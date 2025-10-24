search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Gigantul care s-a trezit nu este America lui Trump

Publicat:

Când Donald Trump a revenit la Casa Albă, mulți au crezut că se va reinstala o Americă docilă, aceeași care îl ridicase la putere în 2016. Dar efectul real a fost invers: revenirea lui a trezit conștiința civică a unei națiuni care părea amorțită. Un „gigant” adormit s-a ridicat, nu ca să urmeze un lider, ci ca să-i conteste autoritatea. Dintr-o nemulțumire difuză s-a născut o mișcare coerentă, un corp viu al democrației care refuză tăcerea. Trump a câștigat președinția, dar în același timp a reanimat exact forța pe care sistemul american o rezervă momentelor de criză: reacția cetățenilor.

Protestatari îmbrăcați în uniforme de poliție plimbă o persoană costumată în președintele Donald Trump FOTO Profimedia

Statele Unite trăiesc astăzi o polarizare fără precedent, dar și o neașteptată formă de reconectare. Administrația Trump, în versiunea sa mai dură, a extins limitele puterii executive: intervenții în universități, retorică agresivă împotriva presei, control sporit asupra imigrației. Și totuși, aceste excese au avut un efect paradoxal. În timp ce discursul președintelui a împărțit America în tabere, acțiunile sale au forțat o parte tot mai mare a societății să se regăsească într-un limbaj comun – acela al libertății și al rezistenței civice. Sondajele recente arată că peste 70% dintre americani se opun controlului federal asupra educației și angajărilor, un semnal limpede că instinctul de autonomie, înrădăcinat adânc în cultura politică americană, este încă viu.

Această trezire nu s-a produs în instituții, ci pe stradă. Din aprilie 2025, mișcarea „50501 Day of Action- 50 protests, 50 states, 1 movement” a scos oameni în toate cele 50 de state. Nu doar proteste, ci acțiuni civice: marșuri combinate cu bănci de alimente, colecte pentru comunități sărace, campanii de curățenie și solidaritate. A urmat mișcarea „No Kings”, o replică simbolică la retorica prezidențială despre forță și control, care a adunat milioane de oameni. În Spokane, Los Angeles sau Chicago, protestele împotriva raidurilor federale au devenit exerciții de democrație colectivă, iar reacția autorităților – deseori disproporționată – a întărit sentimentul că libertatea americană este o luptă cotidiană, nu o moștenire garantată.

Profilul celor mobilizați s-a schimbat radical. Nu mai vorbim doar de activiști de profesie sau de grupuri progresiste, ci de o coaliție fluidă: pensionari, veterani, studenți, muncitori, imigranți. Pentru mulți, politica nu mai e un spectacol îndepărtat, ci o realitate care le afectează direct viața. Când administrația Trump a anunțat noi reguli de deportare pentru studenții străini implicați în activism pro-palestinian, reacția universităților a fost instantanee. Campusuri care păreau apolitice s-au transformat în spații de dezbatere și protest, iar tribunalele federale au început să intervină, declarând unele ordine executive neconstituționale. Fiecare hotărâre a fost percepută ca o victorie simbolică pentru libertatea de exprimare și autonomia academică.

În spatele acestei energii civice stau trei dinamici convergente.

Prima este apropierea efectelor politice: pierderile economice, insecuritatea locurilor de muncă, tăierile bugetare fac ca deciziile de la Washington să devină palpabile. Politica nu mai e o abstracție, ci o experiență personală.

A doua este personalizarea puterii – felul în care Trump a transformat președinția într-un spectacol de loialități și confruntări publice, ceea ce a provocat, inevitabil, o reacție egală în forță, personală și de sens contrar tendinței prezidențiale.

Cea de-a treia ține de noile forme de organizare: infrastructura digitală care odinioară întreținea camerele de ecou a devenit acum instrumentul unei mobilizări descentralizate. Reddit, Discord sau WhatsApp servesc drept noduri de coordonare rapidă, iar protestele se nasc spontan, fără lideri vizibili, dar cu o coerență aproape organică.

Mișcarea de rezistență nu mai este pur și simplu „anti-Trump”; ea a devenit un proiect de reconstrucție civică. Marșurile sunt completate de acțiuni comunitare, iar protestul este dublat de solidaritate. Oamenii nu mai ies doar împotriva unei politici, ci pentru o idee: aceea că democrația americană nu este o posesie a statului, ci o practică a cetățenilor. „Nu protestăm din ură, ci din grijă”, a declarat un organizator din Boston. Această schimbare de ton, de la reacție la propunere, dă mișcării o rezistență psihologică remarcabilă.

Totuși, fenomenul are și riscuri. Dacă mobilizarea rămâne fragmentată, fără un canal instituțional, energia civică se poate risipi în furie fără rezultat. Iar dacă administrația continuă să răspundă prin stigmatizare și forță, conflictul societate civilă-Stat riscă să devină o fractură structurală. În același timp, pentru observatorii externi, reacția americană are valoare de simbol. Când democrațiile se erodează lent, faptul că o parte semnificativă a societății americane reacționează activ – și nu doar retoric – este o demonstrație de vitalitate.

În plan internațional, această trezire reconfigurează imaginea Statelor Unite. Nu mai este vorba despre o putere perfectă, ci despre o societate care își negociază în public propriile limite. N-ar fi rău să învățăm și noi românii ceva din asta. În locul mitului excepționalismului apare realitatea unei democrații vii, uneori haotice, dar capabile de autoreglare. Activiștii din Europa, Asia sau America Latină privesc spre aceste proteste ca spre un laborator al democrației: o demonstrație că libertatea nu depinde de stabilitate, ci de reacție.

În cele din urmă, Trump a reușit, fără să vrea, să restarteze politica americană. A vrut să dovedească faptul că poate controla sistemul, dar a sfârșit prin a-l provoca să se apere. A trezit instinctul civic al unei națiuni care, deși divizată, își redescoperă capacitatea de a spune „nu”. Ceea ce vedem astăzi pe străzile Americii nu este haosul unei țări pierdute, ci pulsația unei democrații care refuză să moară în tăcere. Gigantul s-a trezit. Și, de data aceasta, pare hotărât să rămână treaz.

