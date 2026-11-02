 Ne întoarcem în Evul Mediu? Trump le cere alegătorilor săi fideli să depună jurământ de închinare | adevarul.ro
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Ne întoarcem în Evul Mediu? Trump le cere alegătorilor săi fideli să depună jurământ de închinare

Alegeri intermediare SUA 2026
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Aici chiar nu au ce să mai caute comentariile, contează doar discursul fabulos al lui Trump . Să reamintim ce spunea pe 10 septembrie, în fața celor 20.000 de participanți la un miting electoral: este important, cred chiar extraordinar de relevant, deoarece dă imaginea exactă a mizei enorme a alegerilor care vor avea loc peste câteva ore și care deja au devenit simbolice pentru polarizarea extremă a națiunii, cea care a permis unor lideri să reia și să refolosească elementele care compuneau spectacolul încoronărilor regale din alte timpuri. Reluând, mai exact, ceremonialul prin care vasalii erau chemați să depună jurământul de credință la poalele tronului unde se afla Dânsul, Unsul lui Dumnezeu. Sau, dacă ne referim la practica așezării în scaun, timp de secole, a domnitorilor români, ar fi de evocat, cu aceeași valoare, ceremonia sărutului ritual al vârfului papucului sacru al Padișahului.

Donald Trump
Donald Trump Foto: Profimedia

Fabulații? Exagerări? Răutăți inutile?

Să vedem.

Trump le-a cerut participanților la convenția republicană să ridice mâna dreaptă și să repete după el: „Jur credință celui mai mare președinte din istoria Statelor Unite care ne iubește atât de mult încât i se taie răsuflarea. Jur că voi ieși la vot cu familia, cu prietenii, o voi face prin orice mijloc și puțin îmi pasă dacă sunt înscris sau nu (pe listele electorale) Voi încerca să trișez ca un nebun, exact cum fac ei...Și știți ce se întâmplă dacă nu veți vota? Veți merge în iad. Nu vreau să vi se întâmple asta, așa că, vă rog, mergeți să votați! Împreună, îi vom da jos pe comuniști!””.

Aveți aici https://www.youtube.com/watch?v=5hW2_zrh-us acest discurs, foarte scurt, care, în opinia mea, arată exact, foarte exact, din nenorocire, unde suntem cu democrația, cu nivelul de manipulare admisibil la acest început de mileniu II și, în final, gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat, ce s-ar putea întâmpla dacă vreun candidat în alegeri din lumea caracterizată drept „lumea liberă” ar încerca să utilizeze aceeași retorică.

Și dacă acest discurs, oricât de nebunească ar putea să pară presupunerea, nu este doar deschiderea de joc pentru modul în care viitorii lideri, ca să nu le spunem altfel, se pregătesc să conducă lumea?

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