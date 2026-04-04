Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Militari nepregătiți sau crimă de război cu premeditare?

Este un semnal de o gravitate extremă gravitate: a fost lovită, în urma unui tir direct, unica centrală nucleară din Iran, cea de la Bushehr (foto), în sudul țării.

Prima posibilitate este să credem că este vorba despre un atac executat de militari nepregătiți care au greșit ținta. Fie, alegeți dumneavoastră ce credeți, ar fi vorba despre prima confirmare oficială a aplicării strategiei israelo-americană de desemnare și lovire a țintelor în anunțată foarte clar de Donald Trump atunci când a spus că, după ce în viziunea  sa au fost anihilate țintele militare, avea să urmeze infrastructura civilă și centrale electrice. Cineva s-a speriat foarte tare: agenția Tass vorbește despre decizia Rusiei de a evacua cei 198 de specialiști care lucrau acolo, la 20 de minute după atac iar Agenția Internațională pentru Energie Atomică vorbește acum despre alertă majoră de risc nuclear, chiar dacă, până în acest moment, nu se menționează niciun fel de scurgere radioactivă. Dar Rafael Grossi, Directorul General al Agenției, „și-a exprimat profunda sa neliniște față de acest eveniment și a subliniat că centralele nucleare sau zonele în care sunt amplasate nu trebuie luate niciodată ca țintă, reamintind că și în clădirile auxiliare ale acestor centrale se pot afla echipamente esențiale pentru siguranța nucleară”.

Informația este credibilă? Poate fi considerată ca atare deoarece această centrală nucleară civilă a fost țintită de mai multe ori în ultimele săptămâni. Prima dată în noaptea de 18 spre 19 martie, când, pentru prima oară, centrala este vizată de un proiectil care nu provoacă pagube majore pentru ca doar peste câteva zile, pe 28 martie, să apară un nou raport despre un alt atc. Și să mai notăm că, în afara instalațiilor de la această centrală, au mai fost vizate în trecutul foarte recent și altele, cele de la Fordov, Natanz precum și complexul de fabricare de apă grea de la Kondab.

Jocul acesta mortal a mai fost încercat și în cazul uriașei centrale de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, și atunci au răsunat și am relatat despre apeluri similare, aproape deloc reluate la noi, în orice caz necomentate de oficialii noștri speriați că s-ar putea să supere pe cine nu trebuie, acum sau, cine știe, care s-ar putea să se contureze la acest orizont care permite orice presupunere.

Dar, pe fond semnalul de acum din Iran vine să reamintească tuturor că a dispărut complet – sau s-ar putea să dispară, dintr-unul din cele două motive menționate la începutul articolului – distincția între ținte civile și militare, consemnată ca atare ca obligație absolută în Convenția de la Geneva și protocoalele sale adiacente.

La ora actuală există în lume 449 de reactoare nucleare funcționale (aveți aici situația oficială de anul trecut din statistica IAEA Și mai adăugați cele 57 de reactoare aflate în diverse stadii de construcție în 2026 plus cele 101 anunțate că sunt acum în stadiu de proiect. Întrebarea este dacă, în scenariul super-sumbru al unui conflict generalizat, ele ar putea deveni ținte considerate legitime de generalii unor armate disperate de victorie cu absolut orice preț (vedem că este cazul) sau, la fel de posibil, să fie lovite de atacuri ale unor formațiuni non-statale, organizații teroriste cu acoperire regională sau mondială.

Avem și noi a ne teme, dincolo de discursul monoton și absolut previzibil al domnului Miruță, ministrul apărării noastre? Chiar întrebat, în opinia mea nu va spune nimic deoarece indicația de la nivel superior (adică acela care l-a așezat pe scaun) este să nu îngrijorăm opinia publică, să nu-i mai dăm motive să se întrebe de altceva decât de tristețile zilnice și de cine va plăti vaccinurile de Pfizer. Drept care, chiar cu riscul de a fi considerat complet incorect politic, mă întreb și vă întreb dacă n-ar fi normal să avem, atunci când s-a dat ordinul să ne mândrim cu baza de la Kogălniceanu, cea care urmează să devină cea mai mare din NATO și plină acum de echipamente americane care s-ar putea s susțină campania din Iran, dacă avem și un studiu de risc aferent.

Un studiu care să spună românilor dacă există sau nu un calcul pe diferitele dimensiuni de securitate presupuse de localizarea acestor baze și a echipamentelor respective la o distanță de sub 50 Km față de centrala nucleară de la Cernavodă.

Teoretic, absolut strict teoretic, ferească Domnul de altceva, în cazul în care sunteți curioși, aveți de ales între diverse motoare de simulatoare care vă dau o perspectivă credibilă. Primul, considerat și acum drept referința mondială de bază în domeniu, este NUKEMAP, apoi Outrider Bomb Blast sau Nuclear Simulator 2025. Sau, mai simplu de accesat, de pe telefon, aplicația (gratuită, foarte important)  Nuke Simulator - Blast Map , aplicație concepută în scopuri educaționale și pentru planificare, calculând zonele efectiv afectate.

Este o variantă, dacă pe cineva l-ar preocupa problema. Dacă nu, putem merge mai departe știind că, programatic, nu avem de ce să ne facem griji inutile.

Mai multe de la Cristian Unteanu

Modelul german de toleranță este sub atac concentric, amenințat de propriile sale eșecuri de concepție
Opinii
E de bine sau de și mai rău?
Opinii
Democrația „a la carte”. Și Macron vrea „guvernul meu”
Opinii

Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
Ce nume vor purta magazinele Carrefour după ce pleacă din România
gandul.ro
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
Toate cifrele din contractul de selecţioner al lui Gică Hagi la naţionala României: ce salariu are şi primele de calificare la Euro şi Mondiale. Exclusiv
fanatik.ro
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
libertatea.ro
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
digisport.ro
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
cancan.ro
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
fanatik.ro
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Numerologul Anatol Basarab avertizează și el cu privire la Paștele 2026! ”Ziua despre care a vorbit Vanga cu 33 de ani în urmă și eu vorbesc din martie”
okmagazine.ro
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?