CRINK, alianța cvadripartită despre care se vorbește prea puțin. Ar putea un fi un jucător global-destabilizant

Tare păcat (dar explicabil știind care sunt non-prioritățile actualei noastre politici externe) că scade progresiv și foarte rapid interesul mediatic pentru marile evenimente care ritmează ceea ce este o profundă reașezare a echilibrului de forțe, poate cea mai importantă după cel de-al Doilea Război Mondial.

Se formează astfel, în prezența activă a dezinteresului nostru, noi alianțe care marchează interesul pentru a identifica cât mai rapid un nou pivot pentru a compensa ceea ce înseamnă, vizibil, perimarea vechilor hărți de influențe.

Încă din 2024, colegii de la IPaper publicau o analiză pornind de la acest grafic și de la afirmația lui Tobias Ellwood care spunea că un nou conflict mondial este inevitabil dacă Occidentul nu își construiește o strategie împotriva „Axei CRINKS” formată acum din China, Rusia, Iran și Coreea de Nord.

De ce este acolo atât de important și semnificativ încât să justifice avertismentul respectiv? În opinia mea, este vorba despre semnalul de alarmă care circulă acum intens în cancelariile occidentale: CRINKS se reorganizează, trece într-o nouă etapă de consolidare a influențe marcate de creșterea influenței globale a unei Chine în plină expansiune economică și care începe să controleze domenii esențiale ale circuitelor globale de producție. Urmând, logic, încercarea de a securiza totul printr-o nouă coordonare a cooperării globale în alianță.

Iată, suntem acum în iunie 2029 avem deja nu mai puțin de zece șefi de stat și guverne de pe cinci continente care au vizitat China stabilind deschideri comerciale și încheind contracte fabuloase, am avut vizita mai mult importantă ceremonial a lui Trump urmată la o distanță de doar nouă zile de cea a marelui prieten strategic (dar cu un bemol important, lipsa de date concrete privind marele proiect Puterea Siberiei2).

Acum s-a încheiat vizita Președintelui chinez cu o primire grandioasă din partea omologului său nord-coreean și, în zona occidentală, puțini au fost cei care au acordat mare atenție prilejului invocat pentru această vizită. Se marca astfel împlinirea a 65 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie, cooperare și asistență mutuală, în vigoare și astăzi, piesă strategică esențială în CRINKS. Asta pentru că include o clauză de apărare mutuală: dacă una dintre părți este victimă a unei agresiuni externe, cealaltă parte semnatară a Tratatului se obligă să-i vină în ajutor.

Semnal întărit acum prin declarațiile din timpul vizitei referitoare, spre exemplu ,l la recunoașterea de către partea nord-coreeană a principiului politic „O singură Chină” esențial pentru demersul Beijingului și avertisment clar pentru Washington privind existența unei posibile unități de răspuns militar a celor trei puteri nucleare semnatare ale Tratatului CRINKS. Mai există o dimensiune relevantă: este vorba despre singurul pact de apărare mutuală pe care China l-a semnat cu un alt stat.

Pe de altă parte, Între Coreea de Nord și China există un Acord strategic de parteneriat global semnat în noiembrie 2024 și care presupune furnizarea reciprocă „fără întârziere” de asistență militară. Plus, cu o contrapartidă în miliarde de dolari și tehnologie de ultimă oră (mai ales în domeniul nuclear și spațial), Coreea de Nord a furnizat Rusiei milioane de obuze și a trimis între 14.000 și 20.000 de soldați în pe frontul din Ucraina.

Iată și un grafic reprezentând cooperarea militară în sprijinul Iranului.

O alianță care poate amenința direct, fără mari probleme, vechea ordine din zona Pacificului, dominată până acum de cealaltă structură de cooperare politico-militară, alianța dintre SUA, Coreea de Sud și Japonia. Și aici, între cele două mari structuri, a început o bătălie în condițiile în care nu mai este deloc evidentă supremația americană indiscutabilă de până acum și miza o constituie statele din sud, Indonezia și Filipine dar și cele din Asia de Sud-Est, cu amintirile lor greu de șters din perioada colonială și din timpul Războiului din Vietnam.

Între timp (și acest lucru fascinează marile economii europene) „triunghiul Marilor Piețe” China-Rusia-India continuă să formalizeze un nou tip de oferă comercială și financiară globală, dublată de forța din umbră a unor înțelegeri mai vechi, pregătite cu grijă, precum CRINK.

De aici, rezultatele de acum.