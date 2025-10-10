search
Elbit Out! O inițiativă pacifistă antimilitaristă

Pe data de 5 octombrie a avut loc la București marșul de protest pro-Palestina în care zeci de organizații au cerut statului român orice formă de colaborare cu producătorul de armament israelian Elbit. 

Cine este Elbit și care este implicarea sa în România?

Compania Elbit este cea mai mare companie privată de armament israeliană, care produce sisteme avansate de armament - de la drone, până la sisteme de simulare și control. Este activă în domeniul electronic, aeronautic, naval și terestru. Elbit este principalul furnizor privat al armatei statului Israel, în prezent anchetat pentru genocid în Gaza.

Una dintre trăsăturile definitorii ale modelului de afaceri Elbit a fost accentul pus pe tehnologia „testată pe teren” – adică arme testate pe palestinieni. Multe dintre produsele sale au fost dezvoltate pe baza feedbackului operațional primit de la IDF, mai ales în timpul unor campanii militare intense în Liban, Cisiordania și Gaza. Aceste operațiuni i-au oferit companiei atât un avantaj tehnologic, cât și o strategie de marketing controversată. (AlJazeera,2023)

Care este implicarea Elbit în România? Ei bine, Elbit System a devenit în ultimii ani unul dintre cei mai mari producători de armament din România, prin cele 3 subsidiare ale sale: Elmet International, A-E Electronics și Simultec.Elbit Systems activează în România de peste 27 de ani, deținând două companii locale – ELMET, cel mai mare exportator de apărare din România, și Simultec, Compania de Antrenament și Simulatoare. (Forbes, 2023)

Una dintre operațiunile intens mediatizate a vizat calitatea sa de principal contractor în modernizarea a 24 de avioane de vânătoare MIG-21 Lancer, care ar trebui să se apropie de standardele NATO (Agerpress, 2003).

Elbit a furnizat, printr-un contract de 53 de milioane de dolari semnat în anul 2022, sisteme integrate de instruire și simulare (ISTAR) pentru infanteria Armatei Române (Elbit Systems, 2022). Compania furnizează, de asemenea, sisteme avansate de comunicații, comandă, control, computere și informații (C4I) pentru structurile de luptă moderne ale Armatei Române, asigurând interoperabilitatea cu alte armate NATO (Ministerul Apărării Naționale, 2021). Presa de specialitate a relatat că compania a furnizat sisteme de vânătoare nocturnă și dispozitive termice pentru unitățile speciale ale Armatei Române (Romanian Defence Review, 2020).

La începutul anului 2025, România a atribuit un contract de furnizare de armament în valoare de 60 de milioane de dolari (58,3 milioane de euro) companiei Elbit Systems pentru furnizarea soluției ReDrone de contracarare a sistemelor aeriene fără pilot (C-UAS).

Conform proaspătului publicat raport de cercetare „Elbit Out!”, România se situează pe primul loc în Europa ca pondere în veniturile subsidiarelor Elbit, filialele sale (Elmet International, A-E Electronics și Simultec) realizând o cifră de afaceri de 160,4 milioane EUR, adică 31,6% din totalul european. Elmet International este totodată cea mai mare filială la nivel continental, cu venituri de 118,5 milioane EUR. Acest fapt demonstrează rolul strategic al României în arhitectura industrială a Elbit.

De ce cer activiștii pentru pace încetarea colaborării cu Elbit, compania israeliană de armament?

Evident, protestele au loc în contextul în care organizații internaționale de maximă importanță s-au pronunțat deja în privința posibilității ca în Gaza să asistăm la comiterea unui genocid de către Israel. 

Cel mai înalt for legislativ care s-a pronunțat cu privire la încadrarea acțiunilor comise de Israel în Gaza la capitolul „genocid” este Curtea Internațională de Justiție de la Haga. Pe data 26 ianuarie 2024 CIJ a stabilit că „există un temei juridic plauzibil pentru a se aplica Convenția pentru Prevenirea și Sancționarea Genocidului în cazul acesta.” Nu a stabilit în mod definitiv că Israel comite genocid, dar a cerut  Israelului 

 -să ia toate măsurile în puterea sa pentru a prevena actele care ar putea constitui genocid (ucidere, cauzare de prejudicii grave, distrugere condiții de existență).

- să pedepsească incitarea publică la genocid.

- să se asigure furnizarea de ajutor umanitar și servicii de bază pentru populația din Gaza.

- să prezinte un raport în termen de o lună cu măsurile luate pentru a respecta aceste ordine.

De asemenea, procurorul general al Curții Penale Internaționale, Karim Khan, a cerut mandante de arestare împotriva liderilor Hamas și împotriva liderilor israelieni, inclusiv prim-ministrul Benjamin Netanyahu, pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității.

În iunie 2025, Raportoarea Specială a ONU pentru situația drepturilor omului în Teritoriile Palestiniene Ocupate, Francesca Albanese, a publicat un nou raport în care reiterează concluziile anterioare privind caracterul genocidar al atacului israelian asupra Fâșiei Gaza. Documentul oferă dovezi suplimentare privind distrugerea deliberată a infrastructurii civile, blocarea ajutorului umanitar și utilizarea foametei ca armă de război. Raportoarea avertizează asupra responsabilității statelor terțe care continuă să furnizeze sprijin politic, financiar sau militar Israelului, în pofida avertismentelor privind încălcările grave ale dreptului internațional.

Un accent deosebit este pus pe rolul companiilor din industria de apărare, precum Elbit Systems, care furnizează tehnologii esențiale pentru armata israeliană, inclusiv drone, sisteme de supraveghere și muniție utilizată în Gaza. Conform raportului, continuarea contractelor militare cu astfel de entități ridică serioase probleme de complicitate, în condițiile în care statelor le revine obligația de a preveni și sancționa crimele internaționale, nu de a le facilita.

Organizațiile pacifiste românești protestează împotriva colaborării statului român cu compania Elbit israeliană întrucât doresc oprirea acțiunilor armate de-o rară gravitate îndreptate împotriva populației din Gaza. 

Unul dintre organizatorii evenimentului, Vlad Mureșan, membru fondator al Colectivului de Solidaritate cu Palestina din Cluj, ne explică în continuare de ce este important să ca protestele să ia ca țintă compania Elbit și de ce e important pentru noi, românii, să ne angajăm în acest demers:

Această campanie este importantă pentru că România riscă să fie complice la crime internaționale prin colaborarea cu Elbit Systems și prin comerțul militar cu Israel, în plin genocid împotriva palestinienilor. Ca societate, avem responsabilitatea să ne asigurăm că tehnologia produsă aici nu este folosită pentru opresiune și distrugere. Cerem oprirea imediată a cooperării cu Elbit și cu industria militară israeliană, pentru ca România să nu mai fie parte din lanțul complicității, ci din cel al solidarității și respectării dreptului internațional.

Referințe:

Agerpres. (2003, 12 decembrie). Finalizarea programului Fulger. [Comunicat de presă].

Elbit Systems. (n.d.). About Elbit Systems. Preluat pe 20 octombrie 2023, de la https://elbitsystems.com/about-overview/

Elbit Systems. (2003, 15 iulie). Elbit Systems announces the completion of the IAI-Elbit team's Lancer upgrade program for the Romanian Air Force. [Comunicat de presă]. https://elbitsystems.com/pr-new/elbit-systems-announces-the-completion-of-the-iai-elbit-teams-lancer-upgrade-program-for-the-romanian-air-force/

Elbit Systems. (2018, 25 iunie). Elbit Systems and ROMARM establish a joint venture company in Romania. [Comunicat de presă]. https://elbitsystems.com/pr-new/elbit-systems-and-romarm-establish-a-joint-venture-company-in-romania/

Elbit Systems. (2022, 16 mai). Elbit Systems awarded $53 million contract to supply integrated training and simulation systems to the Romanian Army. [Comunicat de presă]. https://elbitsystems.com/pr-new/elbit-systems-awarded-53-million-contract-to-supply-integrated-training-and-simulation-systems-to-the-romanian-army/

https://www.forbes.ro/romarm-si-elbit-systems-vor-colabora-pentru-infiintarea-unui-centru-de-excelenta-de-artilerie-in-romania-361673 - Search

https://www.google.com/url?q=https://romania.europalibera.org/a/ministerul-apararii-nationale-cumpara-8-sisteme-antidrone-de-60-de-milioane-de-dolari/33265166.html&sa=D&source=docs&ust=1760103345768139&usg=AOvVaw29iSbxZQP8WJVch4gVqacA

Ministerul Apărării Naționale. (2021). Raport privind starea de pregătire a Armatei României. București: MAPN.

Romanian Defence Review. (2020). Modernizarea forțelor speciale românești. Romanian Defence Review, (4), 15-21.

Romarm. (n.d.). Joint Ventures. Preluat pe 20 octombrie 2023, de la https://www.romarm.ro/joint-ventures/

