 Dacă se va întâmpla asta și din nou se declanșează urgia, este oare România pregătită cu un răspuns de supraviețuire? | adevarul.ro
search
Marți, 13 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Dacă se va întâmpla asta și din nou se declanșează urgia, este oare România pregătită cu un răspuns de supraviețuire?

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Suntem în momentul în care se redistribuie cărțile din pachetul de cărți care a fost constituit și alimentat de națiunile planetei după și în condițiile specifice în care s-a încheiat cel de-al Doilea Război Mondial.

Vladimir Putin si Donald Trump la Osaka FOTO EPA-EFE
Foto: EPA EFE

Principiul fundamental al noului joc imaginat în acea perioadă de învingători a fost, oarecum optimist și cu certă speranță că cineva va putea să uite cândva ororile petrecute, că națiunile numii se vor trezi a doua zi dimineață sub auspiciile Noii Ordini Internaționale care, la bază, fiindcă invoca marile principii ale democrației, consacra în fapt un sistem dual: în cadrul ONU, organizația-simbol a acestei noi ordini, avea să funcționeze Consiliul de Securitate conducător absolut alcătuit din învingătorii momentului și apoi tot restul de națiuni, îmbiate cu speranța că promisiunea „un Stat, un vot” avea să funcționeze perfect. Știți rezultatele și,  mai ales, vedeți cum, de fapt, situația începe să se degradeze rapid și puternic, anticipând poate un sfârșit la fel de tragic ca cel al Societății Națiunilor.

Niciodată jocurile nu se pot repeta la modul identic, inclusiv acestea destructive, atât de spectaculoase și d pline de învățăminte.

Dar, pe fond, despre ce ar putea fi vorba?

În opinia mea, cea mai mare schimbare care loc acum și pentru care nu știu dacă Europa și România sunt pregătite, este abandonarea, sub presiunea enormă a crizelor suprapuse din acest moment, a sistemului tradițional de relații internaționale (cu toată arhitectura sa de convenții, tratate și instituții care să le garanteze aplicarea în practică) în favoarea a ceea ce se numește „diplomația tranzacțională”.

Este vorba despre reîntoarcerea brutală a principalilor actori de pe scena lumii spe un sistem care tratează acordurile dintre țări doar ca niște tranzacții comerciale (de tpul do ut des), privilegiind interesele naționale și câștigurile pe termen scurt, prioritare față de vechile alianțe ideologice sau generate de credințe comune în valori universale. 

Nu este vorba doar despre o schimbare majoră de poziționare diplomatică, ci de revenirea la principiile unor școli de forță vechi de când lumea, cele care au redactat secole și milenii niște zeci și sute de mii de tratate care erau strict punctuale, precum și alianțele și garanțiile de securitate ale acelor timpuri. Principiul, atunci și care începe să fie revigorat acum, este că s-a terminat cu toate acestea dacă sunt (cum este cazul acul) redactate în termeni generali și fără perspectivă de expirare. Dimpotrivă, noua școală de gândire spune că toate experiențele de acum arată că tratatele, oricât de solemne, încep să fie reevaluate în funcție de raportul costuri/beneficii sau de posibilitatea imediată de a realiza studiul de impact asupra eficienței acestora în cadrul unui conflict.

Context în care, firesc, sistemul de alianțe global sau cele largi-regionale au început să fie considerate extrem de costisitoare (de unde și cealaltă dezbatere care revine în forță, cea despre costurile uluitor de ridicate ale impunerii păcii).

Greu să placă situația unor țări mici și total dependente, dificil de acceptat situație chiar pentru puterile de dimensiune medie, dar în condițiile în care am văzut că jucătorii de talia Trump, Putin, Xi, Modi, cad de acord asupra unor linii de joc și vorbesc în liniște despre nevoia de a coopera pentru elaborarea unei noi ordini globale, nu este deloc de mirare că mișcarea următoare este preferința acordată acordurilor directe la acest nivel stratosferic de putere. 

Restul?

Păi, dacă luăm Europa noastră de toate zilele, ați auzit cum o poziționează Trump, aliatul nostru cel mai de seamă, pe locul patru, doar pe locul patru în ordinea priorităților sale. 

Sigur că urmează mișcări de repoziționare și în interiorul UE, începând, poate, cu renunțarea la respectarea sacrosantului vot în unanimitate. Poate va fi și asta dar, după părerea mea, este târziu și instituțiile comunitare sunt mult prea lente și înaintează în ordine diferită, tocmai fiindcă interesul accesului la o porție cât d cât majoră din tortul energetic care se profilează la orizont, va face să existe discuții majore, odată cu estimarea consecințelor concesiilor majore care se vor face în continuare, România rămânând în primul rând al acestor angajamente.

Dar, între timp și peste tot în jurul Europei, se tot aude de jocuri paralele țesute pe baza înțelegerilor (reale sau presupuse, vom vedea) între participanții la partida de pocher cu participare ultra-restrânsă la care miza o reprezintă noua hartă de putere a lumii.

Oricum, e de meditat la semnalul pe care l-a dat acum UE: propunerea de a se institui o perioadă de probă de nu mai puțin de 15 ani, jumătate de generație, în care vechii membri să poată observa și la nevoie penaliza noii primiți dacă vor încălca regulile. Să fie o recunoaștere că ceva n-a mers deloc cum era prevăzut și un pas înapoi față de Tratele la care am aderat la organizație? Evident  că da, întrebarea este dacă aceste toate se vor transforma în reguli care să fie adoptate de Statele Membre, după cât timp și cine va mai rămâne s-o și aplice...

Întreb asta tocmai pentru că mersul jocului a fost deliberat accelerat și vor rămâne în, fie și în camerele mai mic de negocieri secundare, doar statele care au venit deja cu oferte. Ceilalți, tot deliberat, ridică plafonul mizelor, așa cum a făcut-o luni Rusia cu anunțul privind posibilitatea de a exporta doar către SUA o cantitate de 3-3,5 milioane de tone lunar de motorină, nivel cu mult superior celui evocat de Trump și care, oricum scuturase foarte tare piețele diplomatice și comerciale.

Un joc, o schimbare structurală care sigur că va produce efecte, inclusiv în spațiul european, oricum influențând piețele în imediat. Avem  oare o gândită o replică proprie? Cine o va susține și cu ce preț?.

Nu, atunci sigur ne vom limita să oftăm neputincioși anunțuri ca cel de la ENGIE privitor la inexorabila scumpire a gazelor în proximele facturi, poate încălzindu-ne cu speranța că, în vreun fel, ne va ajuta UE, cum ar fi zi cineva.

.

Mai multe de la Cristian Unteanu

Se poate repeta istoria? Noua Cortină de Fier, aplicarea Doctrinei Monroe și actualizarea mesajului de prietenie cu Rusia dat de Churchill
Opinii
Avertismentul lui Rubio: războiului între Rusia și Ucraina riscă să evolueze într-un război regional
Opinii
Operațiunea de tragere a covorului de sub preșul europenilor lăsați singuri în brațe cu Zelenski
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ne place sau nu, asta e.” Traian Băsescu anunță că sunt doar două soluții pentru ieșirea din criza politică
digi24.ro
image
Cele două soluții găsite de Traian Băsescu pentru rezolvarea crizei politice: „Ne place sau nu, asta e!”
stirileprotv.ro
image
Surse Cotroceni: Nicușor Dan ar putea dizolva Parlamentul vineri dacă partidele nu ajung până joi la un acord pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu
gandul.ro
image
Panică în partide după amenințarea pe surse cu anticipatele a lui Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Nicolae Dică e așteptat să semneze! Echipa care îl dorește insistent pe banca tehnică. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ministrul Sănătății avertizează: Fără rectificare bugetară în Sănătate, sistemul medical intră în blocaj în 2-3 săptămâni
libertatea.ro
image
Parlamentul ar putea fi dizolvat vineri. Ce le-a transmis Nicușor Dan șefilor de partide
digi24.ro
image
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
gsp.ro
image
A izbucnit scandalul: trei rusoaice n-au fost lăsate să intre în țară! Moscova a ”explodat”: ”Ordin de sus, de la UE”
digisport.ro
image
Polițist din Suceava, luat pe sus de colegi după un scandal în plină stradă. Ce s-a întâmplat în autospecială
click.ro
image
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
antena3.ro
image
Centrala de 1.700 MW de la Mintia a irakienilor, gata în trei ani, centrala Iernut de 430 MW a Romgaz, încă în şantier după zece ani
zf.ro
image
Reacția unei turiste din Norvegia, în pelerinaj la Iași: "Mă fascinează că oamenii stau la coadă ore în șir"
observatornews.ro
image
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
cancan.ro
image
Begoniile pot rezista iarna dacă faci acest lucru în octombrie. Cum să păstrezi tuberculii pentru înflorire?
newsweek.ro
image
Guvernul Ungariei a „tăiat” două milioane de euro care veneau în România și au apărut deja problemele: „E cel mai greu”
prosport.ro
image
Ce sunt gropile misterioase apărute pe Calea Crângași. Răspunsul lui Ciprian Ciucu a stârnit reacții: „Și eu credeam la fel”
playtech.ro
image
„Noul Rrahmani”. Filip Stojilkovic, analizat în detaliu de foști mari fotbaliști ai naționalei
fanatik.ro
image
Jocul lui Grindeanu cu PNL: „Este culmea parodiei, schizofrenie politică. O insultă la inteligența românului care are preocupări legate de stabilitatea țării”
ziare.com
image
FRF l-a ales pe Adrian Mutu și au început negocierile!
digisport.ro
image
Gest sfâșietor făcut de sora Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză! Tabloul început în ziua tragediei
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
E cutremur! Nicuşor Dan tocmai a dat NUCLEARA, se resetează tot
romaniatv.net
image
SUA cer Europei mobilizarea rapidă spre est. România este direct vizată
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Anisia a născut! Prima fotografie emoționantă cu bebelușul, chiar din maternitate. Ce sex are copilul
actualitate.net
image
Anisia Gafton a devenit mamă! Primele declarații emoționante după naștere: „Cel mai frumos sentiment din lume!”
click.ro
image
Momente grele pentru Mara Bănică. Cu ce probleme de sănătate se confruntă prezentatoarea TV. „Îmi plesnește capul”
click.ro
image
Harry și Meghan întorc din nou spatele Familiei Regale? Decizia luată de cei doi înainte de sărbători
click.ro
Ninon de Lenclos profimedia 0986681013 jpg
„Dacă îmi cereți abstinență sexuală, mă spânzur!” „Regina curtezanelor” a sfidat morala și a transformat seducția într-o artă
okmagazine.ro
2 maha vajiralongkorn regele thailandei 1 jpg jpeg
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat
okmagazine.ro
Volumul First Folio, la Folger Shakespeare Library, Washington DC, SUA
Cartea care a salvat pentru posteritate opera lui Shakespeare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Anca Serea, amenințată în fața fiicei sale! Vedeta a mers la Poliție: „A spus că știe unde stau”
image
Anisia Gafton a devenit mamă! Primele declarații emoționante după naștere: „Cel mai frumos sentiment din lume!”

OK! Magazine

image
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat