search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Educația… vulnerabilitatea tăcută a României. Statul admite că lipsa gândirii critice slăbește apărarea națională

0
0
Publicat:

De treizeci de ani, România asistă la o formă subtilă, dar persistentă, de dezarmare intelectuală. O degradare lentă a capacității de a raționa critic, de a distinge între adevăr și propagandă, între competență și impostură. În noua Strategie Națională de Apărare, gândirea critică apare explicit ca o vulnerabilitate strategică — o recunoaștere tardivă, dar esențială, a faptului că națiunile nu sunt cucerite doar prin forță militară, ci și prin erodarea discernământului colectiv.

FOTO Mediafax
FOTO Mediafax

Iar această erodare nu este un accident al istoriei recente, ci rezultatul unui proces început la începutul anilor ’90, când sistemul educațional a fost sacrificat pe altarul politicii de tranziție.

Mandatul ministrului Liviu Maior (1992–1996) a marcat o etapă definitorie pentru învățământul postcomunist: un sistem ieșit de sub controlul ideologic comunist, dar incapabil să-și construiască o identitate pedagogică autonomă. În locul unei reforme orientate spre competență și merit, s-a instalat improvizația. Profesorii titulari, formați în școli pedagogice, cu vocație și practică, au fost treptat înlocuiți cu suplinitori necalificați, atrași de un sistem care oferea stabilitate, dar nu exigență. În lipsa unui cadru național coerent de formare continuă și a unui control real al calității didactice, s-a consolidat un corp profesoral fragmentat, slab pregătit și, în multe cazuri, dependent de rețelele locale de influență ale partidelor. Din acel moment, autoritatea profesională a profesorului s-a dizolvat, iar prestigiul școlii a devenit o amintire ba chiar o glumă.

În paralel, reforma curriculară din anii ’90, deși prezentată drept o modernizare, a produs efecte inverse. Accentul s-a mutat pe cantitatea de informație, nu pe logica înțelegerii. Elevul a devenit un depozitar pasiv al cunoștințelor, nu un actor cognitiv capabil să le evalueze. Materiile au fost reconfigurate nu în jurul întrebării „cum gândim”, ci „ce trebuie să știm pentru examen”. Evaluările standardizate, examenele rigide și obsesia pentru note au perpetuat o cultură a conformismului intelectual, în care succesul se măsoară prin reproducere, nu pe reflecție.

De-a lungul anilor, politizarea sistemului a devenit endemică. Inspectoratele școlare au fost transformate în extensii ale puterii locale, iar numirile în funcții de conducere au reflectat fidel rotațiile politice din teritoriu. Raportul „Code for Romania” - Managementul educațional în România” (2022–2023) descrie un sistem în care datele și performanțele sunt irelevante comparativ cu loialitatea politică. Când directorii de școli sunt numiți de primari, nu prin concursuri transparente, mesajul transmis profesorilor și elevilor este limpede: nu competența te ridică, ci apartenența. Într-un asemenea mediu, cultivarea gândirii critice devine o formă de rezistență, nu un act de normalitate.

Rezultatele nu s-au lăsat așteptate. România s-a plasat constant pe ultimele locuri la testele PISA, iar în ediția din 2022, peste 40% dintre elevi nu reușeau să interpreteze corect un text de bază sau o problemă  de logică simplă. Aceasta nu este o simplă statistică educațională. Este rezultatul unui alt proiect prezidențial – România Ne-Instruită. Este dovada unei vulnerabilități sistemice: incapacitatea de a procesa informație complexă, de a evalua argumente, de a formula opinii raționale. Este exact tipul de deficit cognitiv care face o societate permeabilă la dezinformare, populism și propagandă. Cu alte cuvinte, analfabetismul funcțional nu este doar un eșec al școlii, ci o breșă de securitate națională.

În acest context, este legitim să vorbim despre o „pauperizare intelectuală” cu cauze politice. De la PDSR-ul anilor ’90 până la PSD-ul de astăzi, partidele aflate la guvernare – oricare partide, inclusiv PDL, PNL - au tratat educația nu ca pe o investiție strategică, ci ca pe un instrument electoral. Promisiunile de reformă s-au succedat în valuri – manuale digitale, școli inteligente, legi noi ale educației – dar niciuna nu a produs schimbarea de fond. S-a preferat întreținerea unei populații cu reflexe obediente, „educată” pentru loialitate, nu pentru libertate. Un electorat incapabil să gândească critic este mai ușor de manipulat, mai puțin predispus la revoltă, mai ușor de guvernat prin frică sau promisiune. Din această perspectivă, degradarea învățământului nu mai este doar o consecință a incompetenței, ci un instrument de control social.

Sociologii notează că sistemul educațional reflectă fidel ierarhiile de putere. Când elitele se „reproduc” prin cooptare, nu prin merit, școala nu poate fi altceva decât un mecanism de confirmare a acestei ierarhii. În România, acest mecanism s-a transformat într-o „fabrică de conformism”. Elevii buni pleacă din țară, profesorii valoroși sunt marginalizați, iar cei care rămân se adaptează la mediocritate ca la o lege naturală. În timp, întreaga societate se obișnuiește cu ideea că performanța este excepția, nu regula.

Ceea ce este grav este că această realitate a fost documentată, dar ignorată. Banca Mondială, OECD, Comisia Europeană, UNICEF – toate au emis rapoarte care semnalează degradarea capitalului uman, inegalitățile educaționale și lipsa competențelor cognitive esențiale. Și totuși, răspunsul politic a fost minimal. În loc de o strategie coerentă, am avut o succesiune de miniștri cu mandate de câteva luni, fiecare venind cu propria „reformă”. Educația românească a fost remodelată de peste douăzeci de ori în treizeci de ani, fără să se atingă esențialul: formarea gândirii critice ca fundament al cetățeniei democratice.

Acum, când statul însuși admite că lipsa gândirii critice este o vulnerabilitate de securitate, devine clar că degradarea educației nu mai poate fi privită ca o problemă internă a Ministerului. Ea este o problemă de apărare națională. Când războiul informațional a devenit o banlitate societățile care nu gândesc devin teritorii deschise. Fiecare elev care nu învață să pună întrebări, fiecare profesor care repetă fără să explice, fiecare guvern care tolerează impostura pedagogică contribuie, fără să știe, la slăbirea rezilienței statului.

De aici încolo, dilema este una morală. Poate o națiune care s-a obișnuit să nu gândească critic să se redreseze printr-o simplă reformă curriculară? Probabil că nu. Redresarea presupune mai mult decât o nouă lege sau o reformă birocratică. Presupune o schimbare culturală: recâștigarea respectului pentru profesor, a exigenței pentru elev, a responsabilității pentru guvernanți. Presupune să recunoaștem că educația nu este un serviciu, ci un contract între generații. Și mai ales, presupune ca gândirea critică – acel reflex de a nu lua nimic de bun fără verificare – să devină nu o vulnerabilitate, ci o virtute națională.

Opinii

Mai multe de la Cătălin Buciumeanu

Orașul ca națiune: Ce spune New York-ul despre viitorul democrației
Opinii
Revolta tăcută a democrațiilor - de la Washington la București
Opinii
Sfârșitul erei imitației - China a încetat să mai copieze!
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
digi24.ro
image
Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”
stirileprotv.ro
image
Prime de 1.000 și 1.250 de lei pentru tinerii aflați la primul loc de muncă. Cine ar putea beneficia de bani și în ce condiții
gandul.ro
image
Veste bună pentru angajați: Valoarea maximă a tichetelor de masă va fi majorată. Proiectul de lege, adoptat de Camera Deputaților
mediafax.ro
image
Salariul cu 7 cifre pentru care Gică Hagi va semna următorul contract de antrenor. Dezvăluiri de ultimă oră
fanatik.ro
image
Surpriză în cel mai recent sondaj. Ce loc ocupă Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
digi24.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnoslticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
antena3.ro
image
Analist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușman
observatornews.ro
image
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
De ce toate supermarketurile au gresie pe jos? Nu ţine de curăţenie, e un truc genial pentru retaileri
playtech.ro
image
Compania de stat cu mai mulți șefi decât angajați. Salariile directorilor, jumătate din veniturile societății
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat: Siyabonga Ngezana s-a săturat de Gigi Becali și ”a plecat”!
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Mama tinerei gravide care și-a pierdut viața în deflagrația din Rahova își strigă durerea în mediul online: „Nu mai pot”
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Ea este femeia care i-a stat alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață! A murit abia după sosirea ei la spital
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Măsuri dure pentru cei care nu plătesc taxele și impozitele. Proiectul pregătit de Guvern
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Maladia care l-a distrus pe Horia Moculescu. Boala dureroasă care l-a chinuit aproape 20 de ani. Ce i-a adus sfârșitul compozitorului
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Reacție dură a lui Alessandro Safina, după ce iubita româncă i-a făcut dosar penal pentru abandon în familie! La ce gest disperat a recurs tenorul italian. Avocat Dalina Terzi: „La fel a procedat și cu fiul cel mare”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Imagini impresionante cu Kate Middleton în lacrimi! Sobră, Prințesa de Wales a onorat o tradiție specială
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Minune sau AI? Un celebru preot a publicat niște imagini halucinante! Sfântul Nectarie a fost văzut printre enoriași

Click! Pentru femei

image
După ce i-au căzut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor