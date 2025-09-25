search
Joi, 25 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Fumigene sau reacții puternice în cazul războiului hibrid asupra României?

0
0
Publicat:

În timpul campaniei electorale prezidențiale de anul acesta, dar și în calitate de președinte al României, Nicușor Dan a declarat în mai multe rânduri că este nemulțumit de conducerile DNA și Parchetului General.

Georgescu și Potra SURSA: Telegram

Și a mai spus că la terminarea mandatelor actualilor șefi ai acestor două instituții de forță, activitatea lor va fi analizată și va lua măsurile impuse de rezultate!

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan a afirmat, pe 11 septembrie, că” de 10 ani România este ținta atacurilor hibride din partea Rusiei”, într-un interviu acordat B 1TV.

Timp în care lipsa de reacție a instituțiilor statului român a încurajat agresiunea!

Mai mult, pe acest fond al atacurilor hibride, acțiunile ostile s-au amplificat, iar consecințele le vedem cu toții!

Cine sunt responsabili statului român care nu și-au făcut datoria și cum vor da aceștia socoteală pentru această stare de fapt?

De menționat că până la președintele Nicușor Dan niciun înalt demnitar, oficial al statului român nu a avut curajul sau nu a dorit să facă referire, să anunțe opinia publică și să ia măsuri împotriva atacurilor rusești asupra României!!!

Coincidență sau nu, la puțin timp după această declarație a șefului statului unele instituții la care a făcut referire au început surprinzător, să ”livreze”, adică să vină cu dosare grele în fața opiniei publice!

Câteva zile mai târziu, pe 16 septembrie 2025, în cadrul unei conferințe de presă procurorul general al României, Alex Florența, a prezentat rechizitoriul în așa zisul dosar Georgescu-Potra, anunțând că au fost trimiși în judecată 22 de acuzați de comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Dosarul a fost trimis la Curtea de Apel, instanță competentă material și teritorial să judece cauza în fond.

Probabil că opinia publică nu se aștepta ca după ani de zile în care ”patrioții” de carton au făcut propaganda, au incitat public și au încălcat ordinea constituțională și legile în vigoare nederanjați de autorități, ba chiar încurajați prin lipsa de reacție, acum, dintrodată, procurorul general să prezinte rechizitoriul dosarului și să-l trmită spre judecare la Curtea de Apel!

La alte câteva zile distanță de la surpriza Parchetului General, opinia publică este informată ”pe surse” că și mercenarul Horațiu Potra, inculpat în dosar, fugit din țară și dat în urmărire generală, despre care se spunea că a cerut azil politic în Rusia, ar fi fost reținut pe aeroportul din Dubai împreună cu fiul și nepotul său!

Ca o confirmare a știrii ”pe surse” ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că se fac toate formalitățile și cererile de rigoare pentru ca mercenarii reținuți să fie extrădați în România, cu mențiunea că țara noastră nu are un acord de referință cu Emiratele Arabe Unite.

O altă bombă de presă a explodat odată cu aflarea reținerii mercenarului Potra, dar într-un alt dosar care o vizează pe europarlamentara Diana Ivanovici Șoșoacă, cercetată și urmărită penal pentru mai multe infracțiuni, caz în care Parchetul General a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității acesteia.

Dacă solicitarea Parchetului General prin Ministerul Justiției va primi aviz favorabil din partea Parlamentului European, procurorul general Alex Florența, a spus ce se poate întâmpla după ridicarea imunității lui Șoșoacă:

„Continuă cercetarea. Persoana în cauză poate dobândi o altă calitate, totodată ne permite să dispunem şi orice alte măsuri necesare în cauză care sunt condiţionate în acest moment, dată fiind calitatea de europarlamentară a persoanei pe care aţi menţionat-o, de această ridicare a imunităţii.”

După atâția ani în care autoritățile au dat senzația că nu văd, că nu aud, că nu știu sau că nu vor să reacționeze conform atribuțiilor instituțiilor, împotriva războiului hibrid, propagandei, atacurilor și încălcării legilor și ordinii constituționale, când nimeni nu se aștepta Parchetul General a început să ”livreze” dosare grele”

Dosare care dacă ar fi lucrate profesionist, cu celeritate, probabil că ar duce inevitabil la alte cercetări și urmăriri penale, chiar la cereri de ridicare a imunității parlamentare pentru unii aleși actuali, la inculpări și trimiteri în judecată a altor politicieni, „suveraniști”, „patrioți” de carton și conjunctură, actori văzuți și nevăzuți, unelte ale războiului hibrid a cărui țintă este România.

Este foarte important ce va urma și cum vor răspunde autoritățile de forță ale statului acestor provocări, în contextul agresiunilor și atacurilor care vizează tot mai mult țara noastră.

Sperăm ca reacția Justiției Române să fie din ce în ce mai fermă și rapidă, să-și facă treaba profesionist și cu responsabilitate, să nu arunce doar niște fumigene în ochii opiniei publice, să „livreze” aparent atunci când șefii simt că le fuge craca de sub picioare!

Opinii

Mai multe de la Paul Stan

Disponibilizările la stat și reducerea cheltuielilor instituțiilor bugetofage, un simplu foc de paie?
Opinii
Cultura națională, tot înainte, tovarăși!
Opinii
2025, anul ciolanului fără fasole. Volatilitatea politică și aruncatul paltoanelor prezidențiale
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei
digi24.ro
image
CSAT a stabilit cine decide doborârea dronelor. Noi reguli pentru protejarea spațiului aerian românesc - surse
stirileprotv.ro
image
Colțul de RAI neștiut din România. Au fost investite 80 milioane de euro în transformarea stațiunii
gandul.ro
image
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
mediafax.ro
image
Dinamo Kiev, decizie în privința lui Vladislav Blănuță. Gest surprinzător al fraților Surkis
fanatik.ro
image
Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”
libertatea.ro
image
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor cu Rusia
digi24.ro
image
Stadion nou pentru echipa din Superliga » Ultimele informații: lucrările ar putea începe în această toamnă
gsp.ro
image
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte, în italiană. "Acum își ridică pălăria în fața mea"
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
SURSE CSAT: Comandantul militar al operaţiunii va decide doborârea dronelor, avioanelor și a rachetelor
observatornews.ro
image
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
prosport.ro
image
Indicator rutier cu un pentagon galben pe el. Ce trebuie să facă şoferii când îl văd
playtech.ro
image
Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Ei sunt favoriți fără doar și poate”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Părăsit de soție după ce a fost acuzat de viol, a decis să spună lucrurilor pe nume! Riscă 15 ani de închisoare
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Crește vârsta de pensionare în România: „Nu mai putem să pensionăm oamenii la 48, 50 de ani”
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Alertă meteo, Romica Jurca anunţă lapoviţă şi ninsoare de la noapte
romaniatv.net
image
S-a extins lista beneficiarilor de vouchere pentru plata facturilor! Vești excelente!
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Paula Seling, mărturisiri în lacrimi despre fiica adoptată! „Ea știe că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”
click.ro
image
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
click.ro
image
Români alungați din Marea Britanie, plătiți cu până la 2.000 de lire sterline pentru a accepta deportarea
click.ro
Prințesa Iman a Iordaniei cu mama sa, Regina Rania, Profimedia (1) jpg
Fetița Prințesei Iman, Amina, apare într-o fotografie rară cu bunica sa celebră, Regina Rania
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Cuba (profimedia 0781113482) jpg
Cuba mărturisirilor tulburătoare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Moșii de toamnă 2025. Când se sărbătorește în acest an, care sunt cele mai importante tradiții și cum se face coliva pentru cei adormiți
image
Paula Seling, mărturisiri în lacrimi despre fiica adoptată! „Ea știe că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”

OK! Magazine

image
Orgoliu la 78 de ani. Camilla, cuprinsă de mânie după ce a fost serios eclipsată de viitoarea Regină Kate, în timpul vizitei lui Trump

Click! Pentru femei

image
Preotul Ravagnani se bazează pe aspectul lui ca să atragă noi enoriași: „Rugăciunea nu mai e de-ajuns”

Click! Sănătate

image
Nu ignora aceste posibile semne ale sclerozei multiple, boala de care suferă Cristina Applegate!