În sfârşit! Trump nu mai face doar ce-i trece lui prin cap!

Război în Ucraina
Publicat:

Anularea întâlnirii Trump-Putin de la Budapesta asta ne arată. Dacă în ultima convorbire telefonică Trump-Putin cei doi s-au gratulat reciproc, au făcut planuri şi au stabilit întâlnirea de la Budapesta, cercul politic apropiat de Trump i-a spus „nu”. Nu are rost să repetăm Alaska!

FOTO AFP
FOTO AFP

În convorbirea cu Zelenski, ulterioară discuţiei telefonice cu Putin, Trump l-a făcut praf pe Zelenski. I-a repetat cu entuziasm tot ce i-a spus Putin, argumentele acestuia că Rusia trebuie să primească cele patru regiuni, plus Crimeea, drept condiţie a păcii. Că Putin dacă vrea „te distruge”, nu  e clar dacă pe Zelenski sau toată Ucraina. Că Rusia trebuie să primească Donbasul, drept condiţie a păcii, fără să cântărească ce înseamnă pentru Europa şi NATO această mişcare. Că Rusia a luptat şi a cucerit teritorii, merită să le păstreze. Exact argumentele lui Putin, pe care i le-a repetat lui Zelenski ca un papagal.

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, am conversații bune, iar apoi nu duc nicăieri”, a declarat președintele SUA ca răspuns la o întrebare a unui jurnalist AFP din Biroul Oval. Cu alte cuvinte Putin îl păcăleşte în vorbe, după care îi dă cu tifla!

Puterea de manipulare a lui Putin este foarte mare, sau Trump este uşor de dus de nas, dacă a acceptat întâlnirea de la Budapesta fără nicio garanţie. Se şi vedea în media internaţională, cu toate marile publicaţii americane şi străine după el, sorbindu-i cuvintele, cu Putin alături.

Dar, stop! Secretarul de stat  Marco Rubio, care urma să se întâlnească cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, i-a spus lui Trump că întâlnirea de la Budapesta se anulează, că nu are rost repetarea scenariului din Alaska.

Ruşii au şi trimis o scrisoare informală americanilor, în care repetau condiţiile „fundamentale” pentru oprirea războiului: cele patru regiuni, inclusiv teritoriile neocupate încă, să revină Rusiei, fără trupe străine în Ucraina, demilitarizarea Ucrainei şi NATO să plece din apropierea graniţelor Rusiei.

Greşeala capitală din mintea lui Putin este că îi măsoară pe toţi după mintea lui: setea imperială de a ocupa teritorii străine ii stăpâneşte şi pe europeni, crede Putin. Deşi are exclave precum Kaliningrad şi Transnistria de care nu s-a atins nimeni de zeci de ani.

Principalii colaboratori ai lui Trump, în frunte cu Marco Rubio, l-au oprit să mai facă greşeala din Alaska, iar Trump s-a întors iarăşi împotriva lui Putin. A câta oară se răsuceşte, de se face de râs în întreaga lume!

Statele Unite au impus sancțiuni împotriva Rosneft, Lukoil și a zeci de subsidiare ale acestora, din cauza „lipsei unui angajament serios din partea Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina”, relatează Reuters și SkyNews. În sfârşit, Trump se alătură UE în sancţiuni drastice impuse Rusiei.

Alături de noul pachet de sancţiuni al UE, al 19-lea, Rusia este încolţită economic, în condiţiile în care oricum economia sa este suferindă.

Disperarea ruşilor este ilustrată şi de exerciţiul militar de lansare a rachetelor nucleare, efectuat zilele trecute de armată rusă. Adică războiul nuclear este ultima sa carte, cu care ameninta occidentul şi NATO. Sper că ţine cont de faptul că şi NATO are arme nucleare, iar serviciile de informaţii occidentale monitorizează Rusia la milimetru, aşa că vor afla din timp dacă Rusia are intenţia să folosească arme nucleare şi, posibil, o vor anihila din punct de vedere militar. NATO are prevăzute acţiuni şi în această împrejurare.

În concluzie, Trump nu mai face ce vrea cu America, cum a făcut în Alaska, unde l-a primit pe Putin cu covorul roşu. Colaboratorii săi apropiaţi, în frunte cu Marco Rubio, îi spun acum: asta nu se poate, domnule preşedinte!

Ne aşteptăm la o colaborare mai strânsă a Americii  cu UE şi alte puteri susţinătoare ale Ucrainei, pentru a-l pune la punct pe invadatorul Putin, urmaşul ţarului Petru Cel Mare.

Opinii

