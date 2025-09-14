search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Gherila urbană: manual de organizare și grila de măsurare a nivelului de violență

0
0
Publicat:

Este adevărat că nu toate manifestările marcate de violențe mai mult sau mai puțin intense care apar în cursul unor evenimente de tipul demonstrații de protest, manifestări publice sponsorizate de partide politice cu agende extremiste sunt susceptibile sunt organizate în scopul de a atinge stadiul final, cel mai dramatic, al gherilei urbane.

FOTO X
FOTO X

Asta nu înseamnă că toți cei interesați nu se pregătesc într-un sens sau altul, protestatarii urmând cursuri teoretice și practice deosebit de bine argumentate și concepute în zona practică de adevărații profesioniști ai violențelor urbane, cei din Black Blocks, iar de cealaltă parte, echipele structurilor de forță din diferite state au pus la punct strategii minuțios detaliate pentru a estima nivelul violențelor urbane și, pe cât este posibil, să le răspundă gradual, tocmai pentru a nu inflama și mai mult atmosfera.

În principiu, cel mai interesant și reprezentativ manual https://files.libcom.org/files/MarighellaManual.pdf din iunie 1969 care teoretizează gherila urbană este cel redactat de brazilianul Carlos Marghiella, activist revoluționar care afirmă că acțiunea armată este singurul mijloc real de a răsturna un regim autoritar și dictatorial așa cum erau atâtea pe timpul său în America Latină și America de Sud, susținute de Administrația de la Washington. Principiul pe care-l prezintă este că trecuse timpul gherilei urbane (teoretizată și susținută anterior de Che Guevarra și terminată cu un eșec total), noua etapă fiind cea a luptelor care se duc în mediul urban, în orașele devenite noile centre nevralgice ale țării. Principala strategie militară urma să fie teroarea, asta însemnând acțiuni care presupuneau o forță publicitară cu obiective atent selectat, astfel încât să declanșeze reacții foarte violente din partea organelor de represiune ale statului. Gherila urbană teoretizată de Marghiella va influența în foarte mare măsură formarea și acțiuni le ulterioare ale unor mișcări importante cum ar fi Weather, FLQ din SUA și, în Europa, Facțiunea Armata  roșie, Brigăzile Roșii, Actiune Directă sau Celulele comuniste combatante. Mai multe detalii, pe Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Guérilla_urbaine , acolo unde găsiți câte un link către două alte amnuale de acest gen, Tactici ale gherilei urbane redactat de cei din Tupamaros, Estrategia de la guerilla urbana a lui Abraham Guillen  și Das Konzept Stadtguerilla.

Evoluțiile actuale ale formelor de protest care pot să fie puse sub umbrela acum destul de largă a „mișcărilor insurecționale urbane” au nevoie de o definire mai precisă, în acord cu evoluțiile societăților timpului nostru. Mi s-a părut corectă aceasta : „gherila urbană este un război asimetric care presupune grupuri armate care se opun în mediu urban guvernului. Dacă, mai întâi de toate, este o strategie militară cu metode și obiective precise, în mod obișnuit acest termen desemnează toate tipurile de luptă de gherilă dar și, în același timp, orice situație de tip revoltă, fără ca mișcările sau evenimentele respective să se revendice în mod expres de la aceasta.

Aceste manifestații pot să exprime o opoziție ideologică radicală față de guvern sau pot fi ghidate de interese pur economice (cazul unor bande sau organizații mafiote care vor să recâștige controlul strategic al orașului în care și-u clădit afacerile).

Gherila urbană procură acestor instigatori numeroase avantaje tactice care permit compensarea unui arsenal efectiv sau a unui număr important de adepți. Printre aceste avantaje, putem cita faptul că permite amestecul cu populația civilă și, în consecință, actorii sunt dificil de identificat, fapt care pune probleme forțelor de ordine.

În mod tradițional, gherila, spre deosebire de terorism, nu vizează civilii. Cu toate acestea ca strategie, poate folosi terorismul” GEOLONKS, septembrie 2017 https://geolinks.fr/sans-categorie/les-guerillas-urbaines-de-quelles-manieres-evoluent-ces-mouvements-sociaux-en-amerique-latine-2/ 

Spaima reală de a vedea cum revoltele urbane de diverse tipuri sunt folosite pentru a provoca incidente în serie, posibil degenerând în lupte de tipul celor care caracterizează gherila urbană, instituțiile de forță au început să pregătească unități speciale de intervenție în cadrul trupelor de jandarmi (vezi aici ce se face în Franța, de exemplu https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/gendinfo/actualites/2021/les-affrontements-armes-urbains-au-caeur-de-la-preparation-operationnelle-du-gign ). Voi reveni asupra subiectului căci sunt semnale că ne aflăm la debutul unui sezon foarte special caracterizat prin ridicarea, câteodată foarte intensă, a nivelului tensiunilor sociale.

Dar, dacă vor să le măsoare cât de cât exact pentru a pregăti răspunsul adecvat, cum fac?

Aveți alăturat răspunsul francez, preluat și dezvoltat acum de mai multe servicii de informații: se numește „Scara Bui Trong”, după numele unei polițiste franceze specialistă în violențele urbane pentru definirea corectă și măsurarea cărora a crea un instrument care se dovedește extrem de precis și folositor pentru decidenții care vor să calibreze corect intervenția în stradă.

În fine, o altă problemă – deosebit de greu de descifrat și mereu actuală – este analiza modului în care diverse grupări sau grupuscule politice folosesc exploziile de nemulțumire în mediu urban pentru a „însămânța” manifestațiile cu grupurile ultra-violente cu evidentă pregătire para-militară pentru a crea diversiunile în care sunt specializați cei din Black Blocks. Pe bază de studii și documente, vorbim despre asta în alt material.       

Opinii

Mai multe de la Cristian Unteanu

Modelul german de toleranță este sub atac concentric, amenințat de propriile sale eșecuri de concepție
Opinii
E de bine sau de și mai rău?
Opinii
Democrația „a la carte”. Și Macron vrea „guvernul meu”
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
digi24.ro
image
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul crimei lui Tyler Robinson rămâne un mister, alimentând numeroase teorii ale conspirației
stirileprotv.ro
image
Confesiunea VIOLATORULUI nigerian care teroriza prostituatele din București. Cine era, de fapt, dezvoltatorul imobiliar care poza în bogătaș
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Care este mâncarea preferată Simonei Halep. Deși e milionară și a mâncat la cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat românesc tradițional ocupă locul 1 în topul preferințelor
fanatik.ro
image
Traian Băsescu avertizează: „Pe 28 septembrie, seara, Putin și ai lui pot fi la granița României!”
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
digi24.ro
image
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
gsp.ro
image
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
prosport.ro
image
Ce conţine brânza telemea Milbona din Lidl? Ingredientele surpriză: 'Mi s-a zburlit pielea pe mine'
playtech.ro
image
Cât cheltuie lunar Cristi Borcea pentru a-i întreține pe cei nouă copii ai săi. Suma plătită de fostul şef de la Dinamo e una uriașă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după ”nebunia” din Italia: ”Nu poate!”
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Cel puțin 15 oameni au murit după ce o dubă s-a ciocnit cu un TIR! Impactul a fost atât de puternic încât victimele au fost aruncate pe șosea
kanald.ro
image
Pensia minimă garantată după 25 de ani de muncă, conform noii legi
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ce înseamnă o pensie decentă pentru un român în 2025. De câţi bani are nevoie un bunic pentru a fi şi nepoţii fericiţi
romaniatv.net
image
Vacanța de iarnă din anul școlar 2025-2026. Surpriză pentru elevi și profesori 
mediaflux.ro
image
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
click.ro
image
Cum arată solista Elena Cârstea, care spunea despre bărbații români că sunt porci, după 19 ani de locuit în America
click.ro
image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (16) jpg
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”

OK! Magazine

image
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Ce să mănânci ca să ai ficatul sănătos