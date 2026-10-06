NATO caută o formulă pentru victoria rapidă, dar lecția Ucrainei este că succesul depinde de coordonarea avioanelor, dronelor, radarelor, apărării antiaeriene și logisticii, nu doar de performanțele unei arme.

Foto: ChatGPT

NATO vrea să învingă rapid Rusia. Ucraina arată cât de greu este

Știrea pe care vă voi pezenta rezumă un document care nu a fost încă prezentat public. Informațiile provin din relatarea Bloomberg din 5 octombrie 2026, bazată pe versiunea neclasificată, și dintr-o singură declarație oficială, făcută de purtătorul de cuvânt al generalului, nu de Grynkewich însuși.

Ce există de fapt

Generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR) și șef al US European Command, pregătește un document intitulat „Theory of Victory” („Teoria victoriei”). Urma să fie prezentat pe 12 octombrie în Polonia, în fața reprezentanților statelor membre. Nu este un plan operațional clasificat de tip „reacție rapidă” (gen NRF/ARF), ci o concepție strategică care explică cum ar răspunde Alianța la o incursiune pe flancul estic și ce ar produce, concret, creșterea cheltuielilor de apărare.

Purtătorul de cuvânt, colonelul Martin O’Donnell, a refuzat detaliile și a rezumat poziția oficială astfel: teoria victoriei „este simplă — să menținem avantajul NATO”; mediul de securitate este instabil, deci condițiile pentru descurajare trebuie create acum, iar dacă totuși are loc un atac, victoria trebuie asigurată. A insistat că documentul are caracter pur defensiv.

Grynkewich însuși, cu o săptămână înainte (29 septembrie, în fața parlamentarilor europeni), spusese altceva, legat de același context: dronele pot parcurge mii de kilometri, deci „într-un fel suntem cu toții națiuni de flanc estic”, iar perioada de tensiune „probabil se va accentua în următorii ani”.

Logica militară din document

Potrivit versiunii neclasificate citate de Bloomberg, secvența este în trei timpi:

Oprirea înaintării cu forțe terestre, plus capacitățile din Eastern Flank Deterrence Initiative: drone ieftine, sisteme cu echipaj minim, țintire asistată de inteligență artificială. Recâștigarea libertății de manevră. Lovirea sistemelor ruse de comandă și control, ca să producă o înfrângere rapidă și copleșitoare, nu un război de uzură de tipul celui din Ucraina.

Mesajul politic este de descurajare: pregătirile trebuie să convingă un eventual atacator că victoria este inaccesibilă. Mark Rutte a spus, în același interval, că nu există semne că Rusia pregătește un atac convențional asupra Alianței. Documentul vizează deci scenariul, nu o iminență declarată.

Ce merită reținut, dincolo de titlu

Nu este o ruptură doctrinară. Este traducerea lecțiilor din Ucraina (roiuri de drone ieftine, lovirea nodurilor de comandă, evitarea războiului lung) în limbajul NATO, combinată cu armele convenționale existente, nu în locul lor.

Este și un argument de buget. Grynkewich trebuie să arate aliaților europeni ce cumpără banii în plus, într-un moment în care Washingtonul împinge Europa să preia mai mult din apărarea convențională, iar SUA își rezervă mai ales descurajarea nucleară, spațiul și ciberneticul. Defence24 nota, pe 2 octombrie, că prezentarea se înscrie în acest „NATO 3.0”.

Alegerea Poloniei nu este întâmplătoare. Este statul de primă linie, gazda recentelor incidente cu drone și cu un elicopter rusesc din Kaliningrad, și locul unde un astfel de document are audiență politică maximă.

Limitele sunt clare. Versiunea publică este subțire: fără termene, fără volume de forțe, fără reguli de angajare. „Victorie rapidă” prin paralizarea comenzii sună bine pe hârtie și este exact ce au încercat ambele tabere în Ucraina, cu rezultate mixte. Rusia și-a adaptat deja rețelele de comandă la lovituri cu drone și rachete; presupunerea că NATO ar obține rapid libertate de manevră împotriva unei apărări aeriene și a unui război electronic mature rămâne o ipoteză, nu un fapt demonstrat. Iar insistarea pe caracterul defensiv este necesară politic, dar secvența „oprire, apoi lovirea C2 pe adâncime” este, operațional, ofensivă pe teatrul de luptă — distincție pe care Moscova o va folosi oricum în narațiunea proprie.

Pe scurt: generalul nu a „anunțat un plan de reacție rapidă”. A pus pe masă, printr-un document încă neprezentat, o teorie a victoriei rapide pe flancul estic, construită pe drone ieftine, AI și lovirea comenzii, cu o declarație publică minimală care subliniază descurajarea și caracterul defensiv. Substanța se va vedea abia după 12 octombrie, și doar în partea pe care aliații vor accepta să o facă publică.

Duelul care lipsește din război: Su-57 își păstrează distanța, F-16 apără orașele

Avionul rusesc promite performanțele unei generații noi. F-16 aduce experiența unui aparat încercat în numeroase conflicte. Deasupra Ucrainei, însă, rezultatul depinde de radare, rachete, apărare antiaeriană și avioanele care pot decola în fiecare zi.

Su-57 nu a câștigat lupta cu F-16 deasupra Ucrainei. O asemenea confruntare nu este confirmată public. Absența ei nu dovedește nici superioritatea absolută a avionului rus, nici incapacitatea celui occidental. Arată că fiecare comandament își folosește aparatele pentru misiunile pe care le consideră utile și pentru riscurile pe care le poate suporta.

Publicul își imaginează adesea războiul aerian ca pe o întâlnire între doi piloți care își măsoară reflexele. În realitate, confruntarea începe înainte ca aceștia să se vadă: cine detectează ținta, cine o identifică, cine transmite informația și cine poate lansa în condiții favorabile.

Iar uneori avionul advers nici nu este principala amenințare. Aceasta vine de la o baterie antiaeriană aflată la sol.

Su-57: avantajele există, dar trebuie transformate în rezultate

Su-57 este proiectat să combine reducerea vizibilității radar, senzori moderni, armament transportat în compartimente interne și manevrabilitate ridicată. Aceste caracteristici îi pot oferi avantaje față de un F-16 mai vechi, modernizat.

Totuși, eticheta „generația a cincea” nu stabilește singură rezultatul unei lupte. Contează cât de bine funcționează senzorii, ce rachete sunt disponibile, cât de eficient este bruiajul și ce informații primește pilotul.

Nici observabilitatea redusă nu înseamnă invizibilitate. Un avion poate fi greu de detectat dintr-o direcție și mai ușor din alta. Poate fi observat fără ca radarul să obțină imediat precizia necesară ghidării unei rachete. Între detectarea unei prezențe și doborârea ei există mai multe etape, fiecare cu propriile dificultăți.

Din acest motiv, comparațiile construite pe valori foarte precise ale semnăturii radar trebuie tratate prudent. Datele publice nu permit un verdict sigur de tipul „Su-57 vede întotdeauna primul” sau „F-16 nu are nicio șansă”.

Pentru Rusia, folosirea avionului la lansarea armelor de la distanță are o logică militară: permite atacarea unor obiective fără expunerea inutilă a unei platforme costisitoare. Dar asemenea misiuni nu demonstrează că Su-57 poate obține superioritatea aeriană deasupra Ucrainei. Lansarea unei rachete de croazieră și înfrângerea aviației adverse sunt sarcini diferite.

F-16 a mai luptat. Experiența lui arată ce contează

F-16 are în spate decenii de operațiuni, inclusiv victorii aeriene documentate. Un exemplu important vine din decembrie 1992, când un F-16 american a doborât un MiG-25 irakian folosind AIM-120 AMRAAM. Muzeul Național al Forțelor Aeriene americane consemnează episodul drept prima utilizare victorioasă a acestei rachete în luptă.

MiG-25 era cunoscut pentru viteză și plafonul ridicat de zbor. Aceste performanțe nu l-au protejat în confruntarea respectivă. Exemplul arată că viteza maximă a avionului nu compensează automat avantajul adversarului în detectare, poziționare și armament.

Un al doilea caz este cel din Bosnia, din 28 februarie 1994. F-16 americane au doborât patru avioane J-21 ale forțelor sârbe bosniace care executau o misiune de bombardament, încălcând zona de interdicție aeriană. Episodul este consemnat în istoria militară americană și de NATO.

Nu a fost o confruntare între aparate de valoare comparabilă. Tocmai de aceea, lecția trebuie formulată corect: F-16 a demonstrat că poate executa eficient o interceptare într-un dispozitiv organizat. Victoria nu poate fi transferată automat într-un duel cu Su-57, dar confirmă maturitatea operațională a platformei.

Experiența de luptă înseamnă și proceduri de întreținere, instruire, identificare a țintelor și folosire a armamentului. Acestea sunt mai puțin spectaculoase decât o demonstrație de acrobație, dar influențează direct numărul misiunilor reușite.

Lecția inversă: un avion performant poate fi doborât de la sol

Istoria F-16 include și pierderi. La 2 iunie 1995, avionul pilotat de căpitanul Scott O’Grady a fost doborât de o rachetă antiaeriană SA-6 deasupra Bosniei. Pilotul s-a catapultat și a fost ulterior recuperat. dafhistory.af.mil

Exemplul este important pentru comparația cu Ucraina. Un avion capabil să câștige lupte aeriene poate fi vulnerabil în fața apărării de la sol. Pilotul trebuie să urmărească simultan adversarii din aer, amenințările antiaeriene, combustibilul și posibilitățile de retragere.

Aceeași regulă se aplică Su-57. Manevrabilitatea și reducerea semnăturii radar pot îmbunătăți șansele de supraviețuire, dar nu elimină riscul. Un comandant nu își trimite avioanele într-o zonă periculoasă doar pentru a demonstra că sunt superioare celor ale adversarului.

De aceea, protecția oferită de Patriot, NASAMS sau IRIS-T trebuie înțeleasă ca parte a unui sistem. Aceste baterii au raze, misiuni și limite diferite. Nu creează un spațiu în care orice avion ucrainean este automat în siguranță.

Mai mult, aviația și apărarea antiaeriană proprie trebuie coordonate. Identificarea greșită sau lipsa unei imagini comune poate deveni un pericol suplimentar.

În Ucraina, F-16 are o muncă mai puțin spectaculoasă

Pentru Kiev, valoarea imediată a F-16 este legată în mare măsură de apărarea împotriva atacurilor aeriene. Interceptarea unei rachete de croazieră poate conta mai mult într-o anumită noapte decât căutarea unui avion rusesc.

Ministerul ucrainean al Apărării a evidențiat, de exemplu, contribuția rachetelor AIM-9 furnizate de Canada la capacitatea F-16 de a intercepta rachete de croazieră rusești. Este o explicație oficială a rolului atribuit acestor arme și avioane. MoD News

O asemenea misiune cere detectarea țintei, apropierea în condiții favorabile și alegerea armamentului potrivit. O dronă lentă și o rachetă de croazieră nu pun aceleași probleme. Nici folosirea celei mai scumpe rachete disponibile împotriva fiecărei ținte nu este sustenabilă.

F-16 contribuie astfel la o apărare în care sarcinile trebuie împărțite între avioane, baterii antiaeriene și alte mijloace de interceptare. Dacă unul dintre aceste elemente este suprasolicitat, întregul dispozitiv resimte presiunea.

Cum ar putea arăta o confruntare reală

Primul scenariu este interceptarea la distanță, fără contact vizual. Un Su-57 și un F-16 primesc informații despre prezența adversarului și încearcă să ajungă într-o poziție favorabilă lansării. Rezultatul ar depinde de calitatea urmăririi țintei, bruiaj, altitudine, viteza și versiunea rachetelor.

Raza maximă publicată a unei rachete nu este o distanță la care orice țintă poate fi doborâtă sigur. Un adversar care se retrage sau manevrează poate reduce considerabil șansele interceptării. Lansarea prima poate obliga celălalt pilot să se apere, dar nu garantează victoria.

Al doilea scenariu este o apropiere într-o zonă acoperită de apărarea antiaeriană. Avionul care urmărește adversarul trebuie să decidă dacă merită să continue. O poziție bună pentru o luptă aeriană poate fi una proastă față de o baterie de la sol. În asemenea condiții, abandonarea urmăririi poate fi alegerea militară corectă.

Al treilea scenariu este întâlnirea la distanță mică. Aici ar conta rachetele cu ghidare în infraroșu, sistemele de ochire, manevrabilitatea și pregătirea pilotului. Vectorizarea tracțiunii poate ajuta Su-57, dar un viraj spectaculos poate consuma energie. Pilotul trebuie să se gândească și la următoarea amenințare, nu doar la avionul aflat în fața sa.

Niciunul dintre aceste scenarii nu permite desemnarea unui câștigător doar din fișa tehnică.

Avionul care nu poate decola nu schimbă lupta

O flotă se măsoară și prin disponibilitate. Aparatele au nevoie de inspecții, motoare, piese, personal și armament. Un număr mare de avioane livrate poate ascunde un număr mult mai mic de aparate pregătite pentru misiune.

Pentru F-16, sprijinul logistic al partenerilor este esențial. Pentru Su-57, contează capacitatea Rusiei de a susține o flotă relativ restrânsă și de a înlocui aparatele avariate sau pierdute. În ambele cazuri, protejarea bazelor face parte din lupta aeriană.

Un atac asupra pistei, depozitului de combustibil sau facilităților de întreținere poate reduce activitatea unei unități fără ca adversarul să doboare vreun avion în aer.

De aceea, duelul Su-57–F-16 rămâne o întrebare interesantă, dar incompletă. Miza reală este dacă Rusia poate transforma performanțele noului avion în libertate de acțiune și dacă Ucraina poate menține suficiente F-16 în zbor pentru a proteja țintele amenințate.

Un avion își dovedește valoarea prin misiunile îndeplinite și efectele produse. În acest război, o rachetă interceptată înainte să lovească un oraș poate conta mai mult decât un duel aerian care nu a avut loc.