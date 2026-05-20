O comisie responsabilă nu-l poate păstra în funcţie pe Olivér Várhelyi

Soarta comisarului european Olivér Várhelyi are mai puțin de-a face cu faptul că a fost sau încă este omul fostului prim-ministru maghiar Viktor Orbán și mai mult cu întrebarea dacă Uniunea Europeană își mai poate permite să-l păstreze. În contextul unui grav scandal de spionaj, al dezvăluirii că guvernul care l-a numit a transmis informații Kremlinului și al unui bilanț politic modest, Ursula von der Leyen ar trebui să permită noului guvern de la Budapesta să numească un nou comisar.

Alegătorii din Ungaria și-au făcut datoria civică demonstrând în mod covârșitor că doresc mai multă responsabilitate din partea liderilor lor, punând capăt lungii domnii a lui Viktor Orbán printr-un rezultat electoral decisiv. Ce mesaj transmite acestor alegători faptul că un apropiat al unui guvern care a folosit spyware-ul NSO pentru a supraveghea jurnaliști și opozanți politici rămâne în funcție? Bruxellesul este obișnuit cu numeroase scandaluri, însă acesta este atât recent, cât și crucial – cu atât mai mult cu cât guvernul Orbán nu a “clarificat” niciodată în fața Comisiei dacă transmitea și informații confidențiale Rusiei.

În orice caz, știm cu siguranță că între 2012 și 2019, serviciile de informații maghiare au desfășurat operațiuni de supraveghere împotriva Uniunii Europene. Acestea încercau să recruteze diplomați ai UE, operând din cadrul Reprezentanței Permanente a Ungariei, condusă la acea vreme de nimeni altul decât Várhelyi. Chiar dacă recent Comisia l-a exonerat pe Várhelyi de orice abatere, simplul fapt că o asemenea rețea a putut opera la Bruxelles subminează credibilitatea oricărui comisar asociat mediului politic. Cât de eficient poate fi un comisar pentru sănătate atunci când ceilalți comisari și funcționarii DG trebuie sfătuiți să nu-i divulge informații sensibile? Atunci când un angajat german al Parlamentului European a fost arestat sub acuzația că a transmis informații sensibile Chinei, biroul Parlamentului i-a suspendat imediat activitatea. Ceea ce este valabil pentru asistenții parlamentari ar trebui să fie cu atât mai relevant pentru una dintre cele mai înalte funcții din Uniunea Europeană.

Poate dacă portofoliul sănătății ar fi fost administrat excepțional de bine, i-ar fi fost mai ușor președintei Comisiei, von der Leyen, să justifice păstrarea lui Várhelyi în funcție. În realitate, într-o perioadă în care Uniunea Europeană trebuie să îmbunătățească accesul la medicamente esențiale, să combată lipsurile de medicamente, să diversifice lanțurile de aprovizionare și să promoveze inovația în sănătate și biotehnologie, comisarul maghiar s-a ocupat de subiecte chiar dăunătoare inovației.

Propunerile recente de taxare a zahărului și a anumitor alimente procesate par mai degrabă o încercare de a face pe plac agendei lui Robert Kennedy Jr. decât de a lucra în interesul europenilor. Deși aceste măsuri se încadrează încă în discursul îmbunătățirii sănătății publice, fără un plan adecvat, ele nu fac decât să se traducă în prețuri mai mari și opțiuni mai reduse pentru consumatori.

Europa se confruntă simultan cu o criză de competitivitate, costuri ridicate ale vieții și un deficit de inovare. Politica europeană de sănătate nu poate aluneca într-un răspuns reflex la fiecare problemă socială prin noi taxe, interdicții, suprareglementare sau restricții. Nu doar că acesta nu este mandatul declarat al actualei Comisii, ci a fost și abordarea dezastruoasă a fostului guvern maghiar, care a folosit măsurile de sănătate publică doar pentru a-și extinde influența politică. Atunci când Viktor Orbán a înăsprit măsurile de control al tutunului, inclusiv prin transformarea comerțului cu produse cu nicotină într-un monopol de stat, a pretins că dorește îmbunătățirea sănătății maghiarilor, dar singurul rezultat real a fost îmbogățirea unor persoane conectate politic.

La numirea unui comisar, nu este suficient să se verifice dacă platforma sa include propuneri politice acceptabile, ci și dacă poate oferi portofoliului său o direcție coerentă. Numirea lui Várhelyi a început sub semnul incertitudinii și al ambiguității privind poziția sa față de vaccinuri și sănătatea reproductivă, ca de altfel și imparțialitatea sa și credibilitatea sa în ceea ce privește statul de drept. Este greu de susținut că, de la confirmarea sa, consumatorii și pacienții europeni au obținut ceva care să justifice orele de investigații încă necesare pentru a-l menține în funcție.

Argumentul pe care îl auzim adesea împotriva înlăturării lui Várhelyi este că acțiunea ar crea un precedent periculos. În realitate, contrariul e adevărat: precedentul periculos ar fi ca Bruxelles-ul să transmită mesajul că un comisar poate rămâne în funcție chiar și atunci când credibilitatea sa politică este distrusă, iar performanța sa politică nu mai justifică încrederea continuă.

Comisia nu devine mai puternică apărându-și membrii cu orice preț. Devine mai puternică prin faptul că arată clar că membrii săi nu sunt intangibili. Dacă o criză prelungită de încredere planează asupra unei persoane și această persoană nu este capabilă să-și orienteze portofoliul într-o direcție care să beneficieze în mod clar cetățenii, atunci rămânerea sa în funcție nu reprezintă stabilitate, ci inerție.