Georgescu este părăsit de susținători

Rând pe rând, susținătorii lui Călin Georgescu se dezic de acesta, fie că au constatat lipsa de verticalitate a fostului candidat la prezidențiale, fie au realizat că discursul și promisiunile acestuia nu se aliniază cu poziția lor.

Primul a fost influencerul Makaveli, care în timpul alegerilor prezidențiale s-a numărat printre cei mai acerbi susținători ai lui Georgescu, însă ulterior l-a acuzat pe candidatul independent că a luat distanță față de cei care îl susțin la proteste.

„Tu ești trădătorul, tu ne-ai vândut pe noi, tu ne-ai lăsat pe noi pe drum”, a spus influencerul, referindu-se la Călin Georgescu. „Du-te în stradă, Georgescule! Că pentru tine ies oamenii în stradă, nu pentru mine. Tu stai acasă și pui videoclipuri pompoase. Și ăștia îngheață ca sclavii pentru tine. Și dacă îi ia poliția, nu te interesează. Gata cu fumigena asta, că-s sătul!”, a mai declarat Makaveli pe contul său de TikTok.

Următorul pe listă este omul de afaceri și patronul FCSB Gigi Becali. După câștigarea primului scurtin la alegerile prezidențiale, acesta s-a poziționat ca susținător al lui Călin Georgescu. În prezent, în urma recentelor declarații lansate de fostul candidat la prezidențiale, omul de afaceri din Pipera recunoaște că s-a grăbit să-l laude și lansează un semnal de alertă cu privire la cine poate prelua funcția de președinte al României.

„M-am pripit atunci, am zis lucruri mari despre el, dar după ce a spus mai multe am rămas mască. Tot ce vorbește... am zis să îmi văd de treabă, și așa am greșit. Nu pot să mă bag împotriva lui, are și el dreptate, dar și CCR are dreptate, trebuie să avem grijă cine devine președintele României.

Eu l-am susținut, dar după… A zis că dă puterea poporului. Păi, cum să îmi iei mie averea să o dai la popor, cum să faci asta? Cum să zici așa tâmpenii, nu își mai dă seama ce vorbește. Cum să dai tu puterea la popor? De atunci îmi văd de treaba mea.

El e pe dinafară și cu credința. Și nu doar asta, cu tot. Unul să bată câmpii așa nu am văzut în viața mea. Mi-e rușine acum de ce am zis atunci. Nu îmi dau seama cum am putut să spun așa lucruri. Dacă nu le spun... eu trebuie să îmi repar acum greșeala.

L-am văzut că e patriot, dar după ce a început să vorbească, Doamne ferește!… Și apa, că ne îmbogățim…Eu cred că are o problemă…”, a declarat luni Gigi Becali la GSP Live Special.

Pe lista celor care se dezic de Georgescu apare și George Simion, președintele partidului AUR. În cadrul interviului transmis luni de postul Antena 3, acesta a declarat că ideile AUR nu corespund în totalitate cu pozițiile promovate de Călin Georgescu, făcând referire, în special, la intervenția publică a lui Georgescu, când a vehiculat că baza militară de la Mihail Kogălniceanu va fi folosită de NATO pentru a lansa o ofensivă împotriva Rusiei.

„Nu toate ideile noastre corespund cu ale domnului Georgescu. (...) Noi ne-am dori mai multe baze NATO, nu doar baze americane în România, avem nevoie de securitate, avem nevoie să întărim actualele acorduri de securitate care au fost încălcate de către Rusia”, a declarat George Simion.