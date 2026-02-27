Legalizarea parteneriatelor civile ACUM!

Agitație în spațiul public în aceste zile după ce președintele Camerei Deputaților și al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, răspunzând unei întrebări, a declarat că susține recunoașterea legală a cuplurilor formate din persoane de același sex și implementarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

Poziția lui Grindeanu este una surprinzătoare în condițiile în care și PSD s-a remarcat de-a lungul anilor prin poziționările sale conservatoare și, extrem de important, același PSD a promovat în 2018 organizarea referendumului pentru familie care ar fi modificat Constituția pentru a defini căsătoria ca fiind exclusiv între un bărbat și o femeie.

Concret, Sorin Grindeanu a declarat că "Punctul meu de vedere este că fiecare acasă are dreptul să facă ce vrea, atâta timp cât nu atinge libertățile celuilalt. Dacă sunt oameni – și sunt oameni în România – cu orientare sexuală de acest tip, LGBT, este treaba lor și trebuie să aibă și ei drepturi, așa cum au și ceilalți. Ăsta este punctul meu de vedere".

Mai mult, întrebat de Dan Tapalagă dacă, în calitate de premier, ar implementa hotărârea CEDO privind recunoașterea cuplurilor gay, Grindeanu a răspuns: "Da. De aceea mă mir. Pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare în acest moment".

Punctual, Sorin Grindeanu are dreptate. În fapt România are o hotărâre judecătorească din 2018 la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cazul Coman v. România prin care curtea europeană spune că România trebuie să recunoască cuplurile gay căsătorite pe teritoriul unui stat membru UE. Mai mult, decizia 534/2018 a Curții Constituționale a României spune că România trebuie să implementeze hotărârea Coman de la CJUE. Mai recent, în 2023, România a fost condamnată și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul a peste 20 de cupluri gay, curtea postulând că România are o obligație de a recunoaște cuplurile formate din persoane de același sex într-o formă sau alta, fie căsătorii gay, fie parteneriate civile. De opt ani și de trei ani România ignoră niște obligații care purced din tratatele semnate de țara noastră.

România poate rezolva problema extrem de simplu și repede. În Comisia Juridică din Camera Deputaților (cameră decizională) există deja două propuneri legislative, Pl-x 152/2019 și Pl-x 153/2019 care au avize pozitive de la mai multe comisii (muncă, drepturile omului, egalitate de șanse). Ambele inițiative ar putea primi raport favorabil în Comisia Juridică și să fie trimise imediat în plen pentru un vot. Problema s-ar rezolva imediat, dacă ar exista voință politică.

Ce înseamnă, în definitiv, parteneriatul civil? Parteneriatul civil ar acorda drepturi atât pentru cuplurile gay, cât și pentru cuplurile heterosexuale. În România trăiesc astăzi sute de mii de cupluri heterosexuale, necăsătorite, care nu beneficiază de nicio protecție legală. Parteneriatul civil ar acorda drepturi în materie de moștenire, pensie de urmaș, drept de vizită în spital și dreptul de a lua decizii medicale cu privire la partener, drept de ședere. Toate acestea sunt absolut normale într-o țară europeană. De altfel, România a rămas una dintre una ultimele 4 țări care nu recunosc cuplurile gay sub nicio formă, alături de noi figurând Polonia, Slovacia și Bulgaria. Polonia discută zilele acestea despre legalizarea parteneriatelor civile, în contextul unui guvern pro-european condus de Donald Tusk și în condițiile unei recente condamnări a tării la CJUE pe subiectul acesta. Așadar, România riscă să rămână singură în UE pe acest subiect.

După declarațiile lui Sorin Grindeanu, societatea civilă din România s-a mobilizat pentru a-și arăta susținerea față de legalizarea parteneriatelor civile. Astfel, peste 70 de organizații și peste 139 de personalități publice, printre care regizorul Radu Jude, producătoarea Ada Solomon sau actrița Katia Pascariu au semnat o petiție care cere Parlamentului României să adopte una dintre inițiativele legislative privind parteneriatul civil. Petiția continuă să strângă semnături AICI.

A venit momentul. A venit momentul pentru coaliția de guvernare să își reconfirme caracterul european. Este extrem de important ca România să demonstreze că este un partener de încredere și că își respectă angajamentele luate. Există propuneri legislative, există majoritate parlamentară, trebuie să existe doar voință politică pentru a demonstra că traseul european al României este nenegociabil.