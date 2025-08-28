Cine sunt manipulatorii noștri, românii noștri încurajați să facă ce doresc?

Invadatorii mei, invadatorii noștri, economia noastră, proștii noștri!

Pe invadatorii mei, ai noștri, cu ghilimele de rigoare, îi cunoaștem, îi vedem în fiecare zi.

Unii dintre aceștia mi-au intrat anul trecut în casă, pe ușă, pe geam, prin balcon. Și altor români le-au invadat casele astfel.

Veniți de prin zări străine, de mai aproape sau mai departe, din Vietnam, Nepal, Bangladesh, Kazahstan, Republica Moldova sau de pe aiurea să muncească pentru familiile lor de departe, să le asigure un trai mai bun.

Prin munca lor susținută, extenuantă să ne fie și nouă românilor, mai bine!

De la an la an, firmele și societățile românești din varii domenii, cu preponderență din zone în care munca grea duce lipsă acută de muncitori, în construcții, dar și servicii, cer tot mai mulți cetățeni străini, în special asiatici, pentru a-și acoperi deficitul de angajați.

Se știe că muncitorii asiatici nu fac nazuri, nu strâmbă din nas la muncile grele, care de multe ori sunt evitate de cetățenii români.

Asiaticii s-au adaptat foarte bine realităților și necesităților din țara noastră, muncesc fără să crâcnească, în condiții grele, susținut, peste program și s-au dovedit destul de liniștiți și disciplinați.

Fac echipe bune, chiar dacă nu cunosc limba noastră atât cu muncitorii români, cât și cu alți cetățeni străini veniți să lucreze la noi.

Anul trecut mi-au/ne-au intrat vietnamezii, nepalezii, kazahii și pe ușă și pe geam, pe balcon și pe scară și au reabilitat blocul.

Acum intră livratorii de mâncare în imobil. Fără probleme! Unii stau cu chirie!

În stradă, se sapă și se schimbă conductele termice, iar lucrul greu îl fac nepalezii împreună cu muncitori și ingineri români. Lucrează și se înțeleg bine împreună, nu i-am auzit certându-se!

La covrigărie, la patiserie, în super și hipermarketuri dăm peste muncitorii asiatici.

Sunt fete/femei și bărbați tineri!

Muncesc din greu! Nu i-am văzut să fumeze, să bea și să tragă de timp!

Îi mai vedem și în weekend pe străzi, prin jurul piețelor, prin magazine, cumpărându-și de mâncare, ceva orez, ceva pui, legume și fructe!

Nu deranjează pe nimeni, nu sunt agresivi, nu fac probleme, dar le simțim cu toții prezența!

Forța lor de muncă este necesară și ajută evident economia!

Pe cine deranjează acești oameni veniți de peste mări și țări să-și câștige pâinea și bani pentru familiile lor de departe?

Pe nimeni! Lucrează pentru ei și ai lor!

Doar că prezența acestora este folosită ca pretext de unii dintre români, manipulatori, extremiști și foarte mulți proști needucați care pun botul la ce le bagă unii în cap.

Extremismul, atitudinile ostile, manipulările verbale publice, inclusiv de la tribuna parlamentului, promovate de indivizi membri ai unor partide politice au consecințe!

S-a ajuns de la vorbe la fapte, s-a ajuns de la instigări la violențe stradale făcute de cetățeni români împotriva unor lucrători străini care nu le-au făcut nici un rău!

Cel mai grav este că instigatorii, manipulatorii publici, fie că provin din zone politice sau din alte zone, își fac de cap fără să fie trași la răspundere și pedepsiți de autorități și legile în vigoare!!!

Lipsa de reacție a autorităților față de instigatorii publici îi încurajează pe aceștia, care cred că pot spune și face orice fără să fie pedepsiți. Astfel, propagă cu și mai mult curaj extremismul și ura, nejustificate de nici un fel de motivație reală!

În timp ce societatea românească este expusă la dezbinări, extremism și toxicități induse, cei care le promovează nu răspund în niciun fel de vorbele și faptele lor!

Până când?