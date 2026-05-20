search
Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O comisie responsabilă nu-l poate păstra în funcţie pe Olivér Várhelyi

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Soarta comisarului european Olivér Várhelyi are mai puțin de-a face cu faptul că a fost sau încă este omul fostului prim-ministru maghiar Viktor Orbán și mai mult cu întrebarea dacă Uniunea Europeană își mai poate permite să-l păstreze. În contextul unui grav scandal de spionaj, al dezvăluirii că guvernul care l-a numit a transmis informații Kremlinului și al unui bilanț politic modest, Ursula von der Leyen ar trebui să permită noului guvern de la Budapesta să numească un nou comisar.

comisia europeana

Alegătorii din Ungaria și-au făcut datoria civică demonstrând în mod covârșitor că doresc mai multă responsabilitate din partea liderilor lor, punând capăt lungii domnii a lui Viktor Orbán printr-un rezultat electoral decisiv. Ce mesaj transmite acestor alegători faptul că un apropiat al unui guvern care a folosit spyware-ul NSO pentru a supraveghea jurnaliști și opozanți politici rămâne în funcție? Bruxellesul este obișnuit cu numeroase scandaluri, însă acesta este atât recent, cât și crucial – cu atât mai mult cu cât guvernul Orbán nu a “clarificat” niciodată în fața Comisiei dacă transmitea și informații confidențiale Rusiei.

În orice caz, știm cu siguranță că între 2012 și 2019, serviciile de informații maghiare au desfășurat operațiuni de supraveghere împotriva Uniunii Europene. Acestea încercau să recruteze diplomați ai UE, operând din cadrul Reprezentanței Permanente a Ungariei, condusă la acea vreme de nimeni altul decât Várhelyi. Chiar dacă recent Comisia l-a exonerat pe Várhelyi de orice abatere, simplul fapt că o asemenea rețea a putut opera la Bruxelles subminează credibilitatea oricărui comisar asociat mediului politic. Cât de eficient poate fi un comisar pentru sănătate atunci când ceilalți comisari și funcționarii DG trebuie sfătuiți să nu-i divulge informații sensibile? Atunci când un angajat german al Parlamentului European a fost arestat sub acuzația că a transmis informații sensibile Chinei, biroul Parlamentului i-a suspendat imediat activitatea. Ceea ce este valabil pentru asistenții parlamentari ar trebui să fie cu atât mai relevant pentru una dintre cele mai înalte funcții din Uniunea Europeană.

Poate dacă portofoliul sănătății ar fi fost administrat excepțional de bine, i-ar fi fost mai ușor președintei Comisiei, von der Leyen, să justifice păstrarea lui Várhelyi în funcție. În realitate, într-o perioadă în care Uniunea Europeană trebuie să îmbunătățească accesul la medicamente esențiale, să combată lipsurile de medicamente, să diversifice lanțurile de aprovizionare și să promoveze inovația în sănătate și biotehnologie, comisarul maghiar s-a ocupat de subiecte chiar dăunătoare inovației.

Propunerile recente de taxare a zahărului și a anumitor alimente procesate par mai degrabă o încercare de a face pe plac agendei lui Robert Kennedy Jr. decât de a lucra în interesul europenilor. Deși aceste măsuri se încadrează încă în discursul îmbunătățirii sănătății publice, fără un plan adecvat, ele nu fac decât să se traducă în prețuri mai mari și opțiuni mai reduse pentru consumatori.

Europa se confruntă simultan cu o criză de competitivitate, costuri ridicate ale vieții și un deficit de inovare. Politica europeană de sănătate nu poate aluneca într-un răspuns reflex la fiecare problemă socială prin noi taxe, interdicții, suprareglementare sau restricții. Nu doar că acesta nu este mandatul declarat al actualei Comisii, ci a fost și abordarea dezastruoasă  a fostului guvern maghiar, care a folosit măsurile de sănătate publică doar pentru a-și extinde influența politică. Atunci când Viktor Orbán a înăsprit măsurile de control al tutunului, inclusiv prin transformarea comerțului cu produse cu nicotină într-un monopol de stat, a pretins că dorește îmbunătățirea sănătății maghiarilor, dar singurul rezultat real a fost îmbogățirea unor persoane conectate politic.

La numirea unui comisar, nu este suficient să se verifice dacă platforma sa include propuneri politice acceptabile, ci și dacă poate oferi portofoliului său o direcție coerentă. Numirea lui Várhelyi a început sub semnul incertitudinii și al ambiguității privind poziția sa față de vaccinuri și sănătatea reproductivă, ca de altfel și imparțialitatea sa și credibilitatea sa în ceea ce privește statul de drept. Este greu de susținut că, de la confirmarea sa, consumatorii și pacienții europeni au obținut ceva care să justifice orele de investigații încă necesare pentru a-l menține în funcție.

Argumentul pe care îl auzim adesea împotriva înlăturării lui Várhelyi este că acțiunea ar crea un precedent periculos. În realitate, contrariul e  adevărat: precedentul periculos ar fi ca Bruxelles-ul să transmită mesajul  că un comisar poate rămâne în funcție chiar și atunci când credibilitatea sa politică este distrusă, iar performanța sa politică nu mai justifică încrederea continuă.

Comisia nu devine mai puternică apărându-și membrii cu orice preț. Devine mai puternică prin faptul că arată clar că membrii săi nu sunt intangibili. Dacă o criză prelungită de încredere planează asupra unei persoane și această persoană nu este capabilă să-și orienteze portofoliul într-o direcție care să beneficieze în mod clar cetățenii, atunci rămânerea sa în funcție nu reprezintă stabilitate, ci inerție.

Mai multe de la Zoltán Kész

Uniunea Europeană nu are de ales decât să-și apere politicile de liber schimb într-o lume ostilă
Opinii
Măsuri noi din SUA şi Europa ar limita accesul pacienţilor români la medicamente noi
Opinii
România poate deveni un lider regional în inteligența artificială și-a centrelor de date, dar numai prin conlucrare între guvern şi mediul privat
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
digi24.ro
image
Primar din România prins în flagrant de Parchetul European când lua șpagă. Pentru ce a cerut bani
stirileprotv.ro
image
DNA a deschis dosar penal în cazul Oana Gheorghiu, după dezvăluirile Gândul
gandul.ro
image
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
mediafax.ro
image
Ce meserii au avut părinții lui Victor Pițurcă. Puțini români știu cu ce s-au ocupat aceștia
fanatik.ro
image
“Idei pentru lucru cu Sebastian Ghiță”. Campanie a Moscovei dusă împotriva Maiei Sandu în care apare numele patronului România TV
libertatea.ro
image
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei feminine
digisport.ro
image
Avertizare de ultim moment emisă de meteorologi: furtuni puternice și grindină. Care sunt județele afectate
click.ro
image
Cum va fi influenţată vremea din România de domul de căldură care se formează deasupra Europei. ANM: "E ca un munte de aer cald"
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
Cosmin și Georgiana urmau să facă nunta în vară. Acum, tânăra e căutată sub dărămături în Germania
observatornews.ro
image
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
cancan.ro
image
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Facturile care scad cu până la 30% în 2026. Românii care pot plăti mai puțin la curent și gaze
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan la Rapid. Giovanni Becali, detalii despre viitorul fotbalistului: „Atunci vom ști cu adevărat”
fanatik.ro
image
Câte ouă poți mânca pe zi fără să îți afecteze sănătatea. Concluziile unor studii recente
ziare.com
image
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
digisport.ro
image
O mamă s-a aruncat de la etajul 13 împreună cu trei dintre cei șapte copii ai săi: „Femeia prezentase simptome psihiatrice și depresive”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Angelicăi Flutur din inima Bucovinei. Este ruptă din povești. E în vârf de deal și zici că e de turtă dulce. E cea mai frumoasă casă din România / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Primele imagini cu Andreea Ibacka după ce a confirmat divorțul de Cabral! Ce face vedeta după despărțire FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Șapte luni fără autorizație pe Tâmpa. Cum a fost posibil ca restaurantul lui George Copos să funcționeze fără ca statul să intervină
actualitate.net
image
De ce este criminalul Emil Gânj atât de greu de prins de autoritățile române
actualitate.net
image
Cu ce parfum se dădea Prințesa Diana. Și în zilele noastre e foarte căutat și iubit de femei
click.ro
image
Andreea Bălan trece în numele soțului! Ce ne-a povestit, la 2 săptămâni de la nuntă: „Alerg să-mi schimb actele”
click.ro
image
Mai crede Codruța Filip în căsătorie după despărțirea de Valentin Sanfira?! Cine o consolează acum?
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Batalla de Puebla, 5 5 1862 (1870) png
Bătălia de la Puebla, victoria care i-a năruit visul lui Napoleon al-III-lea de a avea un Imperiu Francez în Mexic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cel mai nou cuplu din showbiz, Steve Ant și Alina Oprea de la „Desafio”, se destăinuie! Declarații în premieră! Ce a putut să spună grecul despre Ramona Olaru?!
image
Cu ce parfum se dădea Prințesa Diana. Și în zilele noastre e foarte căutat și iubit de femei

OK! Magazine

image
Kylie Minogue, luptă SECRETĂ cu cancerul pentru a doua oară! Vedeta a dezvăluit de ce a dus greul acestui diagnostic singură

Click! Pentru femei

image
Mariajul deschis, secretul unei relații de 75 de ani? Despre ce cuplu hollywoodian e vorba?

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer