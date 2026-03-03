search
Marți, 3 Martie 2026
Ministrul Apărării, Radu Miruță, vine la „Interviurile Adevărul” la ora 13.00. Discuții despre apărare și conflictul din Orientul Mijlociu

Grindeanu vrea să plătim miliarde de euro la dobânzi. L-au mituit creditorii?

Altfel nu găsesc o explicaţie la insistenţa cu care PSD-Grindeanu vrea să cheltuim peste ce avem. Îi tot dă înainte cu programe de relansare economică şi solidaritate socială deşi i se explică clar că bugetul nu are bani. Şi i se cere să spune de unde ia bani pentru aceste programe. De la Educaţie, Armată, Sănătate? De unde? Iar ei nimic!

FOTO Inquam/Octav Ganea
FOTO Inquam/Octav Ganea

Grindeanu o tot ţine cu lozinci, care nu costă nimic

„Bugetul unei țări nu este un simplu exercițiu contabil. Bugetul este expresia unei viziuni politice. (...) Bugetul României trebuie să fie un buget al dezvoltării, un buget al investițiilor, un buget al stabilității, un buget care finanțează infrastructură, sănătatea, educația și energia.” spune Grindeanu.

Vrăjeli şi lozinci. Ca şi cum bugetul s-ar alimenta din peşterile lui Ali Baba şi ar avea resurse nesfârşite. Să spună şi de unde să luăm bani pentru „dezvoltare, investiţii, stabilitate, infrastructură, educaţia, energia”.

Schiţa de buget a fost prezentată Coaliţiei luni, iar miercuri va avea loc o nouă şedinţă pe marginea bugetului. Sunt cifre clare pentru venituri şi modul în care se alocă banii ordonatorilor principali de credite. Să spună Grindeanu de unde să se ia bani şi unde să se aloce. Deficitul bugetar pe 2026 este prevăzut la 6%, orice mărire a deficitului înseamnă alte miliarde date pe dobânzi la creditori.

În plus,  situaţia tensionată internaţională, posibila creştere a preţului petrolului, inflaţia generată de creşterea  preţului la transporturi, posibile acţiuni ale armatei de protejare a teritoriului ţării, cheltuieli neprevăzute, toate  necesită un fond de rezervă la buget, pentru a face faţă acestor cheltuieli. Aşa că propunerile PSD-Grindeanu reprezintă cai verzi pe pereţi. Ce să facă România dacă intră în „junk” şi rămâne fără posibilitatea de a se împrumuta pentru pensii şi salarii bugetare, se duce Grindeanu la FMI cu căciulă în mână, cum am păţit în 2010?

Este inexplicabilă poziţionarea PSD-Grindeanu faţă de buget. Dacă vor un pretext să plece de la guvernare să spună clar, nu să o dea cotită cu pretenţii irealizabile. În situaţia internaţională actuală ar însemna aruncarea României în haos, iar soarta PSD ar fi intrarea în cimitirul partidelor.

Vrea bani pentru clientela politică? Să spună şi de unde să ia banii. De la Educaţie, Sănătate, Armată?

A treia variantă este cea mai penibilă. Vrea să agite apele pe scena politică pentru a-şi da importanţă, să vorbească lumea de ei. În loc să promovăm bugetul şi să intrăm în normalitate în domeniul fiscal-bugetar, Grindeanu bate câmpii că nu aprobă bugetul. Şi ce câştigă? Primăriile şi UAT-urile, inclusiv cele conduse de PSD, nu au bani de investiţii şi de funcţionare normală. O aiureală mai mare decât orice altă ipoteză.

Grindeanu: „Vom rămâne evident la guvernare atâta timp cât vocea PSD contează, atâta timp cât votul românilor este respectat. Atâta timp cât guvernarea înseamnă dezvoltare, nu austeritate fără sens”.

Austeritate fără sens la 9,3% deficit bugetar lăsat de Ciolacu! Pe cine crede că păcăleşte? Iar vocea PSD contează atâta timp cât nu susţine bazaconii, să plătim miliarde de euro anual (în 2026,  12 miliarde de euro) pe dobânzi care să îmbogățească creditorii.

Vrea Grindeanu să dea banii românilor creditorilor României? Cine l-a convins pentru această poziţie şi cu ce preţ?

PIB-ul României în 2026 este aproximativ 400 miliarde de euro. Bugetul are ca venituri circa 133 miliarde, din care 40-50 de miliarde se duc pe dobânzi şi rate la creditele luate de România de-alungul anilor. Cu deficitul pe 2026, de 6,4% din PIB, se adaugă 25 miliarde euro. În total circa 105-110 miliarde de euro. Banii de la UE merg în investiţii, nu sunt pentru cheltuieli curente, de pensii şi salarii bugetare.

Să spună Grindeanu cum să împărţim cele 205 miliarde de euro pentru investiţii, sănătate, educaţie, armată, pensii pentru 5 milioane de pensionari, salarii bugetare pentru 1,3 milioane de bugetari şi alte obligaţii ale statului.

Dacă prin nevotarea bugetului PSD-Grindeanu vor arunca România în haos, să se aştepte la reacţia populaţiei rămasă fără bani de mâncare şi întreţinere!

