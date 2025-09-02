search
Marți, 2 Septembrie 2025
Exemplul fabulos al apărării civile elvețiene... dar de dezastrul de la noi cine răspunde?

Război în Ucraina
Publicat:

Reglementările privind activitatea de adăpostire a populaţiei în caz de conflict armat şi dotarea majorităţii adăposturilor de protecţie civilă şi a punctelor de comandă sunt rămase la nivelul anilor '70, atrăgea în acest an un raport Curții de Conturi https://www.curteadeconturi.ro/rapoarte-audit/rapoarte-audit-performanta/raport-audit-al-performantei-privind-adaposturile-de-protectie-civila-intre-realitate-si-necesitate-nr-23933-26-03-2025:

„Întrucât nu au existat situaţii de conflict armat pe teritoriul României, adăposturile nu au fost utilizate în scopul pentru care au fost construite. În prezent, multe dintre acestea sunt insalubre, impracticabile sau transformate de proprietari în depozite, în timp ce altele au suferit modificări, astfel încât spaţiile respective nu mai corespund normativelor de adăpostire”.

Redacția ADEVĂRUL a prezentat raportul, găsiți aici comentariul https://adevarul.ro/stiri-interne/societate/doar-4percent-dintre-romani-ar-avea-loc-in-adaposturi-in-2433540.html și, firește, în logica guvernării românești, după asta nu s-a întâmplat nimic, absolut nimic, altele sunt și vor fi prioritățile. Ciudată indolență, tragică nepăsare în cazul liderilor noștri politici, aparent, doar aparent, preocupați9 de nevoia de apărare a populației de urmările distrugătoare ale unor eventuale – din păcate posibile – atacuri armate în cazul extinderii operațiunilor militare în Ucraina cu participarea terestră a unor trupe europene. Caz în care, cred, sper, că ar putea fi utilă lectura pe care v-o propunazi, măcar dumneavoastră, exemplu fabulos pentru ceea ce înseamnă cu adevăprat BUNA GUVERNARE și, practic, construirea unei politici reale și comprhensive pentru ceea ce înseamnă apărarea populației în caz de război, începând cu construirea la dimensiuni naționale a unui sistem de adăposturi antia-atomice care să răspundă integral dezideratului atât de impostant de protejare a populației țării în integralitatea sa.

Elveția este singura țară din lume care garantează fiecărui cetățean un loc într-un adăpost antiatomic, situație care este o moștenire directă a perioadei Războiului Rece. Începând din anii 160, o lege federală a instituit obligativitatea construirii unor asemenea adăposturi, fie integrate în imobilele private, fie construite sub formă de bunkere publice. Rezultatul este că, în acest moment, pe teritoriul Elveției există aproximativ 370.000 de structuri subterane, oferind un total de 1,3 locuri per locuitori ...Printre cele mai impresionante construcții se numără bunkerul de la Sonnenberg (foto), din Lucerna, Amenajat într-un tunel rutier din anii 1970, putea adăpost până la 20.000 de persoane, cu dormitoare, săli de comandament, spital, bucătărie și chiar celule” – scriau zilele trecute Isabelle Aascliman și Artiom Missiri pentru Le Temps.

La nivelul anului 2022, conform datelor oficiale oferite de Oficiul federal pentru protejarea populației, cele 370.000 de adăposturi existente (dintre care 9000 sunt bunkere publice)  ofereau în jur de 9,3milioane de locuri pentru cei 8,7 milioane de locuitori, fiind tras însă un semnal de alarmă deoarece, spuneau atunci oficialii, în cinci cantoane gradul de acoperire nu era sută la sută...Iată și pagina oficială a instituției https://www.babs.admin.ch/fr/les-ouvrages-de-protection unde se anunță cu regularitate de ceas elvețian măsurile viitoare luate pentru eficientizarea sistemului, prin aplicarea principiului fundamental care, sperăm, într-o altă viață, va fi luat în seamă și de responsabilii noștri politici atât de bine plătiți în domeniu: „trebuie asigurat un loc protejat pentru fiecare locuitor în apropierea domiciliului săi , spun ei, argumentând acum nevoia alocării de fonduri, ceea ce s-a făcut imediat, pentru abandonarea progresivă a mjicilor adăposturi de până l;a 7 locuri, în favoarea unora noi, mari și moderne. Unul dintre motivele invocate este vechimea unora dintre instalațiile de aer condiționat care au deja o vechime de 40 de ani și care nu se mai fabrică. Măsura, spune Andreas Bucher de la Oficiul federal, privește aproximativ 100.000 de locații cu o capacitate de aproximativ 700.000 de  locuri.

Poate, mai ales în acest moment, ai noștri ar trebui să arate un minimum de răspundere politică față de interesele naționale, cele reale nu cele mereu invocate în discursurile fals patriotice, și să facă publică (măcar) lista actualizată a adăposturilor funcționale și a dotărilor existente, cu capacitatea reală de a oferi siguranța necesară pentru oare câți dintre concetățenii noștri...Nimeni nu răspunde deoarece nimeni nu vrea să-și piardă sinecurile călduțe și mereu acoperite de vălul gros al secretului național. Și, în caz de, să știți că doar cu ăsta rămânem.

Noi, nu ei.

Opinii

