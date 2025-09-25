Fumigene sau reacții puternice în cazul războiului hibrid asupra României?

În timpul campaniei electorale prezidențiale de anul acesta, dar și în calitate de președinte al României, Nicușor Dan a declarat în mai multe rânduri că este nemulțumit de conducerile DNA și Parchetului General.

Și a mai spus că la terminarea mandatelor actualilor șefi ai acestor două instituții de forță, activitatea lor va fi analizată și va lua măsurile impuse de rezultate!

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan a afirmat, pe 11 septembrie, că” de 10 ani România este ținta atacurilor hibride din partea Rusiei”, într-un interviu acordat B 1TV.

Timp în care lipsa de reacție a instituțiilor statului român a încurajat agresiunea!

Mai mult, pe acest fond al atacurilor hibride, acțiunile ostile s-au amplificat, iar consecințele le vedem cu toții!

Cine sunt responsabili statului român care nu și-au făcut datoria și cum vor da aceștia socoteală pentru această stare de fapt?

De menționat că până la președintele Nicușor Dan niciun înalt demnitar, oficial al statului român nu a avut curajul sau nu a dorit să facă referire, să anunțe opinia publică și să ia măsuri împotriva atacurilor rusești asupra României!!!

Coincidență sau nu, la puțin timp după această declarație a șefului statului unele instituții la care a făcut referire au început surprinzător, să ”livreze”, adică să vină cu dosare grele în fața opiniei publice!

Câteva zile mai târziu, pe 16 septembrie 2025, în cadrul unei conferințe de presă procurorul general al României, Alex Florența, a prezentat rechizitoriul în așa zisul dosar Georgescu-Potra, anunțând că au fost trimiși în judecată 22 de acuzați de comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Dosarul a fost trimis la Curtea de Apel, instanță competentă material și teritorial să judece cauza în fond.

Probabil că opinia publică nu se aștepta ca după ani de zile în care ”patrioții” de carton au făcut propaganda, au incitat public și au încălcat ordinea constituțională și legile în vigoare nederanjați de autorități, ba chiar încurajați prin lipsa de reacție, acum, dintrodată, procurorul general să prezinte rechizitoriul dosarului și să-l trmită spre judecare la Curtea de Apel!

La alte câteva zile distanță de la surpriza Parchetului General, opinia publică este informată ”pe surse” că și mercenarul Horațiu Potra, inculpat în dosar, fugit din țară și dat în urmărire generală, despre care se spunea că a cerut azil politic în Rusia, ar fi fost reținut pe aeroportul din Dubai împreună cu fiul și nepotul său!

Ca o confirmare a știrii ”pe surse” ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că se fac toate formalitățile și cererile de rigoare pentru ca mercenarii reținuți să fie extrădați în România, cu mențiunea că țara noastră nu are un acord de referință cu Emiratele Arabe Unite.

O altă bombă de presă a explodat odată cu aflarea reținerii mercenarului Potra, dar într-un alt dosar care o vizează pe europarlamentara Diana Ivanovici Șoșoacă, cercetată și urmărită penal pentru mai multe infracțiuni, caz în care Parchetul General a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității acesteia.

Dacă solicitarea Parchetului General prin Ministerul Justiției va primi aviz favorabil din partea Parlamentului European, procurorul general Alex Florența, a spus ce se poate întâmpla după ridicarea imunității lui Șoșoacă:

„Continuă cercetarea. Persoana în cauză poate dobândi o altă calitate, totodată ne permite să dispunem şi orice alte măsuri necesare în cauză care sunt condiţionate în acest moment, dată fiind calitatea de europarlamentară a persoanei pe care aţi menţionat-o, de această ridicare a imunităţii.”

După atâția ani în care autoritățile au dat senzația că nu văd, că nu aud, că nu știu sau că nu vor să reacționeze conform atribuțiilor instituțiilor, împotriva războiului hibrid, propagandei, atacurilor și încălcării legilor și ordinii constituționale, când nimeni nu se aștepta Parchetul General a început să ”livreze” dosare grele”

Dosare care dacă ar fi lucrate profesionist, cu celeritate, probabil că ar duce inevitabil la alte cercetări și urmăriri penale, chiar la cereri de ridicare a imunității parlamentare pentru unii aleși actuali, la inculpări și trimiteri în judecată a altor politicieni, „suveraniști”, „patrioți” de carton și conjunctură, actori văzuți și nevăzuți, unelte ale războiului hibrid a cărui țintă este România.

Este foarte important ce va urma și cum vor răspunde autoritățile de forță ale statului acestor provocări, în contextul agresiunilor și atacurilor care vizează tot mai mult țara noastră.

Sperăm ca reacția Justiției Române să fie din ce în ce mai fermă și rapidă, să-și facă treaba profesionist și cu responsabilitate, să nu arunce doar niște fumigene în ochii opiniei publice, să „livreze” aparent atunci când șefii simt că le fuge craca de sub picioare!