoale de sănătate și siguranță pe care nu le solicită firmelor locale, în încercarea de a sufoca competitivitatea europeană prin costuri de conformare inutile. Alte oprelişti  apar sub forma  cerințelor de reglementare fără sens (79 de cazuri) și plafoane artificiale pentru bunurile importate (65 de bariere), vizând disproporționat companiile europene și creând standarde duble care anulează în practică prevederile acordurilor comerciale.

Un exemplu demonstrând  cât de sistematice și dăunătoare pot fi astfel de bariere vine dintr-un stat membru Mercosur, Brazilia. UE numeşte explicit  Brazilia drept unul dintre cei mai mari contravenienți ai comerţului internaţional, cu 18 bariere netarifare implicite. Deși UE este al doilea cel mai mare partener comercial al Braziliei, reprezentând 15,3% din comerțul total al țării, instituțiile publice braziliene impun cerințe suplimentare exportatorilor din UE, care consumă timp și resurse și prelungesc adesea inutil procesele de vămuire. O altă problemă reiese  din utilizarea unui sistem de licențiere în două niveluri, care combină elemente automate și neautomate. În timp ce cererile automate sunt aprobate rapid prin sistemul SISCOMEX, licențierea manuală necesită autorizație explicită din partea ministerelor de resort  din Brazilia (precum Ministerul Sănătății pentru produse farmaceutice). Nu este surprinzător că acest sistem greoi generează întârzieri și incertitudine pentru companiile europene din diverse sectoare.

Modalitatea de a proteja comerțul liber este ca Uniunea Europeană să devină propria sa garantă instituțională și să acționeze împotriva restricțiilor disproporționate aplicate importurilor sale. O soluție este sistemul de reclamații Single Entry Point, o platformă centralizată prin care actorii europeni pot raporta barierele comerciale. O altă componentă importantă este reuniunea lunară a Market Access Partnership, organizată de Comitetul Consultativ pentru Accesul pe Piețe, care permite Comisiei și statelor membre să coordoneze și să abordeze eventualele încălcări. Când Argentina a introdus un nou sistem de certificare a importurilor care favoriza plăcile ceramice produse intern în detrimentul celor importate, companiile europene au putut depune o plângere prin Single Entry Point. Market Access Partnership le-a ascultat solicitările. În consecință, Comisia și statele membre s-au întâlnit cu autoritățile argentiniene la Buenos Aires în 2024 și au eliminat cerințele, economisind exportatorilor din UE 16 milioane de euro. Astfel, UE a demonstrat că dispune deja de mecanismele necesare pentru a elimina barierele netarifare. De dragul propriului viitor, trebuie să fie dispusă şi să le utilizeze.

Acest articol este coautorat împreună cu Dr. Emil Panzaru, Director de Cercetare la Consumer Choice Center, unde a scris pe larg despre politica de consum, geoeconomia și geopolitica comerțului internațional. 

