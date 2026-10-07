Opinie despre o mizerie periculoasă pentru viitorul nației

Trei onorabili senatori ai României au depus o inițiativă legislativă care, dacă va fi votată, ar schimba fundamentele politicii penale de la noi în ce privește problematica drogurilor: cei trei ale căror nume chiar trebuie reținute în cărțile de istorie neagră de pe Dâmbovița (Cătălin-Daniel Fenechiu – PNL, Cristian Ghinea -USR și Victoria Stoiciu – senator neafiliat) vor să legifereze astfel încât deținerea, cumpărarea, cultivarea și alte tipuri de operațiuni făcute personal în acest nobil domeniu de preocupări esențiale pentru binele și prosperitatea națiuni, nu vor mai fi infracțiuni, indiferent dacă este vorba despre droguri de risc sau de mare risc.

Foto: Politia Romana

Totul, în termenii acestui proiect legislativ, va constitui contravenție. Doar contravenție și nimic mai mult pentru care vinovații vor încasa, cel mult, dacă judecătorii sunt seri, o amendă contravențională.

Dezincriminarea posesiei de droguri? Sigur că da, din momentul în care, la percheziție, persoana suspectată de cine știe ce, va declara că e vorba despre cantități destinate exclusiv consumului personal. Dar nu va fi vorba numai de atât, căci ar fi scoase din sfera faptelor pedepsite de lege șu cultivarea, producerea, fabricarea, cumpărarea și chiar introducerea sau scoaterea drogurilor din țară dacă suspectul susține că totul este destinat consumului propriu.

Este vorba despre Proiectul B544/2026 reprezintă o propunere legislativă aflată în consultare publică la Senatul României. Titlul oficial al proiectului este: „Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și pentru modificarea art.271 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României inițiat de cele trei personalități ilustre ale politicii post-decembriste, înregistrat ieri la Senat ca primă Cameră sesizată, demn de semnalat faptul că inițiatorii au solicitat dezbaterea și votul în procedură de urgență. Proiectul se află în consultare publică până la data de 4 noiembrie 2026.

Poate doriți să aflați cum își susțin cei trei inițiativa legislativă. Iată Expunerea de motive atașată oficial proiectului (B544/2026) și datele publice transmise de inițiatori, proiectul vizează schimbarea abordării în privința consumului propriu de droguri, trecând de la un model represiv (penal) la unul axat pe măsuri administrative și de sprijin. Mare bucurie bănuiesc că e vorba în sufletele tuturor celor care sunt implicați în rețelele de trafic deoarece dezincriminarea penală scutește consumatorii de absolut orice în afara, cum spunem, a unor sancțiuni administrative, sistemul funcționând ca amenzile la circulație, existând posibilitatea achitării imediate a jumătate din amendă.

Personal, totul mi se pare a fi o mizerie periculoasă care poate constitui o vulnerabilitate extremă pentru ce-a mai rămas din viitorul României. Asta în condițiile în care DIICOT spunea în acest an că „România este o piață emergentă în ce privește consumul de droguri” https://www.romania-insider.com/society/romania-emerging-drug-consumption-market-diicot-2026 . Datele venite de la Ministerul de Interne arată că, incredibil și tragic, consumul de droguri începe între 11-13 ani. Și asta se adaugă celuilalt fenomen, direct potențat de problemele economice în creștere cu care se confruntă generațiile tinere: apar necontenit pe piață droguri „perfect accesibile” din categoria celor care se vând acum în miezul zilei, la colțul școlii sau liceului, droguri de sinteză modificate cu HHC, pilulele contrafăcute sau foarte consumatele acum droguri „Zombie”.

Dacă subiectul vă interesează, dacă doriți să felicitați inițiatorii în cuvinte alese sau vreți să depuneți amendamente au observații, iată cum trebuie procedat, folosind :

canalele oficiale puse la dispoziție de Senatul României.

Oricine persoană fizică sau juridică (cetățeni, asociații, ONG-uri) își poate exprima punctul de vedere prin următoarele modalități:

1. Prin formularul online direct de pe site-ul Senatului

Este cea mai simplă și rapidă metodă. Pașii sunt:

1. Accesează Pagina Legislativă a proiectului B544/2026 pe site-ul Senatului.

2. În partea dreaptă a paginii sau în secțiunea de detalii a proiectului, caută butonul/link-ul intitulat „Trimite opinie” sau „Sugestii/Comentarii” (specific procesului de consultare publică).

3. Completează datele tale de contact (nume, prenume, e-mail) și textul propunerii tale, apoi apasă trimite.