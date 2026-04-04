Atac israelian lângă centrala iraniană de la Bushehr: Rusia condamnă atacul și evacuează 198 de angajați

Zona adiacentă centralei nucleare de la Bushehr, situată în sudul Iranului, a fost ținta unui nou bombardament atribuit forțelor americano-israeliene. Potrivit agenției oficiale IRNA, acesta este cel de-al patrulea incident de acest gen raportat în proximitatea coastei Golfului de la declanșarea conflictului tripartit, pe 28 februarie.

UPDATE 17.30 Rusia condamnă atacul și evacuează angajații

Rusia a condamnat ferm atacul care a vizat perimetrul centralei nucleare de la Bushehr, unde activează și specialiști ruși. Potrivit publicației Times of Israel, Kremlinul descrie agresiunea drept o acțiune de o gravitate extremă și solicită sistarea oricăror operațiuni militare ce vizează infrastructura atomică.

„Condamnăm cu fermitate această faptă malefică, care a dus la pierderea de vieți omenești. Atacurile asupra instalațiilor nucleare iraniene, inclusiv asupra centralei nucleare de la Bushehr, trebuie să înceteze imediat”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova.

Rusia a început evacuarea a 198 de angajaţi de la centrala nucleară de la Bushehr, din Iran/

„Conform planului, am început astăzi faza principală a evacuării. La aproximativ 20 de minute după nefericitul atac, autobuzele au plecat din gara din Bushehr spre graniţa dintre Iran şi Armenia. Mai exact este vorba despre 198 de persoane, aceasta este cea mai mare evacuare de până acum", a declarat Lihacev pentru presa rusă.

„În urma atacurilor criminale americano-sioniste din această dimineaţă, un proiectil a lovit o zonă din apropierea instalaţiei nucleare Bushehr din sud-vest", a relatat IRNA.

În urma exploziei, un membru al personalului de securitate a murit, fiind lovit de fragmentele unui proiectil. Deși o clădire din incinta complexului a suferit daune din cauza undei de șoc și a resturilor metalice, autoritățile iraniene și Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) au confirmat că reactoarele nu au fost afectate direct.

Monitorizarea radiațiilor și avertismente oficiale

AIEA a anunțat că, în ciuda incidentului, nivelul radiațiilor în zonă a rămas în parametrii normali. Cu toate acestea, directorul general al organizației, Rafael Grossi, a lansat un apel âpentru a preveni un potențial dezastru nuclear.

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a atras atenţia cu privire la noi atacuri care vizează situl, avertizând pe platforma X că acestea ar putea duce la scurgeri radioactive capabile să "pună capăt vieţii" locuitorilor din Golf, "nu doar în Teheran", ci mai la nord.

Centrala de la Bushehr, operațională din 2011, beneficiază de sprijinul companiei ruse Rosatom, care lucrează în prezent la extinderea unității. Directorul Rosatom, Aleksei Lihacev, a precizat că în incintă se mai află câteva zeci de specialiști ruși. Aceștia urmează să fie repatriați săptămâna viitoare, în cadrul unei ultime etape de evacuare care vizează aproximativ 200 de persoane. Până în prezent, peste 400 de cetățeni ruși au părăsit deja teritoriul iranian de la începutul ostilităților.