 Georgia după 18 ani: între ocupație, justiție internațională și securitatea Mării Negre | adevarul.ro
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Georgia după 18 ani: între ocupație, justiție internațională și securitatea Mării Negre

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La optsprezece ani de la războiul ruso-georgian din august 2008, conflictul continuă să fie unul dintre cele mai relevante studii de caz privind evoluția politicii externe a Federației Ruse și implicațiile acesteia asupra securității europene.

Moscova este acuzată că a combinat presiunea militară cu instrumente politice
Rusia a urmărit să împiedice consolidarea independenței Georgiei FOTO EPA EFE

Pentru autoritățile de la Tbilisi, ofensiva militară lansată în urmă cu aproape două decenii nu reprezintă începutul confruntării, ci punctul culminant al unei strategii dezvoltate încă din primii ani de după destrămarea Uniunii Sovietice.

Rusia a urmărit încă de la începutul anilor '90 să împiedice consolidarea independenței statului georgian și exercitarea suverană a opțiunilor sale de politică externă. În această perioadă, Moscova este acuzată că a combinat presiunea militară cu instrumente politice, economice și informaționale, folosind tactici care astăzi sunt încadrate în conceptul de război hibrid. Conflictele din Abhazia și regiunea Țhinvali au provocat strămutarea forțată a sute de mii de civili georgieni și au fost însoțite de acuzații privind epurarea etnică. Deși acordurile de încetare a focului au permis desfășurarea unor forțe de menținere a păcii dominate de contingentul rus, Federația Rusă și-a consolidat constant controlul militar și politic asupra celor două regiuni, prezentându-se în același timp drept “mediator și garant al stabilității”, în timp ce, în realitate, era parte direct implicată în conflict.

Din această perspectivă, războiul din august 2008 este considerat de Tbilisi prima manifestare deschisă a politicii revizioniste moderne promovate de Federația Rusă. Astfel, Georgia a devenit primul stat confruntat cu o strategie prin care Moscova urmărea modificarea frontierelor recunoscute internațional prin utilizarea forței și reafirmarea unor sfere de influență incompatibile cu principiile securității europene, iar reacția limitată a comunității internaționale la evenimentele din 2008 a demonstrat costurile lipsei unui răspuns ferm la încălcarea dreptului internațional.

Problemele de azi

La optsprezece ani de la conflict, ocupația militară a Abhaziei și a regiunii Țhinvali continuă cu încălcarea acordului de încetare a focului din 12 august 2008 și a măsurilor ulterioare negociate prin medierea Uniunii Europene. Astfel, Federația Rusă nu și-a retras trupele la pozițiile anterioare conflictului, împiedică accesul mecanismelor internaționale de monitorizare și continuă să recunoască unilateral independența celor două regiuni.

În paralel, Georgia consideră că Moscova urmărește transformarea ocupației militare într-o anexare de facto. În ultimii ani, această evoluție s-a reflectat în aprofundarea cooperării politice, economice și militare dintre Federația Rusă și administrațiile separatiste. Un moment important îl reprezintă semnarea, la 9 mai, a așa-numitului „Tratat privind aprofundarea cooperării aliate” cu administrația de facto din regiunea Țhinvali, precum și măsurile adoptate ulterior pentru implementarea acestuia. În aceeași logică sunt încadrate numirea unor cetățeni ruși în funcții importante în administrațiile locale și extinderea integrării instituționale a celor două regiuni în structurile Federației Ruse.

Procesul este însoțit de preluarea unor active considerate strategice de autoritățile georgiene. Printre acestea se numără stațiunea Bichvinta, dar și alte elemente de infrastructură apreciate drept importante pentru consolidarea controlului economic și administrativ asupra regiunilor ocupate. În același timp, în discursul public au apărut inclusiv referiri la posibila apropiere a acestor teritorii de structurile Uniunii Rusia–Belarus, aspect ce poate fi interpretat ca o nouă etapă în procesul de integrare de facto.

Mai mult, militarizarea regiunilor ocupate continuă să reprezinte una dintre principalele preocupări de securitate. Bazele militare ruse din Abhazia și regiunea Țhinvali au fost modernizate și sunt complet operaționale, iar dezvoltarea infrastructurii navale din portul Ociamcire extinde prezența militară rusă în bazinul Mării Negre. Totodată, utilizarea aeroportului din Suhumi pentru curse directe din Federația Rusă, precum și dezvoltarea conexiunilor feroviare și maritime dintre Rusia și Abhazia pot fi considerate măsuri care încalcă dreptul internațional și contribuie la integrarea treptată a regiunii în sistemul economic și de transport al Federației Ruse.

Situația drepturilor omului rămâne unul dintre cele mai sensibile capitole ale conflictului. Autoritățile georgiene şi Uniunea Europeanã acuză existența unor politici sistematice de discriminare împotriva populației georgiene rămase în cele două regiuni, restrângerea accesului la educația în limba georgiană, limitarea drepturilor de proprietate și presiuni administrative asupra identității comunităților locale. Procesul de „borderisation”, prin instalarea de garduri, șanțuri, bariere și sisteme electronice de supraveghere de-a lungul liniilor administrative de separare, continuă să afecteze accesul localnicilor la terenuri agricole, servicii medicale, proprietăți și membri ai familiei.

Un alt aspect care continuă să ridice semne de întrebare este lipsa răspunderii pentru o serie de decese ale unor civili georgieni în regiunile ocupate. Cazurile lui David Basharuli, Giga Otkhozoria, Archil Tatunashvili, Tamaz Ginturi, Temur Karbaia și Irakli Kvaratskhelia sunt prezentate drept exemple ale impunității existente în teritoriile controlate de administrațiile separatiste și de forțele ruse, autorii acestor fapte nefiind trași efectiv la răspundere.

Pe plan juridic, hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului au consolidat cadrul internațional privind responsabilitatea Federației Ruse în legătură cu situația din Abhazia și regiunea Țhinvali. Între 2021 și 2026, instanța de la Strasbourg a stabilit că Rusia exercită „control efectiv” asupra celor două regiuni și poartă responsabilitatea pentru încălcările drepturilor omului comise în aceste teritorii. Un moment important l-a reprezentat hotărârea pronunțată la 14 octombrie 2025 în cauza Georgia împotriva Rusiei (IV), referitoare la procesul de „borderisation”, prin care Curtea a obligat Federația Rusă să plătească despăgubiri de peste 253 de milioane de euro către mai mult de 29.000 de cetățeni georgieni afectați de încălcările constatate. În paralel, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare împotriva unor oficiali acuzați de tortură, detenții ilegale și transferuri forțate de populație.

Politica de nerecunoaștere a autorităților separatiste rămâne unul dintre principalele obiective diplomatice ale Georgiei. În iulie 2026, Republica Nauru a decis anularea relațiilor diplomatice cu autoritățile de facto din Abhazia și Osetia de Sud, decizie prezentată de Ministerul Afacerilor Externe de la Tbilisi drept rezultatul unor eforturi diplomatice susținute pentru consolidarea sprijinului internațional față de suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei.

În paralel cu demersurile diplomatice, autoritățile georgiene continuă să promoveze inițiative de reconciliere și consolidare a încrederii între comunitățile separate de conflict, în timp ce dreptul persoanelor strămutate de a reveni în siguranță la locuințele lor este reafirmat constant prin rezoluțiile Adunării Generale a ONU.

 Conflictul din Georgia rămâne unul dintre cele mai importante dosare de securitate din regiunea Mării Negre. Din perspectiva Tbilisiului, experiența georgiană demonstrează că menținerea unor conflicte nerezolvate și lipsa unei răspunderi efective pentru încălcarea dreptului internațional pot genera consecințe care depășesc cu mult frontierele unui singur stat.

Federația Rusă a testat în mod repetat limitele reacției comunității internaționale și ale ordinii juridice internaționale, folosind conflictele înghețate pentru a-și extinde influența și pentru a amplifica presiunile de securitate și amenințările hibride la adresa vecinătății sale. În această cheie, implicațiile conflictului din 2008 nu se limitează la Caucazul de Sud, ci privesc stabilitatea regiunii extinse a Mãrii Negre şi a întregului spațiu euro-atlantic.

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