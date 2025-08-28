search
Joi, 28 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cine sunt manipulatorii noștri, românii noștri încurajați să facă ce doresc?

0
0
Publicat:

Invadatorii mei, invadatorii noștri, economia noastră, proștii noștri!

Muncitori pe șantiere Foto Freepik com jpg

Pe invadatorii mei, ai noștri, cu ghilimele de rigoare, îi cunoaștem, îi vedem în fiecare zi.

Unii dintre aceștia mi-au intrat anul trecut în casă, pe ușă, pe geam, prin balcon. Și altor români le-au invadat casele astfel.

Veniți de prin zări străine, de mai aproape sau mai departe, din Vietnam, Nepal, Bangladesh, Kazahstan, Republica Moldova sau de pe aiurea să muncească pentru familiile lor de departe, să le asigure un trai mai bun.

Prin munca lor susținută, extenuantă să ne fie și nouă românilor, mai bine!

De la an la an, firmele și societățile românești din varii domenii, cu preponderență din zone în care munca grea duce lipsă acută de muncitori, în construcții, dar și servicii, cer tot mai mulți cetățeni străini, în special asiatici, pentru a-și acoperi deficitul de angajați.

Se știe că muncitorii asiatici nu fac nazuri, nu strâmbă din nas la muncile grele, care de multe ori sunt evitate de cetățenii români.

Asiaticii s-au adaptat foarte bine realităților și necesităților din țara noastră, muncesc fără să crâcnească, în condiții grele, susținut, peste program și s-au dovedit destul de liniștiți și disciplinați.

Fac echipe bune, chiar dacă nu cunosc limba noastră atât cu muncitorii români, cât și cu alți cetățeni străini veniți să lucreze la noi.

Anul trecut mi-au/ne-au intrat vietnamezii, nepalezii,  kazahii și pe ușă și pe geam, pe balcon și pe scară și au reabilitat blocul.

Acum intră livratorii de mâncare în imobil. Fără probleme! Unii stau cu chirie!

În stradă, se sapă și se schimbă conductele termice, iar lucrul greu îl fac nepalezii împreună cu muncitori și ingineri români. Lucrează și se înțeleg bine împreună, nu i-am auzit certându-se!

La covrigărie, la patiserie, în super și hipermarketuri dăm peste muncitorii asiatici.

Sunt fete/femei și bărbați tineri!

Muncesc din greu! Nu i-am văzut să fumeze, să bea și să tragă de timp!

Îi mai vedem și în weekend pe străzi, prin jurul piețelor, prin magazine, cumpărându-și de mâncare, ceva orez, ceva pui, legume și fructe!

Nu deranjează pe nimeni, nu sunt agresivi, nu fac probleme, dar le simțim cu toții prezența!

Forța lor de muncă este necesară și ajută evident economia!

Pe cine deranjează acești oameni veniți de peste mări și țări să-și câștige pâinea și bani pentru familiile lor de departe?

Pe nimeni! Lucrează pentru ei și ai lor!

Doar că prezența acestora este folosită ca pretext de unii dintre români, manipulatori, extremiști și foarte mulți proști needucați care pun botul la ce le bagă unii în cap.

Extremismul, atitudinile ostile, manipulările verbale publice, inclusiv de la tribuna parlamentului, promovate de indivizi membri ai unor partide politice au consecințe!

S-a ajuns de la vorbe la fapte, s-a ajuns de la instigări la violențe stradale făcute de cetățeni români împotriva unor lucrători străini care nu le-au făcut nici un rău!

Cel mai grav este că instigatorii, manipulatorii publici, fie că provin din zone politice sau din alte zone, își fac de cap fără să fie trași la răspundere și pedepsiți de autorități și legile în vigoare!!!

Lipsa de reacție a autorităților față de instigatorii publici îi încurajează pe aceștia, care cred că pot spune și face orice fără să fie pedepsiți. Astfel, propagă cu și mai mult curaj extremismul și ura, nejustificate de nici un fel de motivație reală!

În timp ce societatea românească este expusă la dezbinări, extremism și toxicități induse, cei care le promovează nu răspund în niciun fel de vorbele și faptele lor!

Până când?

Opinii

Mai multe de la Paul Stan

Disponibilizările la stat și reducerea cheltuielilor instituțiilor bugetofage, un simplu foc de paie?
Opinii
Cultura națională, tot înainte, tovarăși!
Opinii
2025, anul ciolanului fără fasole. Volatilitatea politică și aruncatul paltoanelor prezidențiale
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
digi24.ro
image
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
gandul.ro
image
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Suma e uriașă!
mediafax.ro
image
Impozit auto 2026. Șoc total pentru pentru șoferii români. Cât vor achita în plus cei cu mașini vechi
fanatik.ro
image
Tânără mamă româncă filmată când dă lovitura vieții ei: 350.000 de euro, în magazine de cosmetice de lux din Londra
libertatea.ro
image
Rușii au atacat o navă ucraineană în apropiere de Delta Dunării. Un marinar a fost ucis, mai mulți sunt răniți
digi24.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
FOTO Americanii au rămas "mască"! Cum arată Imane Khelif, la un an de când Donald Trump a spus că e bărbat
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
antena3.ro
image
Începe "Litoralul pentru toţi". Staţiunile cu cele mai mici preţuri la cazări: 80 de lei pe noapte, la hotel
observatornews.ro
image
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Ce plante aromatice să crești în apartament. Au un parfum discret și înfrumusețează locuința
playtech.ro
image
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-au încheiat negocierile pentru transferul lui Andrei Coubiș!
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Incendiu de vegetație uscată în Chiajna! Mesajul RO-Alert primit de oamenii din zonă
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
romaniatv.net
image
Hidroelectrica, anunț pentru sute de mii clienți privind convenția de consum: Puteți cere actualizarea
mediaflux.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Dan Tănasă, postare ironică în fața valului de reacții online după atacul asupra livratorului asiatic
click.ro
image
Trei zodii vor fi favoritele Universului în luna septembrie 2025. Acești nativi vor avea cea mai bună perioadă din acest an
click.ro
image
Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme în timp record? Soția lui Smiley arată fabulos! „Am băut numai lapte! E laptele minune”
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Dan Tănasă, postare ironică în fața valului de reacții online după atacul asupra livratorului asiatic

OK! Magazine

image
Alimentele interzise la Palat. Membrii familiei regale nu le consumă niciodată, nici dacă le e poftă

Click! Pentru femei

image
Noul logodnic al lui Taylor Swift și-a dat arama pe față încă de la a doua lor întâlnire!

Click! Sănătate

image
Mănânci iaurt zilnic? Iată efectele asupra corpului!